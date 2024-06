Bitbot pozyskuje 3,3 mln USD w przedsprzedaży w obliczu odrodzenia kryptowalut

Sztuczna inteligencja (AI) przenosi handel kryptowalutami na wyższy poziom, wprowadzając najlepsze zautomatyzowane funkcje na rynek, który rośnie skokowo. Podczas gdy niestandardowe aplikacje na Telegramie nadal rewolucjonizują rynek handlu kryptowalutami, jednym z projektów, który chce zająć pierwsze miejsce, jest Bitbot (BITBOT).

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Czym jest Bitbot?

Copy link to section

Bitbot, nowe rozwiązanie do handlu kryptowalutami na Telegramie, zapewnia więcej niż tylko bota opartego na sztucznej inteligencji.

Jest to pierwszy na świecie niepowierniczy bot na Telegramie. Rezultatem jest platforma, która łączy w sobie bezpieczeństwo i najbardziej zaawansowane narzędzia handlowe, wszystkie zaprojektowane w celu zapewnienia handlu kryptowalutami na poziomie instytucjonalnym dla handlowców detalicznych.

Godnym uwagi faktem dotyczącym Bitbota jest to, że projekt jest audytowany przez Solid Proof. Na uwagę zasługuje również partnerstwo z dostawcą technologii do samodzielnego przechowywania aktywów cyfrowych, firmą Knightsafe.

Ogólnie rzecz biorąc, skupienie się na bezpieczeństwie, integracji sztucznej inteligencji i narzędzi anty-MEV oraz przeciwdziałających oszustwom stawia Bitbot ponad innymi botami.

Technologia Bitbot – “Twoje klucze, Twoje aktywa”

Copy link to section

Jako bot handlowy, Bitbot będzie działał bardziej jak inne rozwiązania na rynku, takie jak Banana Gun i PAAL AI. Jednak to, co wyróżnia Bitbot, to pionierska technologia niepowiernicza, która pozwala użytkownikowi na bezpieczną integrację z własnymi portfelami, dbając o to, by zawsze były to “Twoje klucze, Twój portfel i Twoje aktywa”.

Sztuczna inteligencja wzmacnia również zaawansowane funkcje projektu, dzięki czemu nie jest to tylko kolejny elegancki bot handlowy na Telegramie, ale prawdopodobnie wzorcowe rozwiązanie handlowe.

Gdy bot zostanie wprowadzony na rynek po przedsprzedaży, inwestorzy zainteresowani nowymi doświadczeniami będą mogli korzystać z najlepszych narzędzi, takich jak skaner klejnotów, inteligentny handel, copy trade i sniping. Dostępny jest również wgląd w rynek łańcuchowy i indywidualne zarządzanie portfelem.

Oprócz uruchomienia bota na Telegramie, mapa drogowa Bitbot podkreśla również rozwój natywnej aplikacji mobilnej i oferuje wsparcie międzyłańcuchowe.

Czy przedsprzedaż to dobry moment na zakup Bitbot?

Copy link to section

Zainteresowanie tym projektem wzrosło wraz z ostatnimi aktualizacjami produktu, AMA społeczności i prognozami ekspertów kryptowalutowych dla rynku po zatwierdzeniu ETF-ów Bitcoina i wydarzeniu halvingu BTC w 2024 roku.

Narracja o sztucznej inteligencji może być kolejnym kluczowym katalizatorem do szerszej adopcji. W ostatnich miesiącach wzrosła popularność wielu projektów kryptowalutowych, takich jak Render (RNDR) i Akash Network (AKT). Jest to narracja, która prawdopodobnie zostanie wzmocniona po doniesieniach z tego tygodnia o potencjalnym porozumieniu między gigantem technologicznym Apple i OpenAI w sprawie integracji ChatGPT z iPhonem.

Publiczna sprzedaż Bitbota jest na etapie 13, a cena BITBOT wynosi obecnie 0,018 USD. Inwestorzy zebrali do tej pory ponad 3,3 mln USD.

W kolejnych dwóch etapach wartość tokena wzrośnie do 0,020 USD. Chociaż cena przedsprzedaży wzrosła z początkowych 0,005 USD, kolejne dwa etapy nadal oferują potencjalnie lukratywną pozycję, biorąc pod uwagę prawdopodobne katalizatory rozwoju rynku.

Innowacyjne rozwiązanie bota, które nie wymaga nadzoru, również zmienia zasady gry i może sprawić, że Bitbot znajdzie się na szczycie jako bot handlowy oparty na sztucznej inteligencji. Więcej informacji na temat Bitbot można znaleźć tutaj.

Ten artykuł powstał w wyniku współpracy naszej Redakcji z naszymi Partnerami i może zawierać sponsorowane treści reklamowe oraz linki. Treści te nie stanowią porady finansowej i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.