Metacade planuje wielką rewolucję w 2024 roku w erze gier blockchain

Metacade ($MCADE), pierwszy na świecie arkadowy salon gier oparty na blockchainie, którego właścicielem jest społeczność, dąży do przełomu w 2024 roku. Inwestorzy z pewnością ucieszą się z faktu, że platforma osiągnęła główne kamienie milowe w 2023 roku, które mają zostać przeniesione na rok 2024. Wśród nich są współpraca z Polygon Labs, platformy do gier i notowania na najlepszych giełdach. Rok 2024 może okazać się kolejnym ekscytującym rokiem dla Metacade, który może odblokować wartość jego natywnego tokena.

Więcej partnerstw, premier i rozwoju

Potęga wspólnych działań jest dobrze widoczna w ostatnich ruchach Metacade. Aby powrócić do tematu, dodanie Polygon, szybko rozwijającego się L2, może przyspieszyć gry na Metacade. W ciągu ostatnich lat Polygon stał się filarem dla firm wchodzących w świat Web 3.0. W szczególności atrakcyjne było wydajne rozwiązanie skalowania Polygon i niskie koszty. Partnerstwo pozwala Metacade cieszyć się architekturą Polygon i osiągnąć szybką adopcję.

Po dużych partnerstwach w grach w 2023 roku, Metacade również wykazało niewielkie oznaki zatrzymania. Niedawno platforma nawiązała współpracę z Blockchain Game Alliance i BandZaiGame. Partnerstwo pozwala Metacade stworzyć ujednoliconą platformę, która łączy graczy, programistów i inwestorów. Co więcej?

Metacade nadal koncentruje się na tym, aby stać się arkadą zarządzaną przez społeczność do końca 2024 roku. W związku z tym zespół nakreślił ambitne plany na ten rok. Obejmują one uruchomienie nowej platformy, główne aktualizacje, czaty na platformie i systemy przesyłania wiadomości. Zespół Metacade planuje również w tym roku gry AR/VR. Oczekuje się również puli stakingu i tygodniowych konkursów, co może dać tokenowi $MCADE ogromny impuls.

Oczywiście Metacade pozostanie zaangażowany w swój główny cel, jakim jest niezrównana rozgrywka. W związku z tym będzie kontynuować współpracę z innymi podmiotami, aby wprowadzić ekscytujące gry na swoją platformę.

Metacade kusi możliwościami zarobkowymi

Wczesna trakcja Metacade wzrosła dzięki atrakcyjnym możliwościom zarobkowym. Podsumowując, Metacade pozwala inwestorom grać w gry i zarabiać. Użytkownicy mogą również brać udział w turniejach gier, aby uzyskać dodatkowy pasywny dochód. Przekazywanie opinii na temat projektów Metacade również uprawnia użytkowników do zarobków dzięki funkcji create2earn.

Poza tym Metacade jest futurystyczny. Blockchain otwiera nowe możliwości dla ofert pracy i zleceń w Web 3.0. Metacade wykorzystuje ten rozwój, umożliwiając użytkownikom znalezienie następnej pracy za pośrednictwem platformy. Funkcja Work2Earn ma zostać uruchomiona w pierwszym kwartale 2024 roku i pozostaje jednym z kluczowych wydarzeń, które należy obserwować.

Z drugiej strony platforma Metacade została zaprojektowana tak, aby była samowystarczalna. Firmy Web 3.0 publikujące oferty pracy na Metacade będą uiszczać opłatę reklamową w celu wsparcia platformy. Istnieją również opłaty wpisowe do turniejów, zapewniające dodatkowe przychody. Inne firmy mogą również uruchamiać swoje projekty i gry na Metacade i uiszczać za to opłatę. Po prostu, Metacade jest stworzone z myślą o przyszłości, wzmacniając potencjał inwestycyjny swojego natywnego tokena, $MCADE.

Czy $MCADE jest atrakcyjną inwestycją?

Metacade dotrzymał obietnicy złożonej od czasu uruchomienia tokena w przedsprzedaży. Osiągnięto główne kamienie milowe, w tym uruchomienie sieci Mainnet. Partnerstwa miały miejsce, ale jeszcze się nie zakończyły. Rok 2024 okaże się kolejnym ekscytującym rokiem dla Metacade, aby pokazać swój potencjał. Dzięki kluczowym kamieniom milowym zaplanowanym na ten rok, Metacade może być jednym z najlepszych tokenów do gier, w które warto zainwestować.

Przy cenie zaledwie 0,012 USD, $MCADE jest atrakcyjnie wyceniony i może cieszyć się pozytywnym optymizmem w 2024 roku. W połączeniu z przewidywanym ożywieniem w kryptowalutach, token może potencjalnie eksplodować w 2024 roku.

Jednak, jak już wcześniej zauważono, inwestorzy powinni spojrzeć na Metacade poza jego wartość spekulacyjną. Istnieją różne możliwości zarobku, które pozwolą zbudować nową grupę zarabiających na grach. A kiedy to się stanie, cena $MCADE bez wątpienia zostanie odblokowana. W związku z tym analitycy przewidują ponad 10-krotny wzrost kursu MCADE w najbliższym czasie.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.