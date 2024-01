Według gubernatora RBI w Davos realny wzrost PKB Indii ma osiągnąć 7 procent w roku budżetowym 25

Zgodnie z prognozą banku centralnego kraju, gubernatora Banku Rezerw Indii Shaktikanta Das, krajobraz gospodarczy Indii odnotuje znaczną poprawę w następnym roku budżetowym.

W przemówieniu dla NDTV na Światowym Forum Ekonomicznym 2024 Das prognozował solidny wzrost realnego PKB na poziomie 7% w połączeniu z umiarkowaną stopą inflacji bliższą idealnej wartości 4%.

Ta optymistyczna perspektywa pojawia się w miarę, jak Indie odbudowują się po burzliwych skutkach pandemii Covid-19 i niedawnych wstrząsach geopolitycznych.

Ożywienie i wzrost gospodarczy

Droga Indii do ożywienia gospodarczego charakteryzuje się odpornością i zdolnościami adaptacyjnymi. Naród poradził sobie z wyzwaniami związanymi z globalnym kryzysem zdrowotnym i napięciami geopolitycznymi, wykazując silną trajektorię wzrostu.

Das przypisuje to utrzymującej się dynamice działalności gospodarczej, przewidując nie tylko tymczasowy wzrost, ale trwały okres wzrostu.

Prognoza wzrostu PKB na kolejny rok budżetowy wynosząca 7% sygnalizuje wejście Indii w fazę długoterminowej ekspansji gospodarczej, co odróżnia je od wielu innych gospodarek wciąż borykających się ze skutkami pandemii.

Inflacja i polityka pieniężna

Oczekuje się, że inflacja, stanowiąca poważny problem zarówno dla decydentów, jak i obywateli, w przyszłym roku wyniesie średnio około 4,5%, co będzie ściśle odpowiadać poziomowi tolerancji RBI. Umiarkowanie przypisuje się skutecznym środkom polityki pieniężnej i terminowym interwencjom rządu.

Strategiczne podejście RBI odegrało kluczową rolę w łagodzeniu presji inflacyjnej i zapewnieniu jej utrzymania w możliwych do opanowania granicach. Ta równowaga między wzrostem a inflacją podkreśla rolę banku centralnego w zapewnianiu stabilnego otoczenia gospodarczego.

Sektory sprzyjające wzrostowi

Przewidywany wzrost gospodarczy Indii ma szeroki zakres, a kilka kluczowych sektorów przyczynia się do tych pozytywnych perspektyw. Zagregowane warunki popytowe pozostają stabilne i zauważalny jest wzrost inwestycji.

Nakłady kapitałowe zarówno rządu, jak i sektora prywatnego odegrały kluczową rolę w napędzaniu tego wzrostu. Ponadto oczekuje się, że w nadchodzącym roku sektor rolniczy, będący podstawą indyjskiej gospodarki, będzie osiągał lepsze wyniki. Łącznie te czynniki dają obraz wszechstronnej i odpornej gospodarki, gotowej do znacznego wzrostu.

Indie w kontekście globalnym

Na arenie światowej Indie wyróżniają się jako „odstający” kraj w obliczu powszechnego spowolnienia wzrostu. Podczas gdy inne kraje w dalszym ciągu zmagają się ze skutkami pandemii i globalnymi kryzysami, takimi jak konflikt na Morzu Czerwonym, w Indiach widoczna jest stabilność makroekonomiczna.

Ta odporność stawia Indie korzystnie w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami i niepewnością, czyniąc je kluczowym graczem na światowym krajobrazie gospodarczym.

Rola fintechu w rozwoju Indii

Ekscytującym aspektem narracji gospodarczej Indii jest rozwijająca się przestrzeń fintech. Innowacje takie jak rupia cyfrowa i platforma ujednoliconego interfejsu płatniczego (UPI) cieszą się zainteresowaniem na całym świecie, co podkreśla postęp kraju w dziedzinie finansów cyfrowych.

Postępy te nie tylko wzmacniają krajowe ramy gospodarcze Indii, ale także stawiają je w czołówce światowych innowacji finansowych. Prognoza gospodarcza przedstawiona przez gubernatora RBI Shaktikantę Das odzwierciedla okres optymistycznego wzrostu i stabilności Indii.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.