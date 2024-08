Jak druga prezydentura Trumpa może wpłynąć na pojazdy elektryczne i politykę dotyczącą czystej energii

Możliwość zapewnienia Donaldowi Trumpowi drugiej kadencji na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych rodzi istotne pytania o przyszłość pojazdów elektrycznych (EV) i czystej energii w USA.

Choć administracja Trumpa była znana ze swojego kontrowersyjnego stanowiska w sprawie polityki ochrony środowiska i czystej energii, jego potencjalny powrót na urząd może mieć poważne konsekwencje dla branży pojazdów elektrycznych i szerzej rozumianych inicjatyw klimatycznych.

Oto, jak prezydentura Trumpa może wpłynąć na sektor pojazdów elektrycznych i powiązane polityki.

Potencjalne wycofanie wsparcia dla pojazdów elektrycznych przewidzianego w ustawie o ograniczaniu inflacji

Jedną z najbardziej bezpośrednich obaw branży pojazdów elektrycznych jest stanowisko Trumpa w sprawie ustawy o redukcji inflacji z 2022 r. (IRA).

IRA, która przeznaczyła 369 miliardów dolarów na inicjatywy w zakresie czystej energii, odegrała kluczową rolę w pobudzaniu inwestycji w projekty EV.

Według Manufacturing Dive od czasu wejścia w życie IRA zapewniła inwestycje związane z pojazdami elektrycznymi o wartości około 77,6 miliarda dolarów.

Trump publicznie zobowiązał się do zamrożenia dotacji i subsydiów powiązanych z IRA.

Jego propozycja nałożenia „moratorium na wszystkie nowe dotacje na wydatki i upominki” obejmuje ulgę podatkową w wysokości 7500 dolarów na pojazdy elektryczne, która odegrała kluczową rolę w zachęcaniu konsumentów do korzystania z samochodów elektrycznych.

Jak podał Departament Skarbu, nabywcy pojazdów elektrycznych zaoszczędzili od początku roku łącznie 600 milionów dolarów dzięki tym kredytom, przy średnich oszczędnościach wynoszących około 6900 dolarów na pojazd.

Wyeliminowanie tych zachęt może znacznie spowolnić tempo wdrażania pojazdów elektrycznych, potencjalnie utrudniając postęp w realizacji celów klimatycznych i wpływając na głównych producentów samochodów, takich jak General Motors, Ford i Tesla.

Zmiany w krajobrazie regulacyjnym dotyczącym pojazdów elektrycznych i emisji

Sceptycyzm Trumpa wobec przepisów ochrony środowiska rozciąga się na nowe przepisy Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dotyczące emisji z rury wydechowej.

Standardy EPA mają na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez promowanie wyższej sprzedaży pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. Zgodnie z proponowanymi przepisami, które zakładają, że do 2032 r. 56% sprzedaży nowych pojazdów będzie elektrycznych, oczekuje się, że przemysł motoryzacyjny dokona znacznych zmian w kierunku bardziej ekologicznych technologii.

Sprzeciw Trumpa wobec tych przepisów obejmuje obietnicę demontażu przepisów EPA, które opisuje jako „nakaz dotyczący pojazdów elektrycznych”, nieuczciwie wymierzony w pojazdy napędzane gazem.

Chociaż zarówno związki zawodowe, jak i producenci samochodów ogólnie popierają te standardy, obietnica Trumpa o ich uchyleniu może podważyć wysiłki na rzecz zwiększenia sprzedaży pojazdów elektrycznych i ograniczenia emisji.

Jego retoryka sugeruje powrót do łagodniejszego otoczenia regulacyjnego dla tradycyjnych pojazdów, co może prowadzić do zwiększenia emisji i spowolnienia postępu w walce ze zmianami klimatycznymi.

Chińscy producenci samochodów i produkcja amerykańska

W przeciwieństwie do jego polityki środowiskowej, stanowisko Trumpa w sprawie handlu międzynarodowego i chińskich producentów samochodów przedstawia kolejny aspekt jego potencjalnego wpływu na branżę pojazdów elektrycznych.

Podczas swojej kampanii Trump opowiadał się za budową amerykańskich fabryk dla chińskich producentów samochodów lub nałożeniem ceł sięgających 200% na pojazdy eksportowane z Chin.

Jego retoryka sugeruje dążenie do przeniesienia produkcji z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, co może mieć wpływ na trwające i planowane projekty takich firm jak Tesla i BYD.

Proponowana przez Teslę fabryka w Meksyku, ogłoszona na początku tego roku i planowana inwestycja o wartości 15 miliardów dolarów, może napotkać opóźnienia lub zmiany w zależności od wyniku polityki handlowej Trumpa.

Ponieważ administracja Bidena przygotowuje się do podniesienia ceł na pojazdy elektryczne produkowane w Chinach, podejście handlowe Trumpa może stworzyć dodatkową niepewność w globalnym łańcuchu dostaw i planach inwestycyjnych w sektorze pojazdów elektrycznych.

