Wzrost kursu Ethereum w tym tygodniu pomógł kilku altcoinom zdobyć wyższy poziom, podczas gdy Bitcoin wahał się wśród doniosłego debiutu handlowego spotowych funduszy ETF. Ethereum Classic, Optimism i Arbitrum odnotowały znaczące wzrosty kursów wśród rynkowego entuzjazmu.

Oto prognozy kursów Hedera (HBAR) i Pepe (PEPE). W centrum uwagi jest także Meme Moguls (MGLS).

Cena Hedera (HBAR) może osiągnąć poziom 0,5 USD w 2024 roku

Copy link to section

HBAR to natywny token sieci proof-of-stake Hedera. HBAR, który osiągnął rekordowy poziom 0,56 USD w 2021 roku, może osiągnąć ten poziom lub wyższy, jeśli szersze warunki rynkowe przekształcą się w silną zwyżkę.

Spojrzenie na wykres techniczny Hedery z ostatnich trzech miesięcy pokazuje trajektorię trendu wzrostowego, co sugeruje, że byki mogą wyjść poza straty obserwowane w minionym tygodniu. Jeśli ceny nabiorą nowego tempa, przebicie powyżej przeszkody 0,1 USD może utorować drogę do potencjalnego ponownego testu ATH.

Adopcja będzie kluczem do długoterminowych perspektyw HBAR, a niedawny sojusz między Hedera i Algorand dla DeRec, zdecentralizowanego systemu odzyskiwania portfela, może dodać do wielu katalizatorów w ekosystemie Hedera.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pepe (PEPE): Czy możliwy jest nowy impuls wzrostowy?

Copy link to section

Cena Pepe spadła o ponad 6% w ciągu ostatnich 24 godzin, do 0,000001351 USD w momencie pisania tego tekstu. Zmniejszył się również wolumen obrotu monety meme, zmniejszając się o 36%, ponieważ negatywne nastawienie przejmuje kontrolę.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dzisiejsza akcja nastąpiła po wybiciu z równoległego kanału spadkowego, a ceny osiągnęły maksima na poziomie 0,00000150 USD. Analityk kryptowalut Ali Martinez zasugerował, że kontynuacja może przynieść 0,0000016 USD, z potencjalnym wzrostem do 0,0000019 USD.

Podczas gdy spadek PEPE może unieważnić byczy obraz, który analityk kryptowalut podkreślił w czwartek za pośrednictwem X, perspektywa kryptowalut na 2024 rok sugeruje, że kupujący mają szansę potwierdzić swoją pozycję.

Meme Moguls (MGLS): Potencjalny token, który wzrośnie 100-krotnie?

Copy link to section

Meme Moguls (MGLS) to nowy projekt w przedsprzedaży, którego uruchomienie przyniesie unikalny model “play-to-earn” do świata handlu monetami meme. Podczas gdy branża kryptowalutowa faluje wraz z debiutem rynkowym spotowych funduszy ETF Bitcoin, innym sektorem tego rynku, który cieszy się bezprecedensowym zainteresowaniem, są aktywa oparte na memach.

Wirusowe tokeny meme, takie jak Bonk Solany, dołączyły do ekosystemu, w którym znajdują się Dogecoin, Shiba Inu i Pepe. Meme Moguls to giełda, na której inwestorzy mogą cieszyć się doświadczeniem symulowanego handlu wszystkimi kultowymi memicznymi aktywami, oferując funkcje, które mogą pomóc uwolnić potentatów ze zwykłych traderów.

Natywny token MGLS będzie zasilał ten ekosystem, w tym w pulach stakingowych i innych mechanizmach nagród. Obecnie wyceniony na 0,0027 USD na etapie 4 przedsprzedaży, MGLS może wykorzystać swoją prawdopodobną dominację na rynku, aby stać się jednym z przełomowych klejnotów w 2024 roku.

Więcej informacji na temat Meme Moguls można znaleźć tutaj.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.