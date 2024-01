Solana (SOL), Pocket Network (POKT) rosną w siłę, gdy Pullix (PLX) przyciąga inwestorów

Solana (SOL) może rozszerzyć zyski powyżej 100 USD po tym, jak byki ponownie przetestowały kluczowy poziom, a wzrost altcoinów może być pozytywnym katalizatorem. Z drugiej strony, Pocket Network (POKT) odnotował znaczną zwyżkową presję w ciągu ostatnich 24 godzin, gdy cena osiągnęła najwyższy poziom od maja 2022 roku.

Oto perspektywy dla dwóch tokenów kryptowalut, a także Pullix (PLX), nowej hybrydowej giełdy handlu kryptowalutami, która wywołuje szum, gdyż jej przedsprzedaż przekroczyła 3,8 mln USD.

Solana (SOL): Franklin Templeton jest byczo nastawiony do SOL

Perspektywy cenowe Solany sugerują, że byki mogą nabrać rozpędu powyżej 100 USD po przetrwaniu burzy, w wyniku której SOL spadł z poziomu powyżej 123 USD do najniższego poziomu 87 USD w dniu 8 stycznia 2024 roku. Podczas gdy cena Solany pozostaje wrażliwa po tym, jak zmniejszyła ogromną część 800% wzrostu obserwowanego w 2023 roku, analitycy są optymistyczni co do przyszłych perspektyw platformy blockchain warstwy 1.

Według zarządzającego aktywami o wartości 1,5 bln USD, Franklin Templeton, wzrost Solana w czwartym kwartale 2023 roku był imponujący. Obszary, które prawdopodobnie będą nadal katalizować zwyżkę Solana w 2024 roku, obejmują zdecentralizowane sieci infrastruktury fizycznej (DePIN), zdecentralizowane finanse (DeFi), monety memowe, NFT i Firedancer, zarządzający aktywami opublikował na X.

Kurs SOL wynosił w czwartek rano 101 USD, co oznacza wzrost o 2,7%. Jeśli kupujący wzmocnią się i utrzymają powyżej 100 USD, w nadchodzących tygodniach mogą celować w szczyt powyżej 123 USD osiągnięty 25 grudnia.

Spekulacje rynkowe na temat większej liczby spotowych ETF-ów po zatwierdzeniu przez SEC 11 spotowych ETF-ów Bitcoina mogą być czynnikiem wzrostowym dla SOL.

Pocket Network (POKT) rośnie wśród prognoz popytu na RPC

Pocket Network (POKT) to protokół, który zapewnia zachęty dla stron, które chcą uruchomić węzły RPC. Zdecentralizowane aplikacje (dApps), giełdy, portfele Web3 i rynki NFT wykorzystują zdalne wywołania procedur podczas interakcji z danymi blockchain. Węzły RPC są kluczowym dostawcą w tym zakresie.

W przypadku POKT jego zdecentralizowany protokół RPC jest gotowy na potencjalną eksplozję popytu w miarę wzrostu liczby żądań przekaźników komunikacyjnych sztucznej inteligencji (AI).

Kapitalizacja rynkowa Pocket Network osiągnęła 376 mln USD, co czyni POKT 158. największą kryptowalutą według danych CoinGecko. Inwestor i analityk kryptowalut Andrew Kang twierdzi, że wzrost na rynku zdecentralizowanych obliczeń, dostępności danych i sieci wykonawczych może sprawić, że Pocket Network zyska dalszą popularność.

Przy cenie wynoszącej obecnie 0,25 USD i obserwując zwyżkową akcję, możliwe jest, że następnym celem może być psychologiczny obszar 1,00 USD. Cena POKT zyskała na wartości ponad 350% w ciągu ostatniego roku. Pozostaje jednak znacznie poniżej rekordowego poziomu 3,11 USD osiągniętego w styczniu 2022 roku.

Pullix (PLX) przyciąga inwestorów, kiedy przedsprzedaż osiągnęła 3,8 mln USD

Pullix to hybrydowa platforma wymiany kryptowalut, której celem jest zgromadzenie społeczności użytkowników zainteresowanych odkrywaniem korzyści płynących z połączenia najlepszych cech giełd scentralizowanych (CEX) i zdecentralizowanych (DEX).

U podstaw jej funkcjonalności leży potrzeba przeniesienia adopcji DeFi na wyższy poziom poprzez zachęcanie społeczności do zapewniania płynności. Takie podejście oznacza, że użytkownicy mogą korzystać z oferty modelu hybrydowego i księgi zleceń w łańcuchu, szybkiej realizacji i niskich kosztów transakcji.

Oprócz zapewnienia dostępu do mechanizmu podziału przychodów platformy, natywny token PLX zaoferuje posiadaczowi kilka możliwości zarabiania. Wśród innych ekskluzywnych korzyści dostępnych dla posiadaczy tokenów PLX znajdują się staking i yield farming.

Przedsprzedaż Pullix znajduje się obecnie na etapie 6, a cena tokena wynosi 0,08 USD po skoku z 0,04 USD w pierwszym etapie. Obecny etap jest wyprzedany w 47%, a tętniący życiem rynek zgarnął ponad 10 mln tokenów w tej rundzie. Uczestnicy przedsprzedaży otrzymają swoje tokeny pod koniec przedsprzedaży.

Ogólne prognozy dotyczące potencjalnego wzrostu w połączeniu ze zwiększonym zainteresowaniem giełdami hybrydowymi, mogą spowodować, że cena PLX znacznie skoczy na wartości po premierze.

Aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie, odwiedź stronę przedsprzedaży Pullix.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.