Dziś rano Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS) opublikował lepsze od oczekiwań dane dotyczące PKB w ramach pierwszego kwartalnego szacunku Wielkiej Brytanii za okres od stycznia do marca 2024 r.

Według ONS wyniki wykazały kwartalny wzrost krajowego PKB o 0,6% i wzrost rok do roku o 0,2%.

Szacuje się, że produkt krajowy brutto (PKB) Wielkiej Brytanii wzrósł o 0,6% w pierwszym kwartale (od stycznia do marca) 2024 r., po spadku o 0,3% w czwartym kwartale (od października do grudnia) i o 0,1% w trzecim kwartale (od lipca do września) 2023 r. Szacuje się, że w pierwszym kwartale 2024 r. PKB wzrósł o 0,2% w porównaniu z tym samym kwartałem rok temu.

Wynik ten był lepszy od szacunków. Wczoraj Bank Anglii prognozował w swoim Raporcie polityki pieniężnej stopę wzrostu na poziomie 0,4% w tym okresie, podczas gdy wielu analityków konsensus zakładało stopę wzrostu na poziomie 0,2%.

Rośnie presja na Wielką Brytanię, aby obniżyła stopy procentowe.

Wczoraj, 9 maja, ONS opublikował biuletyn zatytułowany „Pomiar postępu, dobrostanu i wykraczający poza PKB w Wielkiej Brytanii: maj 2024 r.”.

W publikacjach ONS podano, że liczba mieszkańców Wielkiej Brytanii niezadowolonych z jakości swojego życia wzrosła niepokojąco, a głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego jest wysoka inflacja i presja, jaką wywiera ona na obywateli.

Odsetek osób zgłaszających niski poziom zadowolenia ze swojego życia w Wielkiej Brytanii wzrósł do 5,8% w ciągu pięciu lat od października do grudnia 2023 r.… Wyższa inflacja wywarła presję na finanse gospodarstw domowych – 21,8% mieszkańców Wielkiej Brytanii uważa ją za sprawiedliwą lub bardzo trudno sobie poradzić finansowo.”

W raporcie napisano dalej, że:

Kiedy zapytaliśmy dorosłych w Wielkiej Brytanii, co ma największe znaczenie dla ich indywidualnego dobrostanu, ich osobista sytuacja finansowa była trzecim najczęściej wymienianym tematem. Inflacja wzrosła o 3,8% w okresie 12 miesięcy do marca 2024 r., w porównaniu z najwyższym poziomem 9,6% w okresie 12 miesięcy do października 2022 r. Ten wzrost inflacji wywarł presję na finanse gospodarstw domowych i w okresie od 13 do 24 marca 2024 r. 21,8% mieszkańców Wielkiej Brytanii stwierdziło, że dość trudno lub bardzo trudno im przetrwać finansowo, jak pokazano w naszym brytyjskim panelu wskaźników dobrobytu narodowego.