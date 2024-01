Mantle EcoFund inwestuje w 6 spółek ekosystemowych

Mantle, szybko rozwijająca się sieć blockchain posiadająca aktywa DeFi o wartości ponad 145 milionów dolarów, ujawniła swoje pierwsze inwestycje w ramach ekofunduszu. W oświadczeniu twórcy zapowiedzieli, że przekażą 10 milionów dolarów siedmiu firmom budującym platformę.

Po tym finansowaniu w nadchodzących miesiącach Mirana Ventures dokona kolejnej inwestycji o wartości 30 milionów dolarów. Inwestycje te pomogą w nadchodzących miesiącach zwiększyć udział Mantle w rynku w tej wysoce konkurencyjnej branży.

Deweloperzy wybierają Mantle, pakiet zbiorczy Ethereum ze względu na znacznie niskie opłaty, większe prędkości, wysoką skalowalność i bezpieczeństwo na poziomie Ethereum. Według strony internetowej firmy ekosystem szybko się rozwija, a większość projektów dotyczy branży finansów zdecentralizowanych (DeFI), a następnie infrastruktury.

Do najbardziej znanych graczy w Mantle należą Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance i Stargate. W sumie, według DeFi Llama, łączna wartość zablokowana całkowitej wartości tego ekosystemu (TVL) wynosi ponad 145 milionów dolarów. 16 z tych dApps ma aktywa o wartości ponad 1 miliona dolarów.

Odbiorcami tego finansowania są firmy z kluczowych branż. Merchant Moe Marshals buduje centrum płynności AMM dla ekosystemu. Z kolei INIT Capital łączy sieć Mantle ze swoim płynnym rynkiem pieniężnym. W notatce założyciel INIT Capital stwierdził:

„INIT opiera się na przekonaniu, że płynność powinna być towarem dostępnym dla każdego, biorąc pod uwagę, że pożyczkobiorcy mogą budować innowacyjne strategie z płynnością. INIT stara się zdemokratyzować dostęp do płynności nie tylko dla użytkowników DeFi, ale także protokołów z hakami płynnościowymi. ”

Masło jest zamianą za spekulacyjne degeby, podczas gdy Renzo umożliwia bezpieczne łączenie nagród ze stakowania Ethereum.

Największym wyzwaniem, któremu Mantle będzie musiał stawić czoła, jest rosnąca konkurencja w branży blockchain. W środę napisałem, że wkrótce po premierze Manta po cichu zgromadziła aktywa o wartości ponad 430 milionów dolarów. Innymi godnymi uwagi konkurentami są sieci takie jak Base, Arbitrum i Optimism.

Toke MNT firmy Mantle zareagował łagodnie na raport. Spadł o 16,5% od najwyższego poziomu w tym roku, ale pozostaje 131% powyżej najniższego poziomu z listopada, co daje kapitalizację rynkową na poziomie ponad 2,2 miliarda dolarów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.