W miarę jak rynek kryptowalut powraca do hossy, nowy projekt Pullix (PLX) obserwuje rodzaj wczesnej aktywności społeczności, która sprawia, że rynek jest podekscytowany jego przyszłymi perspektywami. Co napędza zainteresowanie tym projektem, który według analityków może być tokenem przynoszącym 100-krotny zwrot z inwestycji?

Oto przegląd tego, na czym polega ten projekt.

Pullix (PLX) po cichu buduje przełomową giełdę hybrydową

W 2024 roku pojawienie się giełd hybrydowych może być ogromnym przełomem dla traderów. Pullix (PLX) stara się wyróżnić wśród projektów, które chcą wprowadzić na rynek oczekiwane środowisko “najlepsze z dwóch światów”.

Ostatnie dane branżowe wykazały, że giełda kryptowalut Binance nadal dominuje na rynku pod względem udziału w wolumenie, pomimo wyzwań, które nękały ją w ubiegłym roku. Platforma CEX przewodzi nad rywalami, kontrolując prawie 50% całkowitego udziału w rynku, podał TokenInsight w raporcie.

W międzyczasie zdecentralizowana giełda kryptowalut dYDX wyprzedziła Uniswap jako najlepszą platformę DEX pod względem 24-godzinnego wolumenu. Wskaźniki te sugerują odporność i odrodzenie, które obecnie definiują tempo wzrostu na rynku handlu kryptowalutami.

Jako giełda hybrydowa, Pullix łączy w sobie to, co najlepsze w CEX-ach, takich jak Binance, Coinbase i inne, ze wszystkim, co sprawia, że platformy DEX są kluczowe dla zdecentralizowanego ekosystemu finansowego (DeFi).

Rezultatem jest odnowiona platforma, która oferuje niezrównane korzyści swoim użytkownikom. Co z płynnością na poziomie instytucjonalnym, portfelem zleceń w łańcuchu, handlem bez poślizgów, niskimi opłatami i globalnymi aktywami dostępnymi za pośrednictwem tej hybrydowej platformy DeFi.

A co najlepsze? Pullix pozwala zachować pełną kontrolę nad swoimi aktywami. Pozwala handlować ze spokojem, wiedząc, że aktywa kryptowalutowe są bezpieczne.

Skorzystaj z unikalnego modelu podziału przychodów

Podczas gdy copy trading, staking i yield farming są kluczowymi elementami, które sprawią, że Pullix rzuci wyzwanie rywalom na rynku DeFi, ogromną uwagę przyciąga również funkcja “Trade-to-Earn”. Oznacza to, że użytkownicy mogą zarabiać na swoich codziennych działaniach handlowych, zapewniając sobie pasywny dochód.

Gwarantowany udział w przychodach giełdy poprzez unikalny model podziału przychodów sprawi, że do 30% dziennych przychodów trafi do posiadaczy.

W szczególności biała księga Pullix przedstawia system, w którym 50% tego udziału zostanie przeznaczone na nagrody za staking, podczas gdy drugie 50% zostanie przeznaczone na program odkupu i spalania PLX na giełdach.

Przedsprzedaż Pullix przyspiesza wraz ze wzrostem liczby HODLerów

Czy Pullix jest na dobrej drodze, aby wyprzedzić wiele projektów próbujących zdefiniować kolejny wymiar DeFi? Odpowiedź może tkwić w szybkim tempie przedsprzedaży projektu i liczbie pierwszych inwestorów.

Obecnie na 6 etapie sprzedaży tokenów Pullix pozyskał ponad 3,9 mln USD, a liczba uczestników przedsprzedaży znacznie wzrosła.

Na początku tego tygodnia “Pullix Army”, czyli liczba potwierdzonych hodlerów PLX, przekroczyła 3500 osób, podczas gdy liczba uczestników przedsprzedaży przekroczyła 11,000. Atrakcyjność jest również zauważalna, ponieważ kanały mediów społecznościowych projektu, w tym X, Discord i Telegram, zyskują tysiące nowych użytkowników.

Perspektywy cenowe PLX

Przy zaledwie 41% tokenów na etapie 6, Pullix jest gotowy do marszu do następnej fazy – zamknięcia przedsprzedaży do końca lutego 2024 roku.

Cena PLX w przedsprzedaży wzrosła już o 100% z 0,04 USD do 0,08 USD, a podekscytowanie społeczności będzie rosło wraz ze zbliżaniem się końca przedsprzedaży. Biorąc pod uwagę, że Bitcoin ma przewodzić rynkowi w następnej hossie, potencjał tego tokena do eksplozji wśród szerszego rajdu DeFi jest bardzo prawdopodobny.

W związku z tym, dla tych, którzy przegapili okazję do wejścia na wczesnych etapach, programy bonusowe, takie jak 15% do 20% bonus weekendowy, oferują doskonałą szansę na zdobycie większej ilości PLX.

Dowiedz się więcej o Pullix i jego potencjale w zakresie przedefiniowania krajobrazu handlowego DeFi z oficjalnej białej księgi projektu. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

