Ceny miedzi spadły o 0,7% w związku ze słabym popytem w Chinach i rosnącymi zapasami

Ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) odnotowały spadek o 0,7% do 9 045 dolarów za tonę metryczną od 11:06 GMT. Spadek ten stanowi 18% spadek w stosunku do rekordowego poziomu osiągniętego pod koniec maja, co podkreśla ciągłą zmienność na rynku metali.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Obecny spadek cen miedzi odzwierciedla szerszą tendencję, na którą wpływają zwiększone zapasy i słaby popyt ze strony głównych odbiorców.

Zapasy miedzi na giełdzie LME wzrosły ponad dwukrotnie, do 239 100 ton od początku czerwca.

Ten gwałtowny wzrost zapasów uwydatnia znaczną nadwyżkę podaży. Tendencję tę widać na giełdzie kontraktów futures w Szanghaju, gdzie zapasy wzrosły w tym roku około dziesięciokrotnie, choć ostatnio spadły do najniższego poziomu od dwóch miesięcy wynoszącego 301 203 ton.

Nadwyżka dostaw miedzi wywiera presję na spadek cen, przyczyniając się do obecnej niestabilności rynku.

Pomimo niedawnego spadku cen miedź pozostaje kluczowa dla globalnej transformacji energetycznej ze względu na jej wysoką przewodność i szerokie zastosowanie w kablach elektrycznych.

Chińska firma State Grid Corporation, główny konsument miedzi, poniosła w tym roku rekordowe wydatki w wysokości 600 miliardów juanów. Inwestycja ta podkreśla kluczową rolę miedzi w przejściu na energię odnawialną i rozwój infrastruktury, co może zapewnić długoterminowe wsparcie cen miedzi.

Polityka banku centralnego a ceny miedzi

Copy link to section

Nastroje rynkowe wobec miedzi i innych metali w dużym stopniu zależą od polityki banku centralnego.

W tym tygodniu rynek metali z uwagą obserwuje dyskusje na temat stóp procentowych trzech banków centralnych.

Oczekuje się, że w środę Rezerwa Federalna pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a oczekiwania rynkowe przesuną się w stronę potencjalnej obniżki o 25 punktów bazowych we wrześniu.

Zmiana ta wynika z gorszych danych o zatrudnieniu w USA, ochłodzenia inflacji i gołębich komentarzy urzędników Fed.

Niższe koszty finansowania zewnętrznego mogą pobudzić działalność produkcyjną i potencjalnie zwiększyć z czasem popyt na metale.

Działania Unii w Chile wpływają na ceny

Copy link to section

Ceny miedzi odnotowały krótkotrwałą poprawę po wiadomościach, że związek zawodowy w kopalni Escondida w Chile – największej kopalni miedzi na świecie – namawiał swoich członków do odrzucenia ostatecznej oferty kontraktowej złożonej przez spółkę, co zwiększa ryzyko strajku.

Spory pracownicze w głównych zakładach wydobywczych mogą znacząco zakłócać łańcuchy dostaw i powodować wahania cen na rynku światowym.

LME odnotowało mieszane wyniki w przypadku innych metali nieszlachetnych.

Ceny ołowiu wzrosły o 0,6% do 2080 dolarów za tonę, natomiast cynku odnotowały niewielki spadek o 0,1% i osiągnęły poziom 2666,5 dolarów za tonę.

Ceny cyny wzrosły o 0,4% do 29 695 dolarów za tonę, a niklu o 0,4% do 15 860 dolarów za tonę. Aluminium odnotowało spadek, o 1% do 2265 dolarów za tonę.

Przyszła trajektoria cen miedzi i szerszego rynku metali będzie zależała od poziomu zapasów, popytu ze strony kluczowych sektorów, takich jak energia i produkcja, oraz czynników makroekonomicznych, w tym polityki banku centralnego i globalnych warunków gospodarczych.

Podczas gdy obecne nadwyżki zapasów i niepewny popyt wywierają presję na spadek cen, trwająca transformacja energetyki i potencjalne zakłócenia w dostawach wynikające ze sporów pracowniczych mogą zapewnić średnio- i długoterminowe wsparcie dla cen miedzi.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.