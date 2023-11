GBP/INR: Perspektywy funta do rupii przed decyzją BoE w sprawie stóp procentowych

Kurs wymiany funta do rupii indyjskiej (GBP/INR) w ciągu ostatnich kilku dni poruszał się w trendzie bocznym, w związku z oczekiwaniem inwestorów na nadchodzącą decyzję Banku Anglii (BoE) w sprawie stóp procentowych. W czwartek para była notowana po cenie 101,40, na poziomie niezmiennie od ostatniego tygodnia października. Od najwyższego poziomu w tym roku spadł on o ponad 6%.

Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych

Para GBP do INR znajdzie się w centrum uwagi w czwartek podczas posiedzenia BoE dotyczącego polityki pieniężnej. Ekonomiści uważają, że bank centralny pójdzie w ślady Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Na październikowym posiedzeniu EBC pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie na rekordowo wysokim poziomie 4,0%. W swoim oświadczeniu Christine Lagarde stwierdziła, że przerwa jest konieczna ze względu na obserwację stanu gospodarki.

Najnowsze dane europejskie pokazują, że zasadnicza inflacja konsumencka spadła w październiku do 2,9%. Dodatkowe dane ujawniły, że blok skurczył się w trzecim kwartale. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie bank pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Podobnie Rezerwa Federalna zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%, co stanowi najwyższy poziom od dziesięcioleci.

Dlatego BoE prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe na poziomie 5,25%. W przeciwieństwie do Fed i EBC, BoE znajduje się w trudniejszej sytuacji, ponieważ inflacja w kraju utrzymuje się powyżej 6%, a gospodarka spowalnia.

Ewentualne kolejne podwyżki stóp procentowych przez BoE mogą mieć negatywny wpływ na brytyjską gospodarkę, która przeżywa znaczne spowolnienie. W niedawnej nocie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ostrzegł, że Wielka Brytania będzie najwolniej rozwijającą się gospodarką w grupie G7.

Indie natomiast radzą sobie dobrze, czemu sprzyja relatywnie tania energia z Rosji. Gospodarka wzrosła z 468 miliardów dolarów w 2000 roku do ponad 3,3 biliona dolarów. Niedawno wyprzedziła Wielką Brytanię i stała się piątą co do wielkości gospodarką na świecie.

Analiza techniczna GBP/INR

Wykres dzienny pokazuje, że kurs funta do rupii znajdował się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w silnym trendzie spadkowym. Para zeszła poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego na poziomie 23,6%. Przekroczył także 50-dniową średnią kroczącą, sygnalizując, że niedźwiedzie mają kontrolę.

Dlatego perspektywy dla tej pary są niedźwiedzie, z kolejnym ważnym wsparciem na poziomie 100,22, najniższym wahaniem w dniu 3 października. Przełamanie poniżej tego wsparcia spowoduje jego spadek do 50% punktu zniesienia na poziomie 96,50.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.