Podczas gdy rynek kryptowalut robi sobie przerwę po szumie wokół niedawno zatwierdzonych przez amerykańską SEC funduszy ETF Bitcoin, dwa altcoiny – Bitbot i Astar (ASTR) – wyłaniają się jako godni uwagi pretendenci do czołowej pozycji altcoinów w 2024 roku.

Bitbot uruchomił niedawno przedsprzedaż tokenów BITBOT, oferując inwestorom możliwość przeprowadzenia transakcji w celu zdobycia monety. Tymczasem Astar robi furorę dzięki imponującemu wzrostowi kursu w ubiegłym roku.

Astar (ASTR): niesamowity ruch cenowy

Obecnie notowany na poziomie 0,1712 USD, ASTR odnotował niezwykły wzrost o 75,18% w ciągu ostatniego miesiąca. Wspomniana zwyżka potęguje imponujący skok o 309% w ciągu ostatnich 30 dni, pozycjonując ASTR jako jedną z najlepiej radzących sobie kryptowalut na rynku w 2024 roku.

Astar wywołał falę w przestrzeni kryptowalut dzięki niedawnym partnerstwom z gigantami branżowymi, takimi jak Toyota i Japoński Operator Kolejowy. Oprócz partnerstw, sieć Astar przygotowuje się również do aktualizacji Astar 2.0, która dodała do czynników katapultujących cenę ASTR.

Aktualizacja ma na celu zwiększenie funkcjonalności sieci, wspierając długoterminowe ambicje wzrostu dla ASTR.

Łącząc ekosystem Polkadot z Ethereum i Cosmos, Astar Network funkcjonuje jako Polkadot Parachain. Dostosowany jako wielołańcuchowy hub Polkadot dApp, obsługuje DeFi, NFT i DAO, umożliwiając programistom priorytetowe traktowanie rozwoju aplikacji w stosunku do obaw związanych z infrastrukturą.

Astar ułatwia deweloperom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApp) i rozwiązań warstwy 2. Zapewnia interoperacyjną infrastrukturę Web 3.0, zachęty finansowe, programy inkubacji i wsparcie techniczne. Astar ma na celu oferowanie optymalnych rozwiązań poprzez wspieranie EVM, tworząc parachain umożliwiający współistnienie i komunikację inteligentnych kontraktów EVM i WASM.

Dzięki wsparciu Binance Labs i Coinbase Ventures, Astar działa na dwóch warstwach. Pierwsza warstwa wykorzystuje framework Substrate, podczas gdy druga wykorzystuje OVM (Optimistic Virtual Machine) do skalowalności, podkreślając solidne i wszechstronne podejście.

BITBOT: rozpętana rewolucja handlowa

Podczas gdy Astar wywołuje falę dzięki swoim rzeczywistym przypadkom użycia, Bitbot, bot handlowy Telegram, 17 stycznia uruchomił przedsprzedaż tokena BITBOT, przyciągając uwagę inwestorów kryptowalutowych.

Mając na celu zapewnienie inwestorom detalicznym narzędzi klasy instytucjonalnej, Bitbot umożliwia użytkownikom bezpieczne przejęcie kontroli nad swoimi aktywami.

Przedsprzedaż BITBOT przyciągnęła znaczną uwagę społeczności kryptowalutowej. Przy całkowitej podaży 1,000,000,000 tokenów, przedsprzedaż przydziela 30% tokenów w 15 etapach. Na obecnym etapie cena tokena wynosi 0,01 USD, co stanowi ekscytującą okazję dla inwestorów.

Kolejny etap przewiduje wzrost ceny do 0,0105 USD, utrzymując stały wzrost o 5% na etap. Entuzjaści Bitbot z niecierpliwością czekają na kolejne etapy, przewidując potencjalną aprecjację ceny. To skalkulowane podejście zapewnia utrzymanie kontrolowanych kursów, unikając spekulacyjnych wahań podczas przedsprzedaży.

Podsumowanie

W szybko zmieniającym się świecie kryptowalut istnieje wiele możliwości dla inwestorów poszukujących obiecujących projektów. Przedsprzedaż Bitbot (BITBOT) i ostatnie wzrosty kursu Astar (ASTR) stanowią intrygujące perspektywy.

Podczas gdy Astar imponuje rzeczywistymi partnerstwami i byczą reakcją rynku, kontrolowana strategia przedsprzedaży BITBOT oferuje alternatywną drogę dla tych, którzy chcą wcześnie wejść na rynek. Niemniej jednak inwestorzy kryptowalutowi powinni zachować czujność ze względu na niezwykle zmienny charakter rynku kryptowalut.