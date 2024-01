Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dodała wniosek BlackRock o fundusz giełdowy Ethereum (ETH) do listy opóźnionych funduszy ETF ETH. W środę SEC ogłosiła, że odroczyła decyzję w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku do marca 2024 roku.

Tymczasem, pomimo spowolnienia rynkowego obserwowanego od czasu zatwierdzenia przez organ regulacyjny pierwszych spotowych ETF-ów Bitcoina, kryptowaluty pozostają w dużej mierze zwyżkowe. Jednym z projektów wykorzystujących tę perspektywę, ponieważ przyćmiewa inne, jest Meme Moguls (MGLS).

Oto więcej informacji na temat tego, dlaczego tak jest.

Opóźnienia SEC i ostatnie spadki BTC: Analitycy twierdzą, że to okazja do zakupu

Chociaż negatywna, wiadomość, że SEC opóźniła wniosek BlackRock o ETF Ethereum, nie wpłynęła tak bardzo na rynek kryptowalut. Według analityków rynkowych sugeruje się tutaj, że było to w dużej mierze oczekiwane.

W szczególności większy nacisk kładzie się na potencjalne zatwierdzenie w dalszej części roku. Możliwe terminy obejmują maj i sierpień, przy czym ten ostatni jest ostatecznym terminem wydania przez SEC decyzji w sprawie zgłoszenia BlackRock.

Inną obserwacją jest to, że opóźnienie SEC dla spotowych ETF-ów Ethereum następuje w tym samym miesiącu, w którym zezwolono na umożliwiono 11 spotowych ETF-ów Bitcoina, których handel zbiegł się z nową korektą BTC i altcoinów. Odkąd spotowe fundusze ETF rozpoczęły handel, cena Bitcoina zmagała się z presją wyprzedaży.

Cena referencyjnej kryptowaluty spadła w środę poniżej 40,000 USD, osiągając najniższy poziom 38,600 USD na głównych giełdach i odnotowując spadek o ponad 13% w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Chociaż spadki mogą się przedłużyć, a BTC może potencjalnie testować poziomy poniżej 35,000 USD, a ETH zejść poniżej 2,000 USD, ogólna perspektywa jest taka, że stwarza to nowe możliwości dla inwestorów. Rosnąca popularność kryptowalut, z najnowszymi badaniami Crypto.com pokazującymi wzrost globalnej własności, dodatkowo wzmacnia byczy pogląd.

Analitycy rynkowi twierdzą, że altcoiny mogą być gotowe do osiągania lepszych wyników w nadchodzących miesiącach. Oprócz najlepszych altcoinów, takich jak ETH, SOL i DOT, monety meme, w tym Dogecoin, Shiba Inu, mogą odnieść duże sukcesy.

Tokeny w przedsprzedaży są również jednym z segmentów rynku, który nadal wytwarza klejnoty, z których jednym może być Meme Moguls.

Meme Moguls na szczycie wśród tokenów w przedsprzedaży

Potencjalna przewaga Dogecoina i nowych wirusowych monet meme jest powodem, dla którego Meme Moguls (MGLS) robi dziś taką falę na rynku.

Jako pierwsza na świecie giełda handlowa oparta na memach, Meme Moguls zapewnia ekosystem, w którym inwestorzy mogą wykorzystać falę memów na swoją korzyść.

Na tej platformie użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich najlepszych aktywów inspirowanych memami, wykorzystując dane rynkowe i trendy w czasie rzeczywistym, aby zmaksymalizować swoje zyski handlowe. Funkcja stakingu i zarabiania Meme Moguls pozwoli również użytkownikom na zarabianie natywnego tokena MGLS poprzez staking i inne nagrody sieciowe.

Aby wnieść frajdę związaną z kulturą memów do ekosystemu, Meme Moguls zawiera funkcje gier i metaverse, a użytkownicy mogą uczyć się od najlepszych traderów w społeczności, uwalniając swoje umiejętności handlowe, aby stać się potentatami na własnych prawach.

Najlepsze jest to, że wzrost liczby monet meme będzie nadal napędzał adopcję Meme Moguls, co w połączeniu z solidną tokenomiką projektu czyni go jednym z tokenów meme, które należy dziś obserwować.

Token MGLS ma kluczowe znaczenie dla ekosystemu Meme Moguls i znajduje się obecnie w przedsprzedaży.

Inwestorzy, którzy chcą zająć pozycję przed spodziewaną hossą, przeznaczyli do tej pory ponad 1,9 mln USD w przedsprzedaży MGLS. Token ten można nabyć po cenie 0,0036 USD w piątym etapie przedsprzedaży i przygotować się na potencjalnie oszałamiające zwyżki, gdy zadebiutuje on na rynku po zakończeniu przedsprzedaży.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.