W poniedziałek agencja Fitch Ratings podwyższyła długoterminowy rating niewykonania zobowiązania przez emitenta w walucie obcej (IDR) z „CCC” do „CCC+”, co oznacza wyraźną poprawę perspektyw kredytowych tego kraju.

Nastąpiło to po wcześniejszej zmianie z „CCC-” na „CCC” w lipcu 2023 r. Decyzja agencji ratingowej podkreśla rosnące zaufanie do stabilności gospodarczej Pakistanu, wynikające z niedawnych porozumień finansowych i reform fiskalnych.

Podwyższenie następuje w następstwie porozumienia na szczeblu personelu Pakistanu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w sprawie nowego 37-miesięcznego instrumentu rozszerzonego funduszu (EFR) o wartości 7 miliardów dolarów.

Zmieniony rating Fitch odzwierciedla zwiększoną pewność co do dostępności finansowania zewnętrznego, niezbędnego dla ożywienia gospodarczego i wzrostu gospodarczego Pakistanu.

Pakistanowi udało się odbudować swoje rezerwy walutowe i poczynił postępy w ograniczaniu deficytu budżetowego.

Oczekuje się, że te pozytywne zmiany będą się utrzymywać, poprawiając perspektywy gospodarcze kraju.

Saad Hanif z Ismail Iqbal Securities podkreśla znaczenie tej podwyżki, zauważając, że prawdopodobnie przyciągnie ona więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i pobudzi napływ „gorących pieniędzy” do Pakistanu.

Poprawa ratingu kredytowego powinna zwiększyć zaufanie inwestorów, czyniąc kraj atrakcyjniejszym miejscem dla inwestycji.

Dlaczego Fitch optymistycznie patrzy na Pakistan?

Fitch przewiduje, że zarząd MFW zatwierdzi program EFR o wartości 7 miliardów dolarów do końca przyszłego miesiąca.

Jednakże zgoda ta zależy od zapewnienia przez Pakistan dodatkowych gwarancji finansowania o wartości do 5 miliardów dolarów od partnerów dwustronnych, w tym Chin, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Biorąc pod uwagę historię pozyskiwania przez Pakistan wsparcia ze strony tych krajów oraz istotne środki polityczne wprowadzone w ostatnim budżecie, Fitch optymistycznie ocenia, że Pakistan spełni ten wymóg.

Kraj wykazał już swoje zaangażowanie, podnosząc podatki, podnosząc ceny mediów i eliminując działalność na czarnym rynku w celu dostosowania kursów wymiany.

Ulepszenia rezerw walutowych Pakistanu

Podwyższenie ratingu przez Fitch jest pozytywnym wskaźnikiem dla gospodarki Pakistanu i może mieć korzystne skutki dla szerszego regionu Azji Południowej, który odnotował powolny wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat.

Aktualizacja odzwierciedla poprawę rezerw walutowych Pakistanu i zarządzania finansami.

Fitch prognozuje, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Pakistanu pozostanie stosunkowo ograniczony w roku budżetowym 2025 i będzie wynosić około 4 miliardy dolarów, czyli 1% PKB, co oznacza znaczną redukcję z ponad 17 miliardów dolarów w roku budżetowym 22. Rezerwy walutowe kraju, choć nadal niskie, odnotowały znaczną poprawę. Szacuje się, że oficjalne rezerwy brutto, w tym złota, wzrosły do ponad 15 miliardów dolarów w czerwcu 2024 r., w porównaniu z prawie 10 miliardami dolarów rok wcześniej. Prognozy sugerują, że do końca roku budżetowego 2026 rezerwy mogą osiągnąć poziom 22 miliardów dolarów, zbliżając się do szczytu w 2021 roku.

Ponadto Fitch odnotował ostatnie wydarzenia polityczne i prawne, w tym utrzymującą się popularność byłego premiera Imrana Khana pomimo jego przebywania w więzieniu od maja 2023 r.

Podwyższenie ratingu przez Fitch do „CCC+” sygnalizuje pozytywną zmianę w krajobrazie gospodarczym Pakistanu, odzwierciedlającą poprawę stabilności finansowej i strategiczne środki polityczne.

Ponieważ Pakistan w dalszym ciągu stawia czoła wyzwaniom gospodarczym, podwyższony rating kredytowy może zwiększyć zaufanie inwestorów i wesprzeć trwałe ożywienie gospodarcze.

