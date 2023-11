Indie dążą do dywersyfikacji źródeł energii w obliczu wyroku byłych marynarzy Kataru

W miarę dalszej eskalacji wojny izraelsko-palestyńskiej w konflikt angażuje się coraz więcej krajów regionu.

Jeśli chodzi o efekt domina dla bezpieczeństwa energetycznego, Arabia Saudyjska, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt znajdują się w pierwszej dziesiątce eksporterów ropy naftowej na świecie.

We wcześniejszym artykule omawialiśmy możliwość ceny ropy za cenę 150,0 dolarów w obliczu zawirowań geopolitycznych i działań wojskowych.

Według Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023 (EI) na Bliski Wschód przypadało odpowiednio 32,8% i 17,8% wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Ponieważ Izrael rozpoczyna ofensywę lądową, nie da się ocenić, jak długo może trwać wojna.

Niedawno Huti z Jemenu wypowiedzieli wojnę Izraelowi i istnieją poważne obawy co do możliwości irańskiej agresji.

Napięcia indyjsko-katarskie

Stosunkami między obydwoma krajami wstrząsnęła wiadomość o nałożeniu przez Doha kary śmierci na 8 byłych oficerów marynarki indyjskiej.

Obywatele Indii byli zatrudnieni przez firmę Al Dahra Company, podmiot z branży agrobiznesu, i zostali zatrzymani w sierpniu 2022 r. po oskarżeniu ich o szpiegostwo.

Sytuacja ta wywołała wiele niepokoju wśród rodzin skazanych, a także rządu Indii, ponieważ nie podano żadnych informacji na temat konkretnych zarzutów.

Dostawy gazu ziemnego

Jak wynika z raportu EI, Katar wyprodukował w 2022 r. 178,4 miliarda metrów sześciennych (BCM) gazu ziemnego, co stanowi 4,4% całkowitej światowej produkcji.

Jeśli chodzi o eksport, Katar wyeksportował 63,9% swojej całkowitej produkcji w 2022 r., co stanowiło 21,0% światowego eksportu.

Stanowi to ważne źródło dochodów i wymiany walut dla rządu Kataru i przedsiębiorstw.

Indie są z kolei drugim co do wielkości importerem gazu ziemnego z udziałem 28,4 mld m3, co stanowi 5,2% światowego zapotrzebowania, ustępując jedynie Chinom.

W ubiegłym roku Indie zaimportowały z Kataru 14,7 mld m3, co stanowi 12,9% całkowitego eksportu Kataru.

Obecnie Indie są w dużym stopniu uzależnione od produktów energetycznych z Kataru, które stanowią 54,0% indyjskiego importu gazu ziemnego o wartości 8,32 miliarda dolarów (6,82 miliarda funtów) w latach 2022–2023, z umowami długoterminowymi obowiązującymi do kwietnia 2028 roku.

Pogarszające się zaufanie do partnerstwa może jednak skłonić Indie do znacznego ograniczenia skali importu z Kataru.

Dywersyfikacja

Indie, jako najszybciej rozwijająca się gospodarka świata, mają ogromny apetyt na gaz ziemny, który w nadchodzącej dekadzie będzie szybko rósł.

Obecnie około 6,2% koszyka energetycznego Indii stanowi gaz ziemny, ale do 2030 r. odsetek ten ma znacznie wzrosnąć do 15,0%.

Na początku tego miesiąca Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) z siedzibą w Paryżu prognozowała, że zapotrzebowanie Indii na gaz ziemny będzie rosło w tempie 8,0% rocznie w latach 2022–2026.

Odzwierciedla to dodatnią historię wzrostu gospodarczego kraju, a także skupienie się na określonych sektorach energochłonnych, w tym nawozach.

Na początku tego roku dyrektor zarządzający i dyrektor generalny Great Eastern Energy Corporation Limited, Prashant Modi, powiedział S&P Commodity Insights, że:

W nadchodzących latach to (zapotrzebowanie na gaz ziemny) może wzrosnąć ponad pięciokrotnie…

Petronet, największy indyjski importer gazu ziemnego, jest w trakcie budowy nowych obiektów i rozbudowy istniejących mocy produkcyjnych o wartości 40 000 crore funtów (3,9 miliarda funtów) w ciągu czterech lat.

Jednak w obliczu rosnących napięć Katar może nie odnieść takich korzyści, jakie by chciał.

Mozambik

Być może najważniejsze jest to, że projekt gazowy Cabo Delgado – ogromny rezerwat rozciągający się na powierzchni 7500 hektarów – wznowił działalność po dwuletnim opóźnieniu w związku z rozwiązaniem istotnych problemów związanych z bezpieczeństwem.

Minister spraw zagranicznych Indii S. Jaishankar odwiedził Mozambik w kwietniu 2023 r., co pomogło przyspieszyć realizację projektu o wielkości 64 bilionów stóp sześciennych (TCF).

