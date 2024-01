Solana przewyższa Ethereum, gdy do rywalizacji dołącza nowy altcoin

Wraz z początkiem 2024 roku Solana (SOL) stała się liderem, przewyższając Ethereum pod względem wolumenu stablecoinów i dominując zainteresowanie wśród internautów. Jednocześnie Pullix, nadchodząca giełda hybrydowa, wywołała falę dzięki przedsprzedaży tokenów PLX z funkcją “Trade-To-Earn”.

Przyjrzyjmy się tym istotnym wydarzeniom, które przyciągnęły uwagę zarówno entuzjastów kryptowalut, jak i inwestorów.

Solana przewyższa Ethereum pod względem wolumenu stablecoinów

W monumentalnym tempie Solana wyprzedziła Ethereum pod względem wolumenu transakcji stablecoinami. Podczas gdy Ethereum pozostaje najbardziej dominującym łańcuchem, jeśli chodzi o całkowitą kapitalizację rynkową wyemitowanych stablecoinów według danych DeFilama, ilość transakcji stablecoinowych przeprowadzonych na Ethereum w ciągu ostatnich siedmiu dni przewyższyła tę przeprowadzoną na Ethereum według danych Artemis.

Zrzut ekranu wolumenu transferu stablecoinami na terminalu Artemis

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Artemis, wolumen stablecoinów przetransferowanych na Solanie w ciągu ostatnich siedmiu dni wyniósł około 103 mld USD, w porównaniu do 90,87 mld USD Ethereum.

Wolumen stablecoinów transferowanych na różnych łańcuchach w ciągu ostatnich 7 dni

Solana, niegdyś okrzyknięta “zabójcą Ethereum”, umocniła swoją pozycję jako potężny gracz w branży blockchain, wykazując niezwykły wzrost i zaangażowanie użytkowników. Tętniący życiem ekosystem blockchain, naznaczony działaniami od szaleństwa związanego z napisami manię na punkcie monet meme, przyczynił się do tego kamienia milowego.

Gwałtowny wzrost wolumenu stablecoinów na Solanie podkreśla jej rosnącą popularność, a inwestorzy znajdują wartość w jej solidnej infrastrukturze i zróżnicowanej ofercie, w tym w popularnej monecie meme BONK i telefonie Solana Saga. Airdropy, takie jak Jito Airdrop i wzrost zdecentralizowanych giełd (DEX) na Solanie również napędzały wzrost blockchaina, zwiększając jego kapitalizację rynkową powyżej 50 mld USD. Ta dynamika pozycjonuje SOL jako znaczącego gracza na rynku kryptowalut.

Solana (SOL) wyprzedza Ethereum w wyszukiwaniu na Google

Poza sprawnością w zakresie transakcji, Solana przyćmiła Ethereum pod względem zainteresowania użytkowników, sygnalizując zmianę w ciekawości entuzjastów kryptowalut. Dane Google Trends ujawniają, że od 17 do 23 grudnia termin “Solana” uzyskał wyższy wynik zainteresowania wyszukiwaniem niż “Ethereum” w różnych regionach, w tym w Hiszpanii i na Filipinach.

Ten wzrost zainteresowania można przypisać niedawnym osiągnięciom Solany, w tym prześcignięciu XRP od Ripple i BNB od Binance pod względem kapitalizacji rynkowej. Aprecjacja kursu blockchaina, zdecentralizowane giełdy odnotowujące ponad 28 mld USD wolumenu w samym grudniu oraz oczekiwanie na nadchodzące airdropy tokenów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania Solaną.

Pullix (PLX): nowy altcoin rywalizujący z SOL o pierwsze miejsce

Wśród emocji związanych z Solaną (SOL), Pullix (PLX) wyłonił się jako godny uwagi rywal.

Pullix, innowacyjna giełda hybrydowa, której uruchomienie zaplanowano na styczeń 2024 roku, ma zrewolucjonizować krajobraz handlowy poprzez płynne połączenie scentralizowanych i zdecentralizowanych funkcji wymiany. Platforma zajmuje się krytycznymi kwestiami, takimi jak problemy z płynnością w DeFi, oferując ujednolicone rozwiązanie dla traderów.

Sercem ekosystemu Pullix jest token PLX, nazywany pierwszą na rynku kryptowalut kryptowalutą “Trade-to-Earn”, która znajduje się obecnie w fazie przedsprzedaży. Token umożliwia użytkownikom zdobywanie natychmiastowych nagród za handel na platformie i wykonywanie wyzwań. Przedsprzedaż PLX wygenerowała znaczny szum, a analitycy przewidują 580% wzrost podczas przedsprzedaży i potencjalny 100-krotną zwyżkę po uruchomieniu.

Unikalny mechanizm podziału przychodów tokena PLX wyróżnia Pullix, umożliwiając posiadaczom tokenów czerpanie zysków z dziennych przychodów giełdy i uzyskiwanie stałego dochodu pasywnego. Zachęcając użytkowników do zapewniania płynności, Pullix dąży do zwiększenia płynności i oferowania bardziej konkurencyjnych ofert cenowych w porównaniu z innymi platformami, dodatkowo przyciągając traderów do swojego ekosystemu.

Podsumowanie

W stale zmieniającym się krajobrazie kryptowalut znakomite wyniki Solany i przełomowe podejście Pullix oznaczają zwrot w kierunku innowacji i platform zorientowanych na użytkownika.

Dominacja Solany pod względem wolumenu stablecoinów i zainteresowania wyszukiwań na Google w połączeniu z sukcesem przedsprzedaży Pullix i wprowadzeniem tokena PLX pokazują dynamikę i potencjał na rynku kryptowalut.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.