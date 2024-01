Giełdy hybrydowe i przyszłość DeFi: Czy Pullix (PLX) jest gotowy na dominację?

Pullix, nowa giełda hybrydowa znajdująca się obecnie w przedsprzedaży, przyciąga uwagę rynku, ponieważ analitycy wskazują na jej natywny $PLX jako potencjalny token mogący wzrosnąć nawet 100-krotnie.

Sprawdzając rynki i rozważając kolejny krok inwestycyjny, oto, co warto wiedzieć o giełdach hybrydowych. Dowiedz się również, co może sprawić, że Pullix ($PLX) wyróżni się na tle innych.

Giełdy hybrydowe w 2024 roku i później

Rok dobiega końca, a trendy i prognozy dotyczące kryptowalut na rok 2024 pojawiają się szybko i gęsto. Wśród opinii ekspertów i prognoz znajdują się pewne powtarzające się tematy, w tym sztuczna inteligencja, gry, aktywa rzeczywiste (RWA), BRC20 i giełdy hybrydowe. Według niektórych analityków przyszłością zdecentralizowanych finansów (DeFi) mogą być HEX-y.

Wraz z ciągłym zmniejszaniem się przepaści między tradycyjnymi finansami a DeFi, rynek powoli przyjął ideę giełdy hybrydowej, która daje użytkownikom korzyści płynące z połączenia giełdy scentralizowanej (CEX) i zdecentralizowanej (DEX).

Szereg platform sprawia, że jest to przyszłość handlu kryptowalutami, a innowacyjność, bezpieczeństwo i płynność, które się z nimi wiążą, mają zapewnić impuls do dalszej adopcji. Jednak dążenie do tego nie jest proste, jak pokazuje niedawne zatrzymanie Ankex, HEX opracowanego przez dostawcę infrastruktury DeFi, Qredo Network.

Ankex był giełdą hybrydową, która starała się zdominować przestrzeń dzięki swoim funkcjom CEX i DEX. Po tym, jak była rozwijana od 2022 roku i była u progu publicznej premiery wersji beta, nagle ogłosiła zamknięcie na początku tego miesiąca.

Platforma podobno przypisała tę decyzję wpływowi bessy, a upadek FTX prawdopodobnie przyczynił się do ogólnego wpływu. Chociaż jest to niefortunne, rozwój sytuacji sprawia, że rynek przygląda się potencjałowi nowego projektu – Pullix.

Czym jest Pullix ($PLX)

Pullix (PLX) to hybrydowa platforma wymiany, która ma na celu rozwiązanie kwestii płynności DeFi, zapewniając jednocześnie użytkownikom możliwość handlu i zarabiania w bezpiecznym, przyjaznym dla użytkownika środowisku. Jej przedsprzedaż jest obecnie w ogniu, ponieważ inwestorzy wyrażają zaufanie, a perspektywy, które analitycy wskazują na potencjalny wzrost po przedsprzedaży dla natywnego tokena $PLX.

Chociaż wciąż w fazie rozwoju, hybrydowe funkcje wymiany projektu, które odróżniają go od CEX i DEX, są tym, co użytkownicy spodziewają się wykorzystać w 2024 roku i później.

Przykładowo, użytkownicy obawiający się o przechowywanie swoich aktywów na scentralizowanych platformach po niedawnych upadkach i włamaniach, uznają możliwość handlu on-chain i zarabiania przy jednoczesnym korzystaniu z samodzielnego przechowywania za kuszącą perspektywę.

Podobnie jak w przypadku innych platform, Pullix stara się zachęcić swoich użytkowników do zapewnienia płynności, oferując posiadaczom tokenów szansę na zdobycie nagród poprzez staking i yield farming. Jednak żadna inna giełda nie oferuje możliwości zarobku, w której użytkownicy mogą przyczynić się do płynności zautomatyzowanych animatorów rynku, ponieważ czerpią zyski z udziału w dziennych przychodach platformy.

Część przychodów będzie również wykorzystywana do kupowania i spalania tokenów $PLX, mechanizmu inflacyjnego, który pomoże podnieść przyszłe ceny. Dodatkowym atutem są wąskie spready i 0% prowizji dostępne dla użytkowników.

Wniosek: czy warto kupić $PLX?

Eksperci uważają, że nowe platformy, które dobrze sobie radzą z dostarczaniem użytkownikom najlepszych scentralizowanych i zdecentralizowanych giełd, zapewniając rozwiązania pojawiających się problemów, takich jak naruszenia bezpieczeństwa, doświadczenia użytkowników i płynność, mogą zdominować branżę.

Giełdy CEX mogą się rozwijać, a DEX rosną, ale hybrydowa giełda, która łączy oba światy, może być przyszłością.

Biała księga i mapa drogowa Pullix wskazują na projekt mający na celu osiągnięcie tego celu. Jego przedsprzedaż zebrała ponad 1,1 mln USD w trzecim etapie, a cena $PLX wynosi 0,044 USD za token, co stanowi prawdopodobnie okazyjne wejście przed jego uruchomieniem.

Poza funkcjami wymienionymi powyżej, co jeszcze może sprawić, że Pullix będzie się wyróżniać i potencjalnie dominować? Dowiedz się więcej o tym projekcie tutaj.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.