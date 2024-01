Prognoza tokena Pullix po zatwierdzeniu ETF-ów Bitcoina przez SEC

znalazły się w centrum uwagi w czwartek po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych w końcu wydała długo oczekiwaną zgodę na fundusze ETF Bitcoina.

Dlaczego Bitcoin ETF to wielka sprawa?

Amerykański organ regulacyjny zatwierdził wczoraj wieczorem łącznie 11 wniosków o wspomniane fundusze giełdowe, co spowodowało wzrost akcji Coinbase, ponieważ zarządzający aktywami wybrali go jako partnera powierniczego dla funduszy ETF.

Skinienie głową ze strony SEC ma znaczenie dla przestrzeni kryptowalutowej, biorąc pod uwagę, że oczekuje się, że fundusze ETF Bitcoin znacznie zwiększą zainteresowanie instytucjonalne BTC. Analitycy Bernstein spodziewają się na przykład, że fundusze te będą zarządzać około 10% globalnej podaży Bitcoina w nadchodzących latach.

Wall Street jest również przekonane, że napływ kapitału instytucjonalnego spowoduje ogromny wzrost ceny Bitcoina. Na początku tego tygodnia Standard Chartered powiedział, że największa kryptowaluta na świecie może osiągnąć 200,000 USD w przyszłym roku, jeśli Komisja Papierów Wartościowych i Giełd rzeczywiście zatwierdzi fundusze ETF.

Jeśli ten rajd rzeczywiście się zrealizuje – można sobie wyobrazić, że związane z nim korzyści spłyną również na innych graczy kryptowalutowych, ponieważ Bitcoin jest ich orędownikiem. Może to obejmować niedawno uruchomione projekty, takie jak Pullix.

Pullix jest zasilany przez natywny token

Pullix może skorzystać na zatwierdzeniu regulacyjnym dla ETF-ów Bitcoin, ponieważ jest zasilany przez natywny token, który nazywa “PLX”.

Tak więc, gdy fundusze giełdowe zapewnią oczekiwany wzrost BTC i zaczną ciągnąć za sobą resztę rynku, token Pullix może zacząć przynosić owoce tym, którzy zainwestowali w niego na wczesnym etapie.

PLX kosztuje obecnie tylko 0,08 USD i oczekuje się, że następny wzrost ceny nastąpi za około 15 dni, zgodnie z licznikiem czasu na jego stronie internetowej.

Pullix zebrał do tej pory ponad 3,3 mln USD w ramach trwającej przedsprzedaży, co świadczy o popycie, jaki przyciąga ten nowy token kryptowalutowy. Więcej informacji na temat PLX można znaleźć klikając tutaj.

Pullix chce rozwiązać problem z płynnością

W swej istocie Pullix jest giełdą hybrydową, która umożliwia korzystanie z najlepszych cech giełdy scentralizowanej bez konieczności rezygnacji z najlepszych cech giełdy zdecentralizowanej.

Pullix jest przekonany, że połączenie zalet obu stron służy jako rozwiązanie kwestii płynności, która jest zwykle związana z giełdą DeFi.

To, co czyni Pullix jeszcze bardziej interesującym, to dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to model handlu do zarabiania, który zasadniczo nagradza użytkownika za robienie tego, co już kocha, tj. handel na giełdzie kryptowalut.

Po drugie, platforma dzieli część swoich przychodów z kwotami zainwestowanymi w natywny token PLX, który służy jako nowy, ekscytujący sposób stałego, pasywnego dochodu. Chcesz dowiedzieć się więcej o Pullix i tokenie PLX? Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę internetową projektu.

Inne czynniki, które mogą pomóc PLX

Jednym z powodów, dla których Pullix obserwuje silny popyt na swój natywny token w przedsprzedaży, jest fakt, że projekt w pełni angażuje się w bezpieczeństwo.

Co ciekawe, Bitcoin ETF nie jest jedynym pozytywnym czynnikiem, który może przynieść korzyści PLX lub całemu rynkowi kryptowalut w 2024 roku. Oczekuje się, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych wielokrotnie obniży stopy procentowe w tym roku.

Jest to istotne, ponieważ pieniądze mają tendencję do napływania do aktywów obarczonych ryzykiem, takich jak kryptowaluty, gdy bank centralny staje się pobłażliwy w zakresie swojej polityki pieniężnej. Jak poinformowała tutaj Invezz, członkowie FOMC zasygnalizowali niedawno trzy obniżki stóp procentowych w 2024 roku.

Wreszcie, podaż bitcoina ma zmniejszyć się o połowę w nadchodzącym kwietniu, co historycznie było dobrodziejstwem ze względu na jego cenę. To kolejny wiatr w plecy, który może również odzwierciedlić się w innych kryptowalutach, w tym także tokenie Pullix. Możesz odwiedzić stronę internetową Pullix pod tym linkiem, aby poznać sposoby inwestowania w token PLX.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.