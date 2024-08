Lineage osiąga największe jak dotąd IPO w 2024 r., pozyskując 4,4 miliarda dolarów

Lineage Inc., gigant zajmujący się magazynowaniem i logistyką w kontrolowanej temperaturze, z sukcesem zebrał około 4,4 miliarda dolarów w ramach rozszerzonej pierwszej oferty publicznej (IPO), co oznacza największą w tym roku sprzedaż akcji po raz pierwszy.

Spółka z siedzibą w Novi w stanie Michigan sprzedała prawie 57 milionów akcji po 78 dolarów za sztukę, czyli blisko górnej granicy początkowego przedziału cenowego wynoszącego 70–82 dolarów – podała spółka w oświadczeniu.

Ta oferta publiczna podnosi wartość rynkową Lineage do około 19 miliardów dolarów, co czyni ją najbardziej znaczącą ofertą publiczną od czasu oferty spółki ARM Holdings o wartości 4,87 miliarda dolarów we wrześniu 2023 roku.

Znacząca wycena podkreśla również dominującą pozycję Lineage w branży logistyki w kontrolowanej temperaturze.

Oczekuje się, że akcje zwykłe spółki zaczną być notowane na rynku Nasdaq Global Select Market od czwartku pod symbolem „LINE”.

Sukces IPO pokazuje duży popyt ze strony inwestorów

Sukces pierwszej oferty publicznej odzwierciedla duży popyt ze strony inwestorów, co skłoniło Lineage do zwiększenia oferty akcji z pierwotnie planowanych 47 milionów akcji.

Norweski państwowy fundusz majątkowy o wartości 1,7 biliona dolarów wyraził zainteresowanie zakupem akcji Lineage o wartości do 900 milionów dolarów, podkreślając szerokie zaufanie inwestorów do pozycji rynkowej spółki i perspektyw na przyszłość.

Wraz z IPO Lineage dołączy do innego amerykańskiego operatora chłodni Americold na giełdzie Nasdaq, obie spółki mają strukturę funduszy inwestycyjnych zajmujących się nieruchomościami. Jednak kapitalizacja rynkowa Lineage znacznie przewyższa kapitalizację rynkową Americold, której kapitalizacja rynkowa wynosi 7,7 miliarda dolarów.

Notowanie poprawi nastroje na rynku IPO

Udane IPO Lineage jest pozytywnym sygnałem dla szerszego rynku IPO, który w 2024 r. odnotuje ożywienie.

Jak wynika z danych zebranych przez Bloomberg, wolumen IPO w USA w tym roku przekroczył 22 miliardy dolarów. To prawie dwie trzecie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale poniżej średniego wolumenu IPO odnotowanego w dekadzie poprzedzającej pandemię.

Sukces Lineage i innych spółek, takich jak OneStream Inc. wspieranej przez KKR & Co., która w ramach pierwszej oferty publicznej pozyskała 490 mln dolarów, wskazuje zatem na poprawę nastrojów na rynku i może zachęcić więcej spółek do wejścia na giełdę w najbliższej przyszłości.

Poza tym oczekuje się, że debiut rynkowy Lineage będzie miał wpływ na akcje powiązanych spółek z sektora logistyki i magazynowania, potencjalnie podnosząc wyceny oparte na wynikach porównawczych i nastrojach inwestorów.

Co robi Lineage?

Firma Lineage, założona w 2008 roku przez dyrektorów private equity Adama Forste’a i Kevina Marchettiego, prowadzi 482 magazyny z kontrolowaną temperaturą w 19 krajach.

Firma obsługuje ponad 13 000 klientów w łańcuchu dostaw żywności, w tym dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i producentów.

Pomimo ekspansywnego wzrostu Lineage odnotowało stratę netto w wysokości 96,2 mln dolarów przy przychodach w wysokości 5,3 miliarda dolarów w 2023 roku, co stanowi wzrost w porównaniu ze stratą netto w wysokości 76 mln dolarów przy przychodach w wysokości 4,9 miliarda dolarów w roku poprzednim.

Spółka planuje wykorzystać pozyskane środki na spłatę zaciągniętych kredytów, a także sfinansować jednorazowe dotacje pieniężne dla wybranych pracowników.

Handel i perspektywy na przyszłość

Pozytywny odbiór i duży popyt na jej akcje wskazują na duże zaufanie rynku.

Lineage pozyskało kapitał własny o wartości ponad 9 miliardów dolarów od inwestorów instytucjonalnych, w tym BentallGreenOak, Stonepeak, D1 Capital Dana Sundheima i Oxford Properties. To silne wsparcie finansowe zapewnia firmie zasoby potrzebne do dalszego rozwoju i innowacji.

Zainteresowanie norweskiego funduszu inwestycyjnego Norges Bank Investment Management, który zamierza zakupić akcje o wartości do 900 milionów dolarów, dodatkowo pokazuje zaufanie inwestorów do przyszłych perspektyw Lineage.

Analitycy będą uważnie obserwować wyniki handlowe Lineage, aby ocenić reakcję szerszego rynku na IPO na dużą skalę w obecnych warunkach gospodarczych.

