Ceny kryptowalut wahały się w ciągu ostatnich kilku dni, gdy inwestorzy zareagowali na zatwierdzenie w tym tygodniu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) spotowego funduszu ETF Bitcoin. Podczas gdy większość z nich wzrosła wkrótce po tym, następnie wycofały się, a Bitcoin spadł z 49,000 USD do 41,000 USD.

Jak pisałem w piątek, przyczyną tego odwrotu była sytuacja zwana kupowaniem plotek i sprzedawaniem wiadomości. W większości przypadków aktywa rosną przed ważnym wydarzeniem, a następnie spadają, gdy pojawiają się prawdziwe wiadomości. W tym przypadku spadek nastąpił, ponieważ inwestorzy oczekiwali już zgody na zatwierdzenie ETF.

Niektóre altcoiny radzą sobie dobrze

Większość kryptowalut i akcji wydobywczych Bitcoina spadła po zatwierdzeniu przez ETF. Niektórzy jednak nadal radzą sobie dobrze. Pullix, nowa wschodząca firma, zebrała w ciągu ostatnich kilku miesięcy ponad 3,5 mln USD. Token możesz kupić tutaj.

W tym samym czasie niektóre altcoiny, takie jak Tron, Bitcoin Cash i Internet Computer, radziły sobie dobrze. Cena TRX Tron wzrosła o ponad 5% w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas gdy Bitcoin Cash odnotował zwyżkę o ponad 6%. ICP firmy Internet Computer podskoczył o ponad 4%.

Wartość tych altcoinów wzrosła z różnych powodów, a najbardziej prawdopodobną przyczyną były spekulacje. W przypadku Tron i Bitcoin Cash analitycy uważają, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy spodziewać się kilku propozycji ETF.

Najbardziej logiczny pogląd jest taki, że następne pole bitwy w kwestii ETF-ów będzie dotyczyć Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie. Istnieją jednak obawy, że SEC nie zezwoli na ETF ze względu na jego funkcję stakingu.

Oczekuje się również, że ETF odrzuci spot Tron ETF ze względu na kwestie prawne z Justinem Sunem, założycielem platformy. W 2023 roku SEC oskarżyła Justina Suna o prowadzenie programu manipulacji na dużą skalę poprzez pranie brudnych pieniędzy.

Fundusz ETF Bitcoin Cash jest opłacalny ze względu na swoje podobieństwo do Bitcoina. Jest jednak mało prawdopodobne, aby jakakolwiek firma ubiegała się o fundusz ETF BCH ze względu na jego niski wolumen. Internet Computer wzrósł po tym, jak Bitfinity zebrało środki pieniężne na budowę sieci warstwy 2 dla Bitcoina.

Sprzedaż tokenów Pullix trwa

Pullix to firma, która chce stać się wiodącym graczem w branży kryptowalut. Dokona tego poprzez zakłócenie działalności firm takich jak Uniswap, dYDx i Binance, tworząc hybrydową giełdę, która łączy cechy decentralizacji (DEX) i centralizacji (CEX).

Celem tego podejścia jest zapewnienie klientom obu stron i zapewnienie odpowiedniej płynności w ekosystemie. Ma to również na celu pomóc klientom z całego świata w handlu aktywami cyfrowymi przy niższych opłatach i mniejszym poślizgu.

Pullix prowadzi obecnie sprzedaż tokenów, budując swój ekosystem. Deweloperzy zebrali już ponad 3,2 miliona dolarów od inwestorów. Kupujący mogą uczestniczyć w sprzedaży za pomocą kilku monet, takich jak Bitcoin, Ethereum, BNB i Tether. Możesz przeczytać białą księgę Pullix tutaj.

Podobnie jak inne aktywa, inwestowanie w Pullix wiąże się z ryzykiem. Po pierwsze, istnieje ryzyko regulacyjne, ponieważ SEC może argumentować, że token Pullix jest zabezpieczeniem finansowym. Istnieje również ryzyko, że token nie spotka się z dużym popytem, gdy zostanie upubliczniony. Oznacza to, że należy zachować ostrożność, stosując najlepsze strategie zarządzania ryzykiem.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.