Łącznie trzy indyjskie spółki sektora publicznego ONGC Videsh (OVL), Bharat PetroResources (BPRL) i Oil India (OIL) posiadają 30% udziałów w wartym 20 miliardów dolarów projekcie dotyczącym skroplonego gazu ziemnego.

W ciągu ostatnich pięciu lat indyjski import węglowodorów z Mozambiku wzrósł trzykrotnie i ma nadal rosnąć, jeśli megaprojekt gazowy będzie przynosił zyski.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Na początku tego roku Indian Oil Corporation (IOC) zawarła umowę z Abu Dhabi Gas Liquefication Co Ltd w sprawie długoterminowej umowy sprzedaży i zakupu LNG.

Zjednoczone Emiraty Arabskie, na które przypada około 40% indyjskiego importu LNG, będą dostarczać do MKOl 1,2 mln ton LNG rocznie od 2026 r. przez okres 14 lat.



MKOl podpisał również umowę z TotalEnergys na dostawy 0,8 tony LNG rocznie przez okres 10 lat, począwszy od 2026 r.

Takie strategiczne kontrakty odegrają ważną rolę w zabezpieczeniu przyszłych potrzeb energetycznych Indii.

Wenezuela

Aby zapewnić solidne dostawy ropy naftowej, Indie zwróciły się również do Wenezueli po niedawnej decyzji Stanów Zjednoczonych o zniesieniu sankcji na okres sześciu miesięcy.

W zamian za większą swobodę handlu Caracas zgodziło się zezwolić międzynarodowym obserwatorom na monitorowanie przyszłorocznych wyborów.

Jest to bardzo mile widziane posunięcie dla indyjskich firm, takich jak ONGC, które poczyniły znaczne inwestycje w Wenezueli i nie mogły odzyskać wcześniejszych należności.

Indie, po imporcie 5–7% (czyli około 300 000 baryłek dziennie) swojego zapotrzebowania z Wenezueli przed 2019 r., będą chciały wynegocjować akceptowalną umowę na dostawy po obniżonej cenie.

Napływ dodatkowej produkcji na rynki światowe może także pomóc w obniżeniu cen ropy, łagodząc w pewnym stopniu wpływ napięć geopolitycznych w Azji Zachodniej i cięć OPEC+.

Zasoby gazu ziemnego

Wenezuela posiada także drugie co do wielkości zasoby gazu ziemnego w obu Amerykach i jak dotąd wyprodukowała go jedynie w ilości wystarczającej na pokrycie swojego zużycia.

Służba badawcza Kongresu Stanów Zjednoczonych zauważa, że kraj może chcieć rozwinąć te zasoby, aby odblokować nowe strumienie wartości.

Na tym etapie będzie to wymagało zgody organów regulacyjnych i legislacyjnych, a także znacznych inwestycji.

Biorąc jednak pod uwagę pogłębiające się relacje z Indiami, Wenezuela może w przyszłości stanowić dodatkowe i nieocenione źródło dostaw LNG.

Source: CRS

Inne alternatywy

Dr Ankit Shah, znany analityk finansowy, gospodarczy i geopolityczny, dodał, że Indie prowadzą również negocjacje z USA w sprawie uzyskania praw do niektórych złóż gazu.

Wniosek

Ze względu na zmienność na rynkach energii i ciemniejszy klimat geopolityczny Indie dążą do dywersyfikacji dostaw energii.

Byłby to zdrowy rozwój zarówno pod względem bezpieczeństwa energetycznego, jak i zapewnienia konkurencyjnych cen na poziomie detalicznym.

Niedawne starcie dyplomatyczne z Katarem tylko uwydatniło pilną potrzebę przywrócenia równowagi w imporcie energii.

Innym ważnym czynnikiem do rozważenia jest to, że Rosja nalegała na płatności w juanach za eksport energii do Indii, co stanowi ofertę, którą urzędnicy rządowi woleliby odrzucić.

Realia te wzbudziły zainteresowanie w innych krajach, takich jak Mozambik, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wenezuela i Stany Zjednoczone.

Sanjay Dixit, gospodarz popularnego kanału YouTube „The Jaipur Dialogues”, uważa, że:

…w przyszłości gaz z Kataru nie będzie kupowany.

Trajektoria ta byłaby kłopotliwa dla kraju Bliskiego Wschodu, będącego drugim co do wielkości klientem Kataru.

Ponadto główne gospodarki, takie jak USA i Europa, wydają się bliskie recesji, co prawdopodobnie miałoby negatywny wpływ na popyt.

Chiny również wykazują słabość gospodarczą, co może jeszcze bardziej zaszkodzić katarskiemu przemysłowi.

Zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć najnowszy artykuł na temat sytuacji gospodarczej Chin pod tymlinkiem.

Na koniec fascynujące będzie sprawdzenie, czy odejście od dużej zależności od kompleksu gazu ziemnego w Katarze zapewni Indiom większy wpływ w negocjacjach dyplomatycznych w sprawie uwolnienia ośmiu marynarzy.

Uwaga: komentarze Sanjaya Dixita były w języku hindi i zostały przeze mnie przetłumaczone.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.