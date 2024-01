Cena Helium (HNT) powróciła powyżej 7,00 USD po wzroście o ponad 43% w ciągu ostatnich 24 godzin. Tymczasem cena Internet Computer (ICP) przekracza 13,00 USD po 20% zwyżce w tym samym okresie.

W miarę jak kryptowaluty zmieniają kolor na zielony w obliczu gwałtownego wzrostu Bitcoina do 47,000 USD, nastroje kaskadowo przełożyły się na przedsprzedaż nowego projektu kryptowalutowego Pullix (PLX). Zwiększyło to perspektywy potencjalnego wybicia ceny, gdy token PLX zostanie oficjalnie uruchomiony. Oto perspektywy cenowe dla HNT, ICP i PLX.

Cena Helium (HNT) po przełamaniu byczego oka powyżej 10 USD

Helium jest jedną z kluczowych platform blockchain w przestrzeni zdecentralizowanej infrastruktury publicznej (DePin). Jej wzrost w ciągu ostatniego roku zbiegł się w czasie z większą zmianą w kierunku zdecentralizowanej infrastruktury bezprzewodowej. Platforma oparta na Solanie odnotowała przyzwoity skok wolumenu po tym, jak ogłosiła aktualizację implementacji inteligentnych kontraktów dla protokołu.

W poniedziałek 8 stycznia 2024 roku kurs HNT osiągnął najniższy poziom 4,74 USD. Wynika to ze spadków obserwowanych w ubiegłym tygodniu, gdy Helium zmniejszyło zyski z maksimów na poziomie 7,40 USD osiągniętych wcześniej pod koniec grudnia.

Ponieważ jednak szerszy rynek wykazał się odpornością na rosnące bycze nastroje Bitcoin ETF, cena ICP przesunęła się dwucyfrowo w ciągu nocy, osiągając we wtorek rano maksimum na poziomie 7,18 USD.

Oczekuje się, że gwałtowny wzrost Bitcoina będzie kontynuowany, a wraz z pojawieniem się konkretnych katalizatorów cenowych, HNT może patrzeć na nową zwyżkową ścieżkę. Jeśli kupujący nadal będą dyktować nastroje rynkowe, cena Helium prawdopodobnie będzie dążyć do wybicia powyżej 10 USD.

Internet Computer (ICP) rośnie wraz ze wzrostem aktywności w łańcuchu

Oprócz ogólnej hossy napędzającej zyski w całym ekosystemie, ICP jest gotowy na potencjalną kontynuację hossy ze względu na gwałtowny wzrost aktywności w łańcuchu.

Według DeFiLlama, całkowita wartość zablokowana (TVL) w dApps na protokole znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Na początku listopada TVL wynosiła około 2,1 mln USD, ale obecnie przekroczyła 33 mln USD.

Cena ICP pozostaje powyżej opadającej linii trendu, spod której przełamała się po 87% tygodniowym wzroście w listopadzie 2023 roku. Analitycy sugerują, że wybicie może spowodować, że cena Internet Computer osiągnie główny poziom oporu powyżej 20 USD. Byczy impet prawdopodobnie pchnie cenę do 31,69 USD i poziomu doładowania z października 2021 roku na poziomie około 43,27 USD.

Pullix (PLX) przyciąga inwestorów, osiągając 6. etap przedsprzedaży

Pullix (PLX) może pomóc w rozwiązaniu wyzwania związanego z płynnością, przed którym stoi obecnie zdecentralizowany ekosystem finansowy (DeFi). Może to być również rozwiązanie problemu, z którym borykają się inwestorzy korzystający ze scentralizowanych giełd. Niedawne wydarzenia związane z platformami CEX i rosnące zapotrzebowanie na to, co najlepsze zarówno z CEX, jak i DEX, stawia Pullix na silnej pozycji, gdy w końcu zostanie uruchomiony.

To właśnie potencjał tej hybrydowej giełdy przyciąga ogromne zainteresowanie z całego rynku, z ponad 3,1 mln USD zebranymi w trwającej przedsprzedaży.

W miarę jak inwestorzy zdobywają udział w 60% z 200 milionów PLX dostępnych dla uczestników przedsprzedaży, wartość tokena wzrosła z 0,04 USD do 0,08 USD. Wartość ta może znacznie wzrosnąć, ponieważ przedsprzedaż nadal nabiera tempa. Po zakończeniu przedsprzedaży i rozpoczęciu handlu tokenami na całym rynku, wartość PLX może eksplodować.

Więcej o Pullix możesz dowiedzieć się tutaj.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.