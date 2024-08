Moody’s obniża rating kredytowy Thames Water do „śmieciowego”, powołując się na słabnącą pozycję płynnościową

Agencja Moody’s Ratings obniżyła rating Thames Water, największego brytyjskiego przedsiębiorstwa wodociągowego, do poziomu śmieciowego.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Obniżenie ratingu następuje po tym, jak brytyjski organ regulacyjny ds. gospodarki wodnej objął spółkę systemem nadzoru naprawczego ze względu na obawy o jej stabilność finansową.

Oczekuje się, że decyzja ta będzie miała istotne implikacje dla zarządzania długiem przedsiębiorstwa i przyszłej strategii finansowej.

Dług klasy A Thames Water obniżono do Ba1, a klasy B do B3

Copy link to section

Agencja Moody’s obniżyła rating uprzywilejowanego zabezpieczonego długu Thames Water Utilities Finance Plc do Ba1, co oznacza, że jest on o jeden stopień uznawany za śmieciowy.

Obligacje klasy B zostały jeszcze bardziej obniżone do B3, a rating rodziny korporacyjnej obniżono do Ba2.

Perspektywy kredytowe spółki pozostają negatywne. Oznacza to zauważalną zmianę w miarę pogarszania się kondycji finansowej Thames Water, co budzi obawy co do zdolności spółki do poradzenia sobie ze znacznym zadłużeniem wynoszącym 16,5 miliarda funtów.

Trudności finansowe i wyzwania regulacyjne Thames Water

Copy link to section

Obniżenie ratingu grozi naruszeniem przez Thames Water licencji na prowadzenie działalności, która nakłada na spółkę obowiązek utrzymania dwóch ratingów na poziomie inwestycyjnym.

„Osłabienie płynności” przedsiębiorstwa wodociągowego i potencjalne naruszenie umów dotyczących jego zadłużenia były kluczowymi czynnikami, które wpłynęły na decyzję Moody’s.

Ponadto agencja S&P Global Ratings wskazała, że może również obniżyć ocenę najbezpieczniejszej klasy obligacji tego przedsiębiorstwa, które obecnie posiadają najniższy rating inwestycyjny.

Od kwietnia 2024 r. Thames Water prowadzi rozmowy z organem regulacyjnym ds. gospodarki wodnej Ofwat, ostrzegając go o możliwości obniżenia ratingu kredytowego.

Firma współpracuje z Ofwat, aby utrzymać swoją odporność finansową i uniknąć rządowego specjalnego systemu administracyjnego (SAR), będącego formą tymczasowej renacjonalizacji, która może nastąpić, jeśli firma nie wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych lub głównych zadań.

Konsekwencje zadłużenia i obawy inwestorów

Copy link to section

Oczekuje się, że obniżenie ratingu zwiększy koszt kredytów dla spółki Thames Water, która świadczy usługi wodno-kanalizacyjne dla około 16 milionów gospodarstw domowych.

To obciążenie finansowe może utrudnić spółce przyciągnięcie nowych inwestorów, zwłaszcza że do maja przyszłego roku zamierza ona zgromadzić 750 mln funtów kapitału własnego i dodatkowe 2,5 mld funtów do 2030 r.

Akcjonariusze spółki, do których należą fundusze emerytalne, takie jak kanadyjski Omers, brytyjski program dla uniwersytetów USS i kilka funduszy skarbu państwa, wyrazili obawy co do opłacalności dalszych inwestycji.

W kwietniu uznali tę firmę za „nieinwestycyjną” i wycofali wcześniejsze zobowiązanie do zainwestowania dodatkowych 500 milionów funtów.

Przyszłe wyzwania inwestycyjne i ograniczenia regulacyjne

Copy link to section

Wysiłki Thames Water mające na celu zabezpieczenie nowych inwestycji mogą jeszcze bardziej skomplikować ograniczenia Ofwat dotyczące potencjalnych podwyżek rachunków dla konsumentów.

Podczas gdy przedsiębiorstwa wodociągowe w Wielkiej Brytanii domagały się średniej podwyżki o 33%, w projekcie orzeczenia Ofwat z początku tego miesiąca proponowano podwyżki jedynie o około jedną piątą. Ta rozbieżność może zniechęcić potencjalnych inwestorów poszukujących wyższych zysków.

Moody’s podkreśliła, że prognozuje się, że bez nowego zastrzyku kapitału Thames Water przekroczy swoje wskaźniki finansowe w przypadku zdarzenia inicjującego, co będzie wymagało zgody posiadaczy obligacji na pożyczenie większej ilości pieniędzy.

Model finansowania stosowany przez Thames Water, w którym priorytetowo traktuje się przepływy pieniężne w celu obsługi różnych poziomów zadłużenia, doprowadził do wyższych ratingów inwestycyjnych dla obligacji o najwyższym ratingu w porównaniu ze standardowymi obligacjami korporacyjnymi o podobnym poziomie zadłużenia.

Reakcja rynku i szersze implikacje finansowe

Copy link to section

Niektóre obligacje klasy A spółki Thames Water są obecnie notowane po cenie poniżej 70 pensów za funta, co wskazuje, że nawet najważniejsi posiadacze obligacji przygotowują się na znaczne straty finansowe. Obligacje klasy B są notowane za zaledwie jedną czwartą ich wartości nominalnej.

Oprócz długu regulowanego przedsiębiorstwa Thames Water wynoszącego 16,5 miliarda funtów, spółka dominująca, Kemble Water, ma dodatkowe pożyczki, co zwiększa całkowite zadłużenie grupy do ponad 18 miliardów funtów.

Obligacje Kemble Water są już w stanie niewypłacalności, a inwestorzy są przygotowani na niemal całkowite straty.

Reakcja rządu i środki w zakresie odpowiedzialności

Copy link to section

Premier Wielkiej Brytanii Sir Keir Starmer zwrócił się w środę do Izby Gmin, stwierdzając, że rząd spotka się z liderami upadających przedsiębiorstw wodociągowych, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności za swoje działania.

Klienci nie powinni płacić ceny za złe zarządzanie ze strony przedsiębiorstw wodociągowych. Ogłosiliśmy już podjęcie kroków mających na celu objęcie przedsiębiorstw wodociągowych bardziej rygorystycznym reżimem.

W miarę jak Thames Water będzie stawiać czoła wyzwaniom finansowym i regulacyjnym, zdolność firmy do stabilizacji finansów i utrzymania jakości usług będzie uważnie obserwowana zarówno przez inwestorów, organy regulacyjne, jak i konsumentów.