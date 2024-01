Ceny Bitcoina i Ethereum spadły odpowiednio poniżej 40,000 USD i 2300 USD na początku wtorku. Spadki nastąpiły, gdy upadłe firmy kryptowalutowe Celsius i FTX sprzedały ogromne ilości kryptowalut.

Jednak podczas gdy kapitalizacja rynku światowego spadła, gdy najpopularniejsze altcoiny odzwierciedliły BTC i ETH, tendencja przedsprzedażowa zaobserwowana w przypadku Bitbot (BITBOT) sugeruje, że rynek utrzymuje się na ogólnie zwyżkowym terytorium.

FTX sprzedaje 1 mld USD w GBTC, gdy Celsius wysyła 13,000 ETH na giełdy

Copy link to section

W poniedziałek udostępniona przez Lookonchain platforma danych pokazała, że Grayscale Investments, firma stojąca za spotowym funduszem ETF GBTC, wysłała prawie 64,000 BTC do Coinbase Prime, odkąd spotowe fundusze ETF Bitcoin rozpoczęły handel 11 stycznia.

Łączne odpływy z GBTC osiągnęły w poniedziałek ponad 640 mln USD, przynosząc skumulowane odpływy od pierwszego dnia handlu ETF do ponad 2,68 mld USD. Dane z łańcucha pokazują, że majątek FTX dokonał większości sprzedaży GBTC, a upadła giełda kryptowalut zrzuciła ponad 22 mln akcji GBTC o wartości ponad 1 mld USD.

Cena Bitcoina zmagała się z tą presją i 23 stycznia spadła do najniższego poziomu 39,012 USD.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Gdzie indziej, cena Ethereum również odczuła presję spadkową po niedawnym dumpingu ETH. Ethereum Foundation jest jedną z tych, które w ostatnich dniach przeniosły ogromne ilości tokena ETH na giełdy.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

W poniedziałek bankrutujący pożyczkodawca kryptowalutowy Celsius zdeponował 13,000 ETH o wartości ponad 30,3 mln USD na Coinbase. Firma, która jest w trakcie spłacania wierzycieli, przeniosła również 2200 ETH o wartości ponad 5,1 mln USD na giełdę FalconX.

Transfery zbiegły się w czasie ze spadkiem ceny Ethereum, która na początku wtorku spadła do najniższego poziomu 2250 USD.

Bitbot przyciąga inwestorów, przedsprzedaż przekracza 300,000 USD

Copy link to section

Podczas gdy rynek kryptowalut walczy z ostatnią presją niedźwiedzi, analitycy pozostają optymistyczni w dłuższej perspektywie. W związku z tym traderzy szukają spadków jako okazji do zakupu, w tym w świecie znacznie przecenionych tokenów w przedsprzedaży.

Obok kilku niedowartościowanych altcoinów, jednym z najgorętszych klejnotów na rynku jest obecnie Bitbot (BITBOT). Ten nowy bot handlowy oparty na Telegramie, który podobnie jak inne produkty oferuje zautomatyzowany handel kryptowalutami za pośrednictwem aplikacji Telegram, właśnie uruchomił przedsprzedaż tokenów.

W niecały tydzień (przedsprzedaż rozpoczęła się 17 stycznia 2024 roku) Bitbot przekroczył 300,000 USD, zyskując na popularności wśród szerszego spadku na rynku.

Dlaczego przedsprzedaż Bitbot cieszy się tak dużym zainteresowaniem?

Copy link to section

Ogromne zainteresowanie i uczestnictwo obserwowane w ciągu ostatnich kilku dni przedsprzedaży Bitbot wynika z kluczowych funkcji nowego bota handlowego, które stawiają go ponad konkurencyjnymi botami.

W szczególności Bitbot jest narzędziem handlowym przeznaczonym dla wszystkich traderów, niezależnie od ich doświadczenia rynkowego lub umiejętności handlowych. Łatwy proces rejestracji w połączeniu z kluczowymi funkcjami Bitbot, takimi jak samodzielne przechowywanie aktywów i skaner klejnotów, zwiększają atrakcyjność tej aplikacji handlowej opartej na Telegramie.

To właśnie dostęp do najnowszych, opartych na sztucznej inteligencji narzędzi handlowych na poziomie instytucjonalnym oraz integracja portfela bez nadzoru (co jest kluczem do bezpieczeństwa i prywatności użytkownika) odróżniają Bitbot od obecnych botów handlowych, takich jak Unibot, Banana Gun i Maestro.

Biorąc pod uwagę, że fundusze ETF Bitcoina mają przyciągnąć więcej inwestycji, a rynek handlu kryptowalutami jest gotowy na halving BTC, prawdopodobne jest, że nadchodząca premiera Bitbot może być największym narzędziem tradera. Obecny spadek może być zatem dobrą okazją do zakupu dla traderów.

Przedsprzedaż, która oferuje 300 mln tokenów dla pierwszych użytkowników, ma obecnie cena BITBOT na poziomie 0,0105 USD w etapie 2.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.