Singapurski MAS sprzeciwia się Bitcoin ETF; czy Meme Moguls może być alternatywą?

Władze monetarne Singapuru (MAS) zajęły zdecydowane stanowisko przeciwko notowaniu spotowych funduszy ETF Bitcoin, dostosowując się do swoich przepisów, które uznają kryptowaluty za niekwalifikujące się aktywa dla funduszy ETF. Jednocześnie niedawne zatwierdzenie funduszy ETF Bitcoin w Stanach Zjednoczonych wzbudza globalne zainteresowanie.

Tymczasem Meme Moguls wprowadza unikalną ścieżkę inwestycyjną, z trwającą przedsprzedażą MGLS na czele. Niniejszy artykuł analizuje stanowisko MAS i zagłębia się w potencjalną alternatywę przedstawioną przez Meme Moguls.

Zdecydowany sprzeciw MAS wobec funduszy ETF Bitcoin

Copy link to section

Singapurski organ regulacyjny wydał stanowcze oświadczenie, w którym nie zezwolił na notowanie spotowych funduszy ETF Bitcoin w kraju dla inwestorów detalicznych. Decyzja ta wynika z wykluczenia kryptowalut, w szczególności Bitcoina, jako aktywów kwalifikujących się do funduszy ETF zgodnie z singapurskimi przepisami.

MAS podkreślił wysoce zmienny i spekulacyjny charakter handlu kryptowalutami, uznając go za nieodpowiedni dla inwestorów detalicznych. Pomimo tego ograniczenia, inwestorzy detaliczni w Singapurze mają kanał dostępu do spotowych funduszy ETF Bitcoin za pośrednictwem licencjonowanych pośredników na rynku kapitałowym. Wspomniani pośrednicy, upoważnieni przez MAS do inwestycji związanych z rynkami zagranicznymi, są zobowiązani do zapewnienia ujawniania ryzyka i przeprowadzania ocen adekwatności klienta.

Stanowisko regulacyjne podkreśla zaangażowanie MAS w ochronę inwestorów i jest zgodne z jego ostrożnym podejściem do handlu kryptowalutami. Podejście to jest szczególnie istotne, ponieważ globalny rynek doświadcza gwałtownego wzrostu zainteresowania po niedawnym zatwierdzeniu spotowych funduszy ETF Bitcoin przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Zatwierdzenie funduszy ETF Bitcoin w USA

Copy link to section

Podczas gdy Singapur utrzymuje ostrożne podejście, amerykańska SEC niedawno zatwierdziła 11 funduszy ETF Bitcoin. Emitenci tacy jak Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco i Ark Invest, we współpracy ze szwajcarskim Crypto 21Shares, weszli na rynek ETF. Uruchomienie tych funduszy ETF wygenerowało znaczny wolumen obrotu, a Bitcoin Trust firmy Grayscale osiągnął najwyższy wolumen obrotu pierwszego dnia w historii, przekraczając 2,3 mld USD.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Przewodniczący SEC Gary Gensler wydał jednak ostrożne oświadczenie, podkreślając, że agencja nie zatwierdza ani nie popiera Bitcoina. Inwestorzy zostali wezwani do zachowania ostrożności ze względu na niezliczone ryzyko związane z Bitcoinem i powiązanymi produktami.

Meme Moguls: czy oferuje alternatywną możliwość?

Copy link to section

Wśród dyskusji regulacyjnych dotyczących ETF-ów Bitcoina, Meme Moguls wyłania się jako unikalny projekt oferujący alternatywne możliwości inwestycyjne. Obecnie w trakcie przedsprzedaży Meme Moguls wprowadza token MGLS jako podstawę swojego ekosystemu.

Token MGLS zasila różne komponenty ekosystemu Meme Moguls, w tym Moguls Casino, Platformę Wymiany Handlowej, Fantasy Trader i Mogul Land. Uczestnicy angażują się w handel memami w środowisku fantasy, wspinają się w tabeli liderów bogactwa i odblokowują ekskluzywne nagrody.

Cena początkowa tokena w przedsprzedaży wynosiła 0,0019 USD, a obecnie kosztuje on 0,0027 USD, w czwartym etapie przedsprzedaży. Wartość tokena rośnie z każdym etapem przedsprzedaży, oferując wczesnym inwestorom możliwość uzyskania większych zwrotów do czasu zakończenia przedsprzedaży.

W miarę jak inwestorzy detaliczni radzą sobie z ograniczeniami regulacyjnymi dotyczącymi tradycyjnych aktywów kryptowalutowych, Meme Moguls przedstawia alternatywną przestrzeń do handlu aktywami inspirowanymi memami. Platforma zapewnia tętniącą życiem społeczność dla entuzjastów memów, którzy mogą łączyć się, dzielić spostrzeżeniami i współpracować.

Oprócz wartości tokena MGLS, Meme Moguls oferuje szereg nagród, od wysokiej klasy gadżetów i luksusowych wakacji po ekskluzywne doświadczenia i nagrody pieniężne każdego tygodnia.

Aby stać się częścią społeczności Meme Moguls i być może skorzystać z oferty ekosystemu, możesz odwiedzić oficjalną stronę Meme Moguls i wziąć udział w trwającej przedsprzedaży $MGLS.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.