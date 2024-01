EUR, TRY, NOK, ZAR w ruchu przed decyzjami banku centralnego

Euro (EUR), lira turecka (TRY), korona norweska (NOK) i rand południowoafrykański (ZAR) zyskiwały w środę w związku z ponownym skupieniem uwagi inwestorów na czwartkowych posiedzeniach banku centralnego. Spotkania te, odbywające się po raz pierwszy w roku, rzucą więcej światła na to, co urzędnicy myślą o gospodarce i rzucą więcej światła na to, czego można się spodziewać w dalszej części roku.

Decyzja EBC przed nami

Ceny EUR/USD i EUR/GBP nieznacznie wzrosły wraz z podjęciem przez EBC pierwszej decyzji banku centralnego w 2023 r. Spotkanie to odbywa się tydzień po tym, jak niektórzy urzędnicy EBC, w tym Christine Lagarde, odbyli wywiady na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Kluczowym tematem tych urzędników był fakt, że jest zbyt wcześnie, aby ogłosić zwycięstwo nad inflacją. Pogląd ten potwierdzają dane Eurostatu, które pokazały, że inflacja w Europie wzrosła w grudniu do 2,9%. Inflacja prawdopodobnie utrzyma się na wyższym poziomie przez dłuższy czas w miarę pogłębiania się kryzysu na Morzu Czerwonym.

Wyzwaniem dla EBC jest to, że blok również przechodzi poważne spowolnienie, które może doprowadzić do recesji. W związku z tym zbyt długie utrzymywanie stóp procentowych może wywołać głębsze pogorszenie koniunktury, nawet gdy gospodarka amerykańska będzie się rozwijać.

W tym przypadku większość analityków spodziewa się, że pierwsza obniżka stóp EBC nastąpi w drugiej połowie roku. Przewidują także co najmniej dwie obniżki.

Lira turecka nadal traci na wartości

W pozostałych przypadkach pary USD/TRY i EUR/TRY pozostawały w wąskim przedziale przed pierwszą w tym roku decyzją CBRT. Wszystkie znajdują się w pobliżu najwyższych poziomów w historii, ponieważ inwestorzy obstawiają słabszą lirę za dłuższą.

Ponieważ inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie – zakończyła rok na poziomie 65% – analitycy spodziewają się, że podczas tego posiedzenia CBRT będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych. Niektórzy ekonomiści widzą w tym inną stopę w przedziale od 100 do 200 punktów bazowych.

Wyzwaniem dla CBRT jest to, że ekonomiści spodziewają się, że inflacja w kraju osiągnie szczyt w maju tego roku. Ponadto, choć stopy procentowe są atrakcyjne dla oszczędzających, pozostają znacznie niższe od inflacji. Doprowadziło to do utraty zaufania do liry tureckiej, co utrudnia przyciągnięcie kupujących.

Decyzja Norges Bank przed nami

W ciągu ostatnich kilku dni pary USD/NOK i EUR/NOK utrzymywały się na stabilnym poziomie, podczas gdy inwestorzy czekali na decyzję Norges Bank. Będzie to ważna decyzja w sprawie stóp procentowych, ponieważ był to najbardziej jastrzębi bank centralny w Europie. Była ona sprzeczna z trendem i w grudniu wzrosła o 25 punktów bazowych do 4,50%. W czasie pandemii przesunął je od zera.

Dlatego też w obliczu spadku inflacji w Norwegii ekonomiści oczekują, że bank pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie i uniknie rozmów o obniżkach. W notatce analityk JPMorgan stwierdził :

„Nie ma dobrego powodu do gołębiego zwrotu, a korekta kursu podczas spotkań tymczasowych jest mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę wcześniejsze decyzje. Norges Bank poczeka do marcowego spotkania, aby wyciągnąć mocniejsze wnioski w oparciu o dodatkowe dane po stronie krajowej.”

Decyzja SARB przed nami

Kolejnym dużym bankiem centralnym, który będzie obserwowany w czwartek, będzie Bank Rezerw Republiki Południowej Afryki (SARB). Decyzja ta zapada w momencie, gdy para USD/ZAR spadła o prawie 2% od najwyższego punktu w tym roku. Rand południowoafrykański radzi sobie lepiej niż inne waluty afrykańskie, takie jak naira nigeryjska , szyling kenijski i birr etiopski.

SARB prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie 8,25% i być może zasygnalizuje obniżkę stóp jeszcze w tym roku. Poza tym najnowsze dane pokazały, że zasadniczy wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) spadł do 5,1%, podczas gdy bazowy wskaźnik CPI pozostał na poziomie 4,5%. Liczby te były lepsze od oczekiwań i mieściły się w komfortowym przedziale banku.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.