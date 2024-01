Kryptowaluty wkroczyły w nową erę inwestowania, a handel Bitcoin ETF zostanie uruchomiony po raz pierwszy w USA w czwartek. W miarę wzrostu oczekiwań rynkowych, czołowy ekonomista twierdzi, że rozwój ten może wynieść inwestowanie w kryptowaluty na inny poziom.

Czy wśród ogromnego startu funduszy ETF, z przewidywaniami dotyczącymi Bitcoina (BTC) i kryptowalut, nowy bot handlowy na Telegramie Bitbot (BITBOT) może być kolejnym przełomem dla traderów?

El-Erian twierdzi, że fundusze ETF poszerzą udział w inwestowaniu w kryptowaluty

Mohamed El-Erian, prezes Queens’ College w Cambridge i główny doradca ekonomiczny w Allianz, podzielił się swoimi poglądami na temat tego, co zatwierdzenie przez SEC spotowych funduszy ETF Bitcoina oznacza dla sektora kryptowalut, zauważając, że głosy o tym, że jest to “przełom” były “słuszne”.

Komentarze El-Eriana, udostępnione za pośrednictwem jego oficjalnego konta X 11 stycznia, pojawiły się, gdy rynek funduszy ETF Bitcoin odnotował wolumen przekraczający 1,3 mld USD w ciągu pierwszych kilku godzin handlu. Historyczny dzień zbiegł się w czasie z gwałtowną zmianą ceny referencyjnej kryptowaluty, a BTC skoczył do ponad 48,000 USD, zanim presja “sprzedaży wiadomości” sprowadziła go z powrotem do około 46,000 USD.

Komentując trend w ETF-ach i jego znaczenie dla inwestowania w Bitcoina, El-Erian zauważył:

“Zwolennicy mają rację nazywając to “game changerem” dla #crypto jako aktywa finansowego/inwestycji, choć nie jako potencjalnej globalnej waluty. Ta decyzja #SEC zrobi więcej niż tylko pogłębienie i poszerzenie udziału w #inwestowanie” w #Bitcoin”.

Oprócz “przeciwdziałania obawom o legalność podsycanym przez dobrze nagłośnione skandale z ostatnich kilku lat”, zatwierdzenie i handel są znaczącym wydarzeniem, które zakotwicza kryptowaluty jako aktywa w świecie inwestycji. Powinno tak być pomimo faktu, że fundusze ETF nie oznaczają, że Bitcoin stanie się globalną walutą, zauważył El-Erian.

Eksperci rynkowi twierdzą, że ogromny napływ do funduszy ETF Bitcoin może katalizować wzrost kursu Bitcoina, otwierając możliwości i rewolucjonizując szerszą przestrzeń inwestycji w kryptowaluty. To właśnie ten rozwijający się świat inwestycji, który Bitbot (BITBOT) mógłby na nowo zdefiniować.

Czym jest Bitbot?

Bitbot, którego przedsprzedaż rozpocznie się 17 stycznia, jest botem handlowym na Telegramie, zaprojektowanym w celu zapewnienia inwestorom detalicznym dostępu do narzędzi handlowych klasy instytucjonalnej. Boty na Telegramie to niestandardowe narzędzia handlowe lub aplikacje, które pozwalają drobnym inwestorom korzystać ze świata inwestowania w Bitcoina, bez polegania na przeczuciach lub narażania się na pewne ryzyko.

Bitbot, nowy projekt, zawiera znaczące ulepszenia w porównaniu do botów handlowych na Telegramie dostępnych obecnie na rynku.

Jako pierwszy bezobsługowy bot handlowy, może pochwalić się nową warstwą bezpieczeństwa. Dzięki Bitbotowi użytkownicy mają pełną suwerenność nad swoimi aktywami – kluczami, aktywami. Niedawne exploity w ekosystemie botów telegramowych oznaczają, że ostateczne uruchomienie Bitbota jest już bardzo oczekiwanym wydarzeniem.

Oprócz korzystania z MPC Custody i systemu bezkluczykowego, Bitbot ma wbudowane funkcje Anti-MEV Bot i przeciwdziałające nadużyciom, dodając kolejną warstwę ochrony przed złośliwymi botami monitorującymi lub potencjalnymi oszustwami.

Przedsprzedaż BITBOT rusza w przyszłym tygodniu

Przed uruchomieniem platformy handlowej, natywny token BITBOT jest ustawiony na przedsprzedaż. Jest to okazja dla traderów, aby dołączyć do społeczności, handlować i inwestować.

BITBOT będzie tokenem zarządzania i będzie oferował dostęp do ekskluzywnego modelu podziału przychodów. Inne korzyści z dołączenia do Bitbota będą obejmować dostęp do funkcji takich jak skaner perełek kryptowalutowych, copy trading i pasywny dochód z wbudowanego programu poleceń.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na ich stronie internetowej. Zapisz się również na listę mailingową, aby otrzymywać aktualne informacje o rozpoczęciu przedsprzedaży 17 stycznia 2024 roku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.