Po tym, jak Bonk (BONK) zahamował po gwałtownym wzroście w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, inna moneta meme oparta na Solanie, Myro (MYRO), stara się przejąć kontrolę.

Czy ta niedawno wprowadzona na rynek memiczna moneta o psiej tematyce jest dziś lepszym zakupem? A może warto zainwestować w przedsprzedaż Memeinator (MMTR) w obliczu prognoz hossy na 2024 rok?

Myro (MYRO) wykonuje duży ruch, gdy Bonk spada

Cena Bonk opartego na Solanie wzrosła do rekordowego poziomu 0,00003416 USD w grudniu, gdy token meme znalazł się na głównych giełdach kryptowalut. Zwyżka SOL do poziomu powyżej 123 USD nastąpiła, gdy rajd BONK pomógł mu odwrócić Pepe (PEPE) pod względem kapitalizacji rynkowej.

Jednakże BONK zmaga się z 44% spadkiem w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a cena SOL spadła poniżej 100 USD. Kapitalizacja rynkowa Bonk obniżyła się z ponad 1 mld USD do około 621 mln USD. Czy pośród tego załamania Bonk, Myro (MYRO) stanie się nowym memicznym królem ekosystemu Solany?

Myro to memiczna moneta nazwana na cześć psa współzałożyciela Solany, Raja Gokala. Wprowadzona na rynek w listopadzie i chcąca zdominować ekosystem memów Solany, cena MYRO osiągnęła najwyższy poziom 0,082 USD.

Według danych CoinGecko, wzrost MYRO w ciągu ostatniego tygodnia wynosi obecnie 304%. Z ponad 40% zwyżką ceny w ciągu 24 godzin, MYRO zerka na kapitalizację rynkową w wysokości 100 mln USD i potencjalnie może przebić poziom 0,1 USD.

Myro ma maksymalną podaż w wysokości 1 mld MYRO, a jego biała księga przedstawia potencjalne oferty i działania użytkowe. Chociaż może on odnotować dalszą trakcję, gdy rynek memów nabierze nowego tempa, długoterminowe perspektywy dla inwestorów prawdopodobnie zostaną przyciągnięte do nowego pretendenta, który robi fale na rynku przedsprzedaży.

Memeinator (MMTR): więcej niż moneta meme

Jedną z wad monet meme jest ich nieodłączny brak prawdziwej użyteczności. Podczas gdy Dogecoin i Shiba Inu odcisnęły piętno w przestrzeni kryptowalut jako najlepsze monety meme, większość innych tokenów meme wyblakła w miarę wygaśnięcia początkowego szumu.

Memeinator (MMTR) to nowa kryptowaluta meme oparta na sztucznej inteligencji, zainspirowana globalnym hitem filmowym Terminator. Oddając hołd serii, projekt memów z przyszłości ma jasną misję: wyeliminować zagrożenie, jakie słabe i bezwartościowe monety meme stanowią dla szerszej przestrzeni kryptowalutowej.

Prawdziwa użyteczność w jasno zmapowanej grywalizacji, stakingu i innych uruchomieniach produktów może znacznie wyprzedzić słabe tokeny, gdy projekt zostanie wypuszczony na rynek.

Dlaczego Memeinator może być dobrym wyborem na dłuższą metę?

W miarę jak umacnia się jej status jednej z najlepszych monet meme do kupienia w 2024 roku, zaufanie do Memeinator rośnie.

Zaczynając od 29 etapów, społeczność zrobiła wielki krok naprzód, zmniejszając ich liczbę do 20. Skorzystali na tym tokenomiki, z których 129 milionów z 1 mld MMTR zostało spalonych na sześciu z 9 etapów.

Staking jest już również dostępny, a rosnąca trakcja społeczności nie jest widoczna tylko dzięki udziałowi w rozdaniu Virgin Galactic o wartości 250,000 USD, ale także w zaangażowaniu w media społecznościowe. Według danych na stronie Memeinator, projekt przyciągnął ponad 7 tysięcy i 11 tysięcy członków odpowiednio na kanałach Discord i Telegram

W ramach przedsprzedaży Memeinator zebrano imponującą kwotę 3 mln USD, przesuwając się w kierunku 11. etapu sprzedaży tokenów. Obecna cena wynosi 0,0186 USD i przewiduje się, że wzrośnie do 0,0292 USD w ostatnim etapie. Biorąc pod uwagę siłę propozycji wartości Memeinator, odrodzenie monet meme i ogólne perspektywy rynkowe, zakup MMTR dzisiaj może być opłacalny w przyszłości.

Wartość MMTR może wzrosnąć o kolejne 65% do końca przedsprzedaży, a wyróżnione czynniki pomogą jej rzucić wyzwanie ogólnej dominacji. Chcesz dowiedzieć się więcej o Memeinator? Zapoznaj się z ich białą księgą tutaj.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.