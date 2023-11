Prognoza cen srebra przy stabilnym stosunku złota do srebra

W ciągu ostatnich kilku dni cena srebra poruszała się w trendzie bocznym, w odpowiedzi na reakcję inwestorów na najnowszą decyzję Rezerwy Federalnej, dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) i dane gospodarcze z Chin. We wtorek notowania pary XAG/USD wynosiły 22,72, czyli prawie 10% powyżej najniższego punktu w październiku. Pozostaje o ponad 13% poniżej najwyższego poziomu w tym roku.

Skoki proporcji złota do srebra

Cena srebra oscylowała w ostatnich dniach w wąskim przedziale. W zeszłym tygodniu Rezerwa Federalna zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomiędzy 5,25% a 5,50%. Choć bank pozostawił drzwi do kolejnej podwyżki stóp procentowych, większość analityków uważa, że podwyżki stóp już się skończyły.

Kolejna ważna wiadomość pojawiła się w piątek, kiedy Stany Zjednoczone opublikowały najnowsze dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP). Według Bureau of Labor Statistics (BLS) w gospodarce powstało 150 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia wzrosła do 3,9%. Wskaźnik aktywności zawodowej i płace nieznacznie spadły.

Wydarzenia te są ważne dla srebra ze względu na jego rolę jako metalu szlachetnego. Podobnie jak złoto, srebro ma tendencję do reagowania na działania Fed. W większości przypadków cena srebra rośnie, gdy Fed obniża stopy procentowe lub gdy sugeruje obniżki stóp.

Cena srebra zareagowała także na najnowsze dane PMI dla przemysłu z całego świata. Dane gospodarcze z Chin pokazały, że w październiku wskaźnik PMI spadł do 49. To samo wydarzyło się w innych krajach uprzemysłowionych, takich jak Stany Zjednoczone i Europa.

Srebro reaguje na te liczby ze względu na jego zastosowanie w sektorze przemysłowym. Służy do wytwarzania produktów takich jak panele słoneczne, półprzewodniki i produkty kuchenne.

Tymczasem najnowsze dane z Chin pokazały, że eksport w październiku spadł o 6,4%, czyli gorzej niż mediana szacunków na poziomie -3,3%. Import natomiast wzrósł o 3%, czyli lepiej niż oczekiwano -6,2%. Całkowita nadwyżka handlowa zawęziła się do 405 miliardów dolarów.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy srebro radziło sobie gorzej niż złoto. Stosunek złota do srebra wzrósł do 88 dolarów, najwyższego poziomu od marca 2023 r. Od najniższego poziomu w tym roku wzrósł o ponad 15%. W większości przypadków, jeśli stosunek złota do srebra jest wysoki, oznacza to, że warto kupić srebro.

Prognoza cen srebra

Wykres XAG/USD według Tradingview

Na wykresie dziennym widzimy, że cena srebra poruszała się ostatnio w wąskim przedziale. Kurs przesunął się poniżej spadkowej linii trendu zaznaczonej na żółto. Ta linia trendu łączy najwyższe wahania od 4 maja. Kurs przesunął się także pomiędzy poziomami zniesienia Fibonacciego wynoszącymi 50% i 61,8%.

Cena jest również kilka punktów powyżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 22,14 USD, najniższego wahania z 23 czerwca. Dlatego perspektywy dla metalu są na razie neutralne. Kluczowe punkty wsparcia i oporu, które warto obserwować, będą na poziomie 22,13 USD i 23,70 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.