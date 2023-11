Czy niemieckie sektory produkcyjne i budowlane zaczynają się rozpadać?

Najnowsze dane dotyczące produkcji przemysłowej skorygowanej o ceny w Niemczech spadły o 1,4% m/m za wrzesień 2023 r., co oznacza czwarty z rzędu spadek tego wskaźnika.

W sierpniu 2023 roku dane zostały zrewidowane w górę z (-)0,2% m/m do (-)0,1% m/m.

Jednak odczyt za wrzesień 2023 r. był znacznie niższy od konsensusu szacunków opublikowanych przez TradingEconomics.com, mówiących o spadku o 0,1% m/m.

Przed wystąpieniem tej negatywnej tendencji wzrostowej, w maju 2023 r. dynamika produkcji przemysłowej w miesiącu kształtowała się na poziomie 0%, tym samym odnotowując piąty miesiąc bez dodatniego wzrostu.

Dobra kapitałowe, dobra pośrednie i dobra konsumpcyjne odnotowały znaczny spadek produkcji odpowiednio (-)0,2% m/m, (-)1,9% m/m i (-)4,9% m/m.

Słabe wyniki są następstwem oświadczenia BundesBanku z października 2023 r., że:

Popyt zewnętrzny na produkty przemysłowe nadal był słaby.

Wyższe ceny w punktach zakupu w dalszym ciągu negatywnie wpływają na powierzchnię handlową i konsumpcję gospodarstw domowych, co znajduje odzwierciedlenie w gwałtownym spadku cen towarów konsumpcyjnych.

Podział branżowy

We wrześniu 2023 r. duma Niemiec, ich światowej klasy sektor motoryzacyjny, odnotował spadek o (-)5% m/m, podczas gdy sprzęt elektryczny spadł o (-)4,4% m/m.

Największy spadek produkcji zanotował sektor farmaceutyczny, który spadł o 9,2% m/m.

Jasnym punktem była inżynieria mechaniczna, która uległa poprawie o 4,1% m/m.

Poza klasyfikacją przemysłową produkcja energii spadła w okresie sprawozdawczym o 1,7% m/m.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego produkcja przemysłowa w III kwartale 2023 r. spadła o 2,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Analitycy z TradingEconomics.com szacują, że produkcja przemysłowa m/m będzie wykazywała tendencję do około 0,4% do 2024 r. i wzrośnie do 0,5% w 2025 r.

Budownictwo PMI

W dalszym ciągu odzwierciedlając ponurą sytuację w krajowym sektorze mieszkaniowym, publikacja S&P Global z października 2023 r. dotycząca indeksu PMI dla budownictwa osiągnęła wynik gorszy od 38,3 w porównaniu z 39,3 z poprzedniego miesiąca, który sam w sobie odnotował najostrzejszy miesięczny spadek od kwietnia 2020 r.

Październikowy wskaźnik był znacznie poniżej średniej wynoszącej 49,7 w latach 2013–2023, był znacznie niższy od prognozy analityków TradingEconomics.com wynoszącej 41,5 i stanowi dziewiętnasty z rzędu odczyt poniżej 50 punktów od marca 2022 r.

Projekty komercyjne również ucierpiały ze względu na wysokie stopy procentowe i niepewność co do perspektyw gospodarczych.

Dr Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank, zauważył:

Sytuacja w niemieckim sektorze budowlanym stale się pogarsza… Dramat geopolityczny na Bliskim Wschodzie powoduje zamieszanie (z powodu wyższych cen gazu i niepewności) … ponieważ wiele materiałów budowlanych, takich jak cegły i materiały izolacyjne, opiera się na gazie ziemnym.

Niepokojący jest fakt, że spadek liczby nowych zamówień utrzymywał się dwudziesty miesiąc z rzędu i również przyspiesza, co oznacza, że sektor nie osiągnął jeszcze najniższego poziomu.

Biorąc pod uwagę szereg zwolnień w sektorach, de la Rubia dodał, że jakość podwykonawców pogorszyła się, co dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia wydajności projektów.

Sygnalizując trwałe szkody, badanie perspektyw branży na najbliższe dwanaście miesięcy wypadło negatywnie.

Inne najnowsze dane ekonomiczne

Dane dotyczące produkcji przemysłowej podążają za lepszymi od oczekiwań, ale wciąż kurczącymi się danymi dotyczącymi PMI dla usług i złożonego PMI za październik 2023 r., które wyniosły odpowiednio 48,2 i 45,9.

Odczyty poniżej 50 oznaczają skurcz.

We wczorajszej publikacji dane o zamówieniach w przemyśle mocno spadły do 0,2% m/m z 1,9% m/m odnotowanych w sierpniu 2023 roku.

Było to jednak znacznie powyżej konsensusu szacunków spadku o (-)1,0% m/m.

Warto zauważyć, że dane za sierpień zostały zrewidowane mocno w dół z 3,9% m/m w związku z błędną publikacją w

…produkcja sprzętu do przetwarzania danych, sektor wyrobów elektronicznych i optycznych…

Wniosek

Produkcja przemysłowa ma kluczowe znaczenie dla niemieckiego wzrostu, być może bardziej niż jakakolwiek inna zaawansowana gospodarka, zwłaszcza ze względu na jej dalekosiężne znaczenie reputacyjne.

Jutro, tj. w środę 8 listopada, uczestnicy rynku będą uważnie śledzić dane o inflacji konsumenckiej w Niemczech oraz najnowsze, zharmonizowane z UE tendencje inflacyjne w tym kraju.

Zapewni to cenny wkład w obraną przez Europejski Bank Centralny trajektorię na jego następnym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej w połowie grudnia 2023 r.

W przyszłym tygodniu Niemcy opublikują także dane na temat rachunku bieżącego, które lepiej oddają wpływ wysokich stóp procentowych i spowolnienia popytu na branże eksportujące.

Słabe dane ekonomiczne z fabryk, projektów budowlanych, popyt eksportowy i podwyższone stopy procentowe sugerują, że dane o PKB za III kwartał 2023 r. mogą zostać zrewidowane w dół, podczas gdy gospodarka może zmierzać w kierunku recesji technicznej pod koniec tego roku, co spowoduje jedynie dalsze straty dla sektora produkcyjnego i branże budowlane.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.