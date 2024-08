Goldman Sachs podnosi cenę docelową Spotify do 425 dolarów po dobrych wynikach za drugi kwartał: czy warto inwestować?

Znaczącym posunięciem, które przykuło uwagę inwestorów, Goldman Sachs podwyższył cenę Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) z „Neutralnej” na „Kupuj” i podniósł cenę docelową z 320 USD do 425 USD, co stanowi potencjalny wzrost o 26% w stosunku do obecnej Cena rynkowa.

To poparcie jest następstwem dobrych wyników Spotify w drugim kwartale, które wykazały znaczny wzrost liczby abonentów premium oraz przekroczyły oczekiwania dotyczące przychodów i marży brutto.

Najważniejsze wyniki za II kwartał

Wyniki Spotify za drugi kwartał wykazały wzrost przychodów o 20,2% rok do roku, do 3,81 miliarda euro, na co złożył się 21% wzrost przychodów ze premium i stały wzrost przychodów z reklam.

Wzrost ten jest częścią szerszej strategii Spotify mającej na celu zwiększenie rentowności, obejmującej znaczną redukcję zatrudnienia i ekspansję na nowe obszary treści, takie jak audiobooki.

Odnotowane przez spółkę wolne przepływy pieniężne w wysokości 490 mln euro i dochód netto w wysokości 274 mln euro, w porównaniu z 197 mln euro rok do roku, podkreślają sukces tych strategii.

Wskaźniki zaangażowania użytkowników również wykazały imponujący wzrost. Liczba aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) wzrosła o 14% rok do roku, do 626 milionów, a liczba abonentów premium wzrosła o 12%, do 246 milionów.

Ponadto Spotify zdołało zwiększyć średni przychód na użytkownika (ARPU), co odzwierciedla skuteczną strategię cenową w obliczu trudności gospodarczych.

Perspektywy strategiczne i perspektywy analityków

Patrząc w przyszłość, Spotify nadal koncentruje się na wzroście i rentowności.

Stwierdzenia spółki dotyczące przyszłości sugerują pewność utrzymania tendencji wzrostowej liczby MAU i przychodów, wspieranej strategicznymi korektami cen i dywersyfikacją treści.

Wskaźniki wyceny, choć wyższe niż w roku ubiegłym, wskazują na konsensus rynkowy, że perspektywy wzrostu Spotify uzasadniają obecny poziom cen akcji Spotify.

Jefferies pozostaje optymistyczny wobec Spotify, uznając go za swój najlepszy wybór wśród streamerów muzycznych i prognozując stały wzrost przychodów o ponad 15% w ciągu najbliższych trzech lat.

Wierzą, że strategia Spotify polegająca na regularnych podwyżkach cen i zwiększaniu marży brutto pozwoli utrzymać dominację Spotify na rynku, ustalając cenę docelową na poziomie 385 dolarów.

Z drugiej strony Redburn Atlantic ma bardziej ostrożne perspektywy.

Obniżyli ocenę Spotify ze względu na obawy związane z wyzwaniami cenowymi w całej branży i zwiększoną konkurencją, ustalając niższą cenę docelową na 230 dolarów.

Analiza techniczna i wyniki rynkowe

Akcje Spotify odnotowały znaczną poprawę od początku 2023 r., odrabiając straty po 80% spadku w latach 2021–2022.

Akcje wykazują obecnie silną zwyżkową dynamikę w różnych przedziałach czasowych, co sugeruje dalszy potencjał wzrostów.

Inwestorom rozważającym pozycję w Spotify zaleca się zaczekać z zakupem na lekkie cofnięcie.

Strategicznym punktem wejścia może być okolice poziomu 325 dolarów po zniesieniu, z trailing stop loss poniżej 100-dniowej średniej kroczącej. Dopóki cena akcji nie zamknie się poniżej tej średniej kroczącej, ma potencjał do przekroczenia najwyższego poziomu w historii z 2021 roku.

Wykres SPOT autorstwa TradingView

Dobre wyniki Spotify w drugim kwartale i pozytywne perspektywy analityków wynikają z szerszej dynamiki rynkowej, która ma wpływ na cenę akcji Spotify.

Niedawne słabe raporty o zyskach amerykańskich gigantów technologicznych, takich jak Alphabet Inc. i Tesla Inc., wpłynęły na nastroje rynkowe, podkreślając wzajemne powiązania światowych rynków finansowych.

Ponadto rozwój gospodarczy w głównych gospodarkach, takich jak Japonia, gdzie spekulacje na temat potencjalnej podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii wpływają na światowe przepływy kapitałowe i rynki walutowe, dodatkowo komplikują otoczenie rynkowe.

Solidne zyski Spotify za drugi kwartał i późniejsza aktualizacja dokonana przez Goldman Sachs sygnalizują silny wotum zaufania co do strategicznego kierunku i potencjału wzrostu firmy. Chociaż analitycy mają różne poglądy na temat przyszłości akcji, ogólne nastroje skłaniają się ku optymizmowi, poparte dobrymi wskaźnikami finansowymi, wzrostem liczby użytkowników i efektywnością operacyjną.

Dla inwestorów Spotify stanowi przekonujący argument, zwłaszcza jeśli warunki rynkowe pozostaną sprzyjające, a firma będzie nadal skutecznie realizować swoje strategiczne inicjatywy. Jak zawsze, dywersyfikacja i ostrożne zarządzanie ryzykiem mają kluczowe znaczenie w radzeniu sobie ze złożonością globalnych finansów, szczególnie w niestabilnym sektorze technologii.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.