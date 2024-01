Dokonując przełomowego posunięcia mającego na celu zwiększenie dostępności kryptowalut w Afryce, Coinbase, wiodąca amerykańska giełda kryptowalut, nawiązała strategiczne partnerstwo z Yellow Card, afrykańską giełdą stablecoinów. Współpraca ta ma na celu wzmocnienie pozycji finansowej milionów w gospodarkach wschodzących na całym kontynencie.

Tymczasem Pullix, hybrydowa giełda kryptowalut, przygotowuje się do przedefiniowania krajobrazu handlowego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, oprócz trwającej obecnie przedsprzedaży tokena PLX.

Współpraca Coinbase i Yellow Card

Współpraca Coinbase z Yellow Card sygnalizuje kluczowy moment dla przyjęcia kryptowalut w Afryce. Yellow Card, spółka portfelowa Coinbase, odegra kluczową rolę w rozszerzeniu usług Coinbase na 20 krajów afrykańskich.

Począwszy od lutego, partnerstwo zapewni ponad połowie populacji Afryki dostęp do USD Coin (USDC), stablecoina powiązanego z dolarem amerykańskim, za pośrednictwem aplikacji Coinbase Wallet.

Doświadczenie Yellow Card w zakresie lokalnych metod płatności zostanie wykorzystane poprzez integrację widżetu Yellow Card Widget z aplikacją Coinbase Wallet. Współpraca ta ma na celu uproszczenie zakupu i transferu USDC dla afrykańskich użytkowników, umożliwiając bezpłatne transakcje za pośrednictwem poczty elektronicznej i popularnych aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak WhatsApp, iMessage i Telegram.

Ponadto użytkownicy Yellow Card mogą wykorzystać łańcuch Base, rozwiązanie warstwy 2 Ethereum inkubowane przez Coinbase, do opłacalnych transakcji.

Kładąc nacisk na USDC, Coinbase ma na celu sprostanie wyzwaniom gospodarczym w regionach o wysokiej inflacji i zależności od przekazów pieniężnych. Partnerstwo ma być katalizatorem zwiększonej wolności gospodarczej w miejscach, w których historycznie jej brakowało, torując drogę do ustanowienia nowoczesnego systemu finansowego.

Pullix wypełnia lukę dzięki hybrydowemu modelowi wymiany walut

Podczas gdy Coinbase i Yellow Card robią postępy w rozszerzaniu dostępu do kryptowalut w Afryce, Pullix jest gotowy do przedefiniowania doświadczenia handlowego dzięki innowacyjnemu hybrydowemu modelowi wymiany. Pullix ma na celu wypełnienie luki między zdecentralizowanymi i scentralizowanymi giełdami, oferując użytkownikom korzyści z obu światów.

Unikalne podejście platformy rozwiązuje problem płynności w zdecentralizowanych finansach (DeFi), który od dawna stanowi przeszkodę dla rozwoju zdecentralizowanych giełd. Pullix oferuje ujednoliconą platformę, która łączy mocne strony scentralizowanych i zdecentralizowanych giełd, zapewniając użytkownikom płynny dostęp do płynności i możliwość handlu różnymi aktywami na całym świecie.

Zaangażowanie Pullix w bezpieczeństwo użytkowników wyróżnia go w przestrzeni kryptowalut. Użytkownicy zachowują kontrolę nad swoimi aktywami, jednocześnie korzystając z zabezpieczeń scentralizowanej giełdy. Platforma oferuje wysoką płynność, dźwignię finansową do 1000:1 oraz model zarządzania, który pozwala posiadaczom tokenów przyczyniać się do rozwoju rynku i proponować nowe aktywa.

Ekosystem Pullix wykracza poza giełdę hybrydową, oferując szereg funkcji zaspokajających różne potrzeby traderów. Platforma zawiera protokół pożyczkowy dla pasywnego dochodu, zdecentralizowany, wielołańcuchowy optymalizator zysków o nazwie VaultX oraz zdecentralizowaną platformę finansową (DeFi) i NFT dla ekscytujących możliwości inwestycyjnych.

Użytkownicy mogą angażować się w yield farming, staking i dostarczanie płynności, jednocześnie korzystając z bezpieczeństwa wymiany bez depozytu. Zautomatyzowane rozwiązania platformy, w tym narzędzia handlowe oparte na sztucznej inteligencji i funkcja copy tradingu, zwiększają strategie handlowe użytkowników i potencjalne zyski.

Przedsprzedaż tokenów PLX i mechanizm “Trade-to-Earn”

Sercem Pullix jest jego natywny token, PLX, pierwsza na rynku kryptowalut kryptowaluta “Trade-to-Earn”.

Posiadacze tokenów PLX mogą zdobywać natychmiastowe nagrody za handel na platformie i udział w wyzwaniach handlowych. To, co wyróżnia PLX, to mechanizm podziału przychodów, pozwalający posiadaczom tokenów czerpać zyski z dziennych przychodów generowanych przez giełdę.

W trwającej przedsprzedaży, która obecnie znajduje się na szóstym etapie, 60% tokenów PLX zostanie przydzielonych pierwszym uczestnikom, oferując im możliwość zaangażowania się w unikalny model Trade-to-Earn. Przedsprzedaż, ze stałą podażą 200,000,000 tokenów PLX i początkową ceną 0,04 USD, stanowi atrakcyjną propozycję dla traderów poszukujących nowego sposobu na zdobycie nagród i przyczynienie się do płynności platformy.

W przypadku zainteresowania, token PLX kosztuje na obecnym etapie 0,08 USD, a cena ma wzrosnąć w ciągu najbliższych 14 dni. Biorąc pod uwagę liczby, wartość tokena już się podwoiła, a pierwsi uczestnicy już liczą zyski. Aby wziąć udział w przedsprzedaży Pullix, można odwiedzić oficjalną stronę przedsprzedaży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.