Kryptowaluta Osmosis (OSMO) zyskała w grudniu na popularności, odnotowując w ciągu ostatnich 30 dni wzrost o 185,72%. Podczas gdy rynek z niecierpliwością obserwuje trajektorię OSMO, nowy projekt kryptowalutowy o nazwie Pullix robi furorę dzięki unikalnemu podejściu do handlu i trwającej przedsprzedaży natywnego tokena.

Przyjrzyjmy się ostatnim wydarzeniom związanym z Osmosis, zbadajmy jego prognozę cenową i ujawnijmy szczegóły trwającej przedsprzedaży Pullix.

Osmosis: niezwykły wzrost kursu w grudniu

Osmosis, appchain DEX zbudowany na Cosmos SDK, był na niezwykłej trajektorii wzrostowej w ciągu ostatnich 30 dni. Notując zwyżkę o 185,72% w tym okresie, OSMO wykazało byczy trend, oznaczający wzrost o 505,38% w średnim okresie i znaczny skok w górę o 155,83% w ciągu ostatniego roku.

Prognoza kursu Osmosis

Pomimo wysokiego poziomu zmienności, Osmosis odnotował 24 zielone dni w ciągu ostatnich 30, pokazując swoją odporność i przychylność rynku.

Prognoza kursu OSMO: bycza perspektywa

Wskaźniki techniczne malują byczy obraz dla Osmosis (OSMO). Przy 90% byczym sentymencie i indeksie strachu i chciwości na poziomie 73 (chciwość), rynek jest optymistyczny. Przewiduje się, że moneta, wyceniana obecnie na 1,65 USD, przekroczy 2,0 USD do końca roku.

Kluczowe poziomy wsparcia, które należy obserwować, to 1,52 USD, 1,49 USD i 1,46 USD, a także poziomy oporu na 1,58 USD, 1,61 USD i 1,64 USD, które stanowią kluczowe punkty odniesienia zarówno dla traderów, jak i inwestorów.

Ostatnie wyniki, w połączeniu z pozytywnymi nastrojami, pozycjonują OSMO do potencjalnego rozwoju. Zaleca się jednak ostrożność, biorąc pod uwagę nieodłączną zmienność rynku kryptowalut.

Pullix: wypełnienie luki w handlu DeFi

Podczas gdy Osmosis kontynuuje swój wzrost, społeczność kryptowalutowa również huczy o Pullix, nowej hybrydowej giełdzie handlowej, która podważa status quo. Pullix ma na celu wypełnienie luki między zdecentralizowanymi i scentralizowanymi giełdami, oferując użytkownikom kompleksowe i bezpieczne doświadczenie handlowe.

Pullix rozwiązuje problem płynności w zdecentralizowanych finansach (DeFi), przyjmując unikalne podejście hybrydowe. Pullix wyróżnia się takimi cechami jak wysoka płynność, dźwignia finansowa do 1000:1, zerowe prowizje z wąskimi spreadami oraz model zarządzania oparty na społeczności. Unikalne hybrydowe podejście platformy ma na celu rozwiązanie typowych problemów w sektorze, w tym wysokich kosztów transakcyjnych, braku różnorodności aktywów i niepewności regulacyjnej.

Łącząc mocne strony zarówno zdecentralizowanych, jak i scentralizowanych giełd, Pullix zachęca użytkowników do zapewniania płynności, zapewniając lepszą płynność i konkurencyjne ceny.

Natywny token PLX, który znajduje się obecnie w fazie przedsprzedaży, jest sercem ekosystemu Pullix. Oprócz ułatwiania transakcji, posiadacze PLX korzystają z rewolucyjnego mechanizmu “Trade-to-Earn”, pozwalającego im czerpać zyski z dziennych przychodów giełdy. Ten innowacyjny model podziału przychodów wyróżnia Pullix na rynku kryptowalut.

Przedsprzedaż PLX, znajdująca się obecnie w fazie 4, zebrała 1,603,843 USD, przy czym pozostało 54,2% tokenów.

Podsumowanie

W stale zmieniającym się krajobrazie kryptowalut, tandemowy rozwój Osmosis i Pullix jest urzekający. Byczy impet OSMO i przełomowe podejście Pullix podkreślają potencjał transformacyjnych zmian w sferze handlu kryptowalutami.

W miarę postępu przedsprzedaży Pullix i prognozach cenowych OSMO wzbudzających emocje, inwestorzy znajdują się na skrzyżowaniu innowacji i możliwości.

