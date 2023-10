Ocena potencjalnego byczego wybicia Cardano w miarę drukowania przez ADA wzoru opadającego klina

Cyfrowy token Cardano (ADA) odnotował zwyżkowe działania, gdy rynek kryptowalut rozpoczął w zeszłym tygodniu powszechny wzrost. Altcoin wzrósł z minimów na poziomie 0,247 USD z 19 października do obecnej ceny wynoszącej 0,280 USD po utrzymujących się wzrostach w ciągu ostatnich sześciu dni.

ADA 7-day chart on Coinmarketcap

W rezultacie ADA wzrosła o ponad 14% na swoim siedmiodniowym wykresie. Wyniki pozostają imponujące, mimo że altcoin jest daleki od poziomu ATH wynoszącego 3,10 USD z dnia 2 września 2021 r.

Tymczasem Cardano wydaje się gotowy do przedłużenia obecnych trendów wzrostowych, ponieważ wykazuje zwyżkowe sygnały. Altcoin utworzył wzór klina opadającego, podkreślając nadchodzące trendy wzrostowe dla monet cyfrowych. Konfiguracja potwierdza, że byki stale przewyższają niedźwiedzie, często prowadząc do wybicia w górę.

Jednakże inwestorzy powinni wziąć pod uwagę górną linię trendu podczas handlu tym wzorem. Przebicie poza linię, która stwarza lukratywną okazję do zakupu, potwierdzi rychłe wybicie byków.

Poziomy wsparcia i oporu Cardano

Najnowsze ruchy cen ADA ustaliły, że 0,25 dolara jest niezawodnym wsparciem. Obszar wartości był kluczowy dla wahań tokena, potwierdzając jego znaczenie.

Tymczasem kryptowaluta ma początkowo znaczny opór na poziomie 0,30 dolara, co pozostaje istotne, ponieważ wcześniej służyło jako poziom wsparcia ADA.

Linia rozbieżności średniej ruchomej konwergencji wspiera krótkoterminowe wzrosty dla ADA, gdy wychyla się poza linię sygnałową MACD. Ponadto wskaźnik siły względnej oscylował powyżej 55, co sugeruje byczą siłę.

Niemniej jednak Cardano wykazuje tendencję spadkową, oceniając swoją średnio- i długoterminową strukturę. Entuzjaści powinni zachować ostrożność i rozważyć krótkoterminowe możliwości.

Konfiguracja opadającego klina i pozytywne wskaźniki potwierdzają potencjalny krótkoterminowy wzrost ADA. Traderzy być może będą musieli obserwować wsparcie na poziomie 0,25 USD i opór na poziomie 0,30 USD, oceniając potencjał przebicia tokena.

Spadek poniżej poziomu 0,25 USD spowoduje, że ADA osiągnie kolejne wsparcie na poziomie 0,22 USD, podczas gdy solidne wzrosty powyżej 0,30 USD mogą powitać płynne pokonanie przeszkody na poziomie 0,42 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.