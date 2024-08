HSBC obniża rating ARM Holdings przed wynikami za I kwartał: sprzedawać czy trzymać?

W ramach niedawnej zmiany, która poruszyła nastroje inwestorów, HSBC obniżył rekomendację ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) z „Trzymaj” do „Redukuj”.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Nowa cena docelowa dla ARM została ustalona na 105 dolarów, w porównaniu z poprzednimi 100 dolarów, w związku z obawami o wysoką wycenę firmy i spowolnienie rynku smartfonów z Androidem.

Ta obniżka następuje w chwili, gdy ARM przygotowuje się do opublikowania w środę raportu o wynikach za pierwszy kwartał, a cena akcji spółki wynosi obecnie 149 dolarów.

Wycena ta wskazuje na potencjalny spadek o około 30%, odzwierciedlając obawy dotyczące wyceny składki spółki, która stanowi 72-krotność zysków za rok fiskalny 2026.

Analitycy pozostają optymistyczni w stosunku do ARM

Copy link to section

Pomimo ostrożnej postawy HSBC, inni analitycy nadal optymistycznie oceniają perspektywy ARM.

Morgan Stanley niedawno podwyższył cenę akcji spółki z „Equal-Weight” do „Overweight” i podniósł cenę docelową do 190 dolarów ze 107 dolarów, koncentrując się na rosnącej roli ARM w sztucznej inteligencji na krawędzi technologii sieciowej.

M Science pozytywnie zwróciło uwagę na ARM ze względu na jego rolę w zasilaniu procesorów Amazon Graviton, co spowodowało wzrost akcji spółki o 5% po tym potwierdzeniu.

Analitycy Bank of America również podnieśli ostatnio cenę docelową akcji, zauważając potencjał ARM w obliczu przenikania technologii sztucznej inteligencji do komputerów stacjonarnych i smartfonów.

BofA zauważyła również zwrot w stronę aplikacji AI na urządzeniach jako istotny czynnik wzrostu, odzwierciedlając bycze nastroje, przy skorygowanej cenie docelowej na poziomie 180 dolarów, co stanowi potwierdzenie strategicznej pozycji ARM w ewoluującym krajobrazie półprzewodników.

Oczekiwania dotyczące wyników ARM za pierwszy kwartał i podstawy biznesowe

Copy link to section

Konsensus analityków przed publikacją raportu o wynikach ustala zysk ARM za pierwszy kwartał GAAP na poziomie 0,17 USD na akcję przy przychodach w wysokości 906,5 mln USD w porównaniu z ubiegłorocznym zyskiem GAAP wynoszącym 0,10 USD na akcję przy przychodach w wysokości 675 mln USD.

Podstawowa kondycja biznesowa ARM pozostaje solidna. Większość dochodów ARM pochodzi z licencji IP dla ciężkich firm technologicznych, przy znacznym udziale w bieżących kontraktach z Apple, Nvidią i Qualcomm.

Oczekuje się znacznych strumieni przychodów z centrów danych AI i rozwiązań do przetwarzania brzegowego, a platforma Neoverse firmy ARM jest gotowa pozyskać rosnące segmenty rynku.

ARM posiada około 3 miliardy dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych bez zadłużenia, co zapewnia jej dobrą pozycję do agresywnych inwestycji w badania i rozwój oraz strategicznych przejęć. Pomimo doskonałych marż brutto, marże operacyjne ostatnio spadły ze względu na zwiększone wydatki na badania i rozwój, co podkreśla fazę reinwestycji mającą na celu postęp technologiczny i ekspansję rynkową.

Aktualna wycena ARM

Copy link to section

Obecna wycena ARM przedstawia złożony obraz. Premia za akcje odzwierciedla ich strategiczne położenie w obszarach o wysokim wzroście, takich jak sztuczna inteligencja i globalna infrastruktura technologiczna. W porównaniu do innych spółek, terminowy wskaźnik P/E ARM znacznie przewyższa średnie branżowe.

Stosunek ceny do sprzedaży ARM również pozostaje wysoki w porównaniu do konkurentów, co wskazuje na oczekiwania rynku dotyczące dalszego wysokiego wzrostu przychodów i ekspansji w nowych obszarach technologii.

Dzięki swoim strategicznym inwestycjom i pozycji rynkowej ARM jest gotowy albo potwierdzić swoją wysoką wycenę poprzez trwały wzrost, albo dostosować się do bardziej umiarkowanych oczekiwań rynku.

Kiedy odwrócimy się od tych fundamentalnych spostrzeżeń, bliższe zbadanie trajektorii cen akcji ARM poprzez analizę techniczną pozwoli na dalsze wyjaśnienie potencjalnych kierunków rozwoju akcji spółki ARM w nadchodzących kwartałach.

Mocny na wykresach długoterminowych, słaby w krótkim terminie

Copy link to section

W zeszłym roku ARM zadebiutował na nowojorskiej giełdzie, a cena akcji spółki wzrosła o ponad 30% w porównaniu z ceną IPO wynoszącą 51 dolarów w ciągu kilku dni od pierwszej oferty publicznej. Wkrótce jednak weszły one w trend spadkowy i pod koniec października spadły poniżej ceny IPO.

Wykres ARM autorstwa TradingView

Tendencja spadkowa trwała tylko przez krótką chwilę, a w listopadzie ubiegłego roku akcje spółki weszły w trend wzrostowy, który trwa do dziś i od tego czasu wzrósł ponad trzykrotnie.

Pomimo niedawnego cofnięcia, kurs akcji wzrósł z ponad 170 dolarów do poniżej 150 dolarów, na długoterminowych wykresach nadal wykazuje byczą dynamikę. Zatem inwestorzy, którzy są optymistycznie nastawieni do akcji, mogą rozważyć zakup ich poniżej 150 dolarów z końcowym zleceniem stop-loss poniżej 100-dniowej średniej kroczącej.

Jeśli krótkoterminowa dynamika ponownie zmieni się na zwyżkową, akcje spółki mogą wkrótce ustanowić nowe maksima wszechczasów.

Ponieważ akcje spółki wykazują słabość na wykresach średnio- i krótkoterminowych, inwestorzy, którzy wykazują niedźwiedzie nastawienie do akcji przed wynikami za I kwartał, mogą postawić zakład na niedźwiedzi, ale muszą powstrzymać się od bezpośredniej sprzedaży akcji. Zamiast tego mogą kupić transakcje sprzedaży ARM za 140 dolarów z datą wygaśnięcia 2 sierpnia poniżej 5 dolarów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.