Posiedzenie Fed w USA w tym tygodniu: czego się spodziewać po obniżkach stóp procentowych w miarę obniżania się inflacji

Gdy w tym tygodniu Rezerwa Federalna zbierze się na dwudniowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), świat finansów uważnie obserwuje oznaki potencjalnych obniżek stóp procentowych.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Choć oczekuje się, że Fed utrzyma referencyjną stopę procentową na stałym poziomie 5,25–5,5%, najwyższym od 23 lat, posiedzenie to ma kluczowe znaczenie dla przygotowania gruntu pod potencjalną zmianę polityki już we wrześniu.

Inflacja spada, a rynek pracy mięknie

Copy link to section

Tłem tego spotkania jest sytuacja, w której gospodarka USA wykazuje oznaki umiarkowania. Inflacja, która dotychczas stanowiła poważny problem, wykