Rynek kryptowalut pozostaje dynamiczną branżą, a entuzjaści wydają się być bardziej zainteresowani praktycznością, użytecznością i inteligentnym inwestowaniem podczas interakcji z cyfrowymi monetami w 2024 roku. Podczas gdy najważniejsze aktywa dominują w trendach, kryptowaluty poniżej poziomu radaru przygotowują się do znacznego wzrostu.

Linear Finance (LINA), Sun (SUN) i telegramowy Bitbot (BITBOT) to jedne z mniej znanych projektów kryptowalutowych, które mają szansę na znaczący wzrost notowań w tym roku.

Linear Finance (LINA)

Linear Finance prezentuje zaawansowany blockchain z innowacyjnymi narzędziami i najwyższej klasy interfejsem, dzięki czemu inwestowanie w kryptowaluty jest płynne nawet dla nowych graczy. Ponadto umożliwia użytkownikom dostęp do handlu opcjami – dziedziny dostępnej niegdyś dla rekinów z Wall Street.

Ich zdecentralizowana giełda łagodzi potrzebę scentralizowanych platform o podwyższonym bezpieczeństwie i obniżonych opłatach.

LINA, natywna moneta blockchain, była obecnie przedmiotem obrotu w trybie odzyskiwania, wzrastając o ponad 8% do obecnej ceny 0,008253 USD. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 48,404,708 USD.

Eksperci uważają, że rynek opcji może wzrosnąć wykładniczo w 2024 roku, a Linear Finance wydaje się idealnym kandydatem do wykorzystania tego optymizmu.

BitBot (BITBOT)

BitBot to bot handlowy dla Telegrama, który zamierza zaoferować inwestorom detalicznym narzędzia do poruszania się po rynku kryptowalut bez polegania na szczęściu lub ponoszeniu ogromnego ryzyka. Boty na Telegramie zyskują na popularności w branży aktywów cyfrowych, ponieważ oferują innowacyjne funkcje, które inwestorzy mogą wykorzystać do zwiększenia swojego potencjału zarobkowego.

Dlaczego warto rozważyć Bitbot?

Inwestorzy kryptowalut mogą być sceptycznie nastawieni do botów handlowych ze względu na zwiększoną liczbę przypadków oszustw w tym sektorze. Na przykład, bot handlowy Unibot oparty na Telegramie spowodował, że użytkownicy stracili ponad 600,000 USD z powodu exploita.

Bitbot chce złagodzić tę sytuację, ponieważ priorytetowo traktuje bezpieczeństwo użytkowników. Korzysta z bezkluczowego systemu MPC, który uniemożliwia jakiejkolwiek stronie dostęp lub przeglądanie całego klucza, obiecując dokładność i zwiększoną prywatność.

Ponadto Bitbot zawiera funkcje zapobiegające oszustwom, które polegają na pompowaniu aktywów przez deweloperów przed ich porzuceniem i zniknięciem wraz z funduszami użytkowników.

Posiadacze BITBOT cieszą się różnymi korzyściami, w tym wbudowanym programem poleceń i kopiowaniem transakcji dla początkujących i niewykwalifikowanych graczy, aby powielać transakcje doświadczonych uczestników rynku.

Sun (SUN)

Altcoin Sun napędza ekosystem Tron, wysokowydajny blockchain znany ze swojej szybkości i skalowalności. Użytkownicy wykorzystują token SUN do stakingu nagród, głosowania w organach zarządzających i opłat transakcyjnych.

Tron odnotowuje wzrost popularności w różnych segmentach, w tym NFT i DeFi, tworząc lukratywne środowisko dla rozwoju SUN. Osoby fizyczne mogą używać altcoina do zdobywania imponujących nagród za stakowanie, oferując szansę na pasywny dochód.

Posiadacze SUN mogą również przyczyniać się do przyszłych celów blockchaina poprzez głosowanie, cementując poczucie wspólnoty i własności. Co więcej, niższa kapitalizacja rynkowa projektu sprawia, że SUN jest niedowartościowaną opcją inwestycyjną o znacznym potencjale wzrostu.

SUN zyskał na wartości 2,75% poprzedniego dnia, osiągając cenę 0,007731 USD. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 75,885,978 USD.

Przedsprzedaż Bitbot rozpocznie się 17 stycznia, a zainteresowane osoby będą mogły odwiedzić stronę internetową projektu, aby być o krok przed konkurencją.

Możesz także być na bieżąco z wydarzeniami dotyczącymi BITBOT za pośrednictwem kanałów społecznościowych;

Telegram Bitbot: https://t.me/BitBotOfficial

Bitbot na Twitterze: https://twitter.com/Official_BitBot

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.