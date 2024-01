Metacade (MCADE) stara się być najlepszą platformą do gier społecznościowych opartą na blockchainie po tym, jak rozpoczęła działalność w 2024 roku po udanym publicznym uruchomieniu wersji beta pod koniec ubiegłego roku. Nowe i ekscytujące partnerstwa oraz kamienie milowe mapy drogowej przerywały wzrost w ciągu roku, nabierając rozpędu po bardzo udanej przedsprzedaży.

Teraz, przed tym, co może być ważnym pierwszym kwartałem dla przestrzeni kryptowalut, platforma typu play-to-earn chce przenieść swój rozwój na wyższy poziom.

Co przygotowała Metacade i co to może oznaczać dla natywnego tokena MCADE ?

Metacade współpracuje z najlepszą grą Cardano Outlaws Brawl

Metacade rozpoczęło ten rok kilkoma hitowymi ogłoszeniami, w tym partnerstwami z BandZaiGame, Space Mavericks i DOGAMI.

W piątek Metacade ogłosiło, że nawiązało współpracę z Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC), aby przenieść Outlaws Brawl, grę P2E na Cardano do Metacade.

Ta wieloosobowa gra akcji z gatunku FPS zyskała ogromną popularność od czasu jej premiery. HHMC twierdzi, że chce wykorzystać blockchain do zasilania gier podobnych do Counter Strike i Fortnite. Partnerstwo rozszerza wieloplatformowy zasięg gier Metacade na kolejny czołowy ekosystem blockchain.

Dzieje się tak po tym, jak Metacade połączyło siły z Blockchain Game Alliance.

Ogłoszona na początku tego miesiąca współpraca jest kolejną kluczową atrakcją, która może sprawić, że platforma rozszerzy swoją działalność w ekosystemie. P2E i Learn2Earn ewoluują w kierunku dużych trendów. W międzyczasie, gdy coraz więcej osób dowiaduje się o grach blockchain i ich użyteczności w świecie rzeczywistym, platforma, która łączy graczy, programistów i inwestorów, taka jak Metacade, może zyskać ogromną popularność.

Co czeka Metacade w 2024 roku?

Za kilka dni społeczność Metacade otrzyma aktualizację tego, co zespół ma w planach na ten kwartał i rok.

Jak podano na oficjalnym koncie X, dyrektor generalny Metacade, Russell Bennett, przedstawi 18 stycznia aktualizację dotyczącą tego, czego można się spodziewać w pierwszym kwartale 2024 roku. Społeczność może spotkać się z szefem Metacade o 20:00 za pośrednictwem YouTube. Zobacz link poniżej:

W 2024 roku potencjalne zmiany mogą obejmować uruchomienie programu grantowego Metacade, wprowadzenie rynku NFT i wczesne spojrzenie na gry AR/VR.

Oprócz tego społeczność mogła zobaczyć serię wielu kluczowych partnerstw, które wprowadzą premiery gier i konkursy na Metacade. Na liście zadań do wykonania znajduje się także marketing i udział w globalnych wydarzeniach związanych z grami kryptowalutowymi i wydarzeniami związanymi z blockchainem.

Ale to nie wszystko. Aby uwolnić pełny potencjał swojego ekosystemu, Metacade nakreśliło ambitną mapę drogową. Poza cyfrowymi przepustkami, wprowadzanie większej liczby odbiorców jest możliwe dzięki możliwościom cross-chain i Web2.

Perspektywy MCADE

Wiadomości o najnowszych partnerstwach Metacade w ostatnich tygodniach zostały w dużej mierze utopione w szumie, jaki Bitcoin ETF stworzył przed zatwierdzeniem przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Ale gdy SEC w końcu ustąpiła w celu zatwierdzenia dekadę po pierwszym wniosku o spot ETF, 10 stycznia 2024 roku jest teraz przełomowym momentem, który ma zapewnić energię dla szerszej przestrzeni kryptowalutowej.

Ekosystem gier miał swoją własną trajektorię kształtującą się w ciągu ostatnich kilku lat, a Metacade jest dobrze przygotowany, aby to wykorzystać. Dalszy wzrost może pomóc w przyszłej cenie natywnego tokena, która na obecnym poziomie blisko 0,012 USD jest znacznie poniżej rekordowego poziomu 0,045 USD osiągniętego w maju ubiegłego roku.

Czy biorąc pod uwagę wszystko, co jest przygotowane dla ekosystemu Metacade, cena MCADE może osiągnąć nowy poziom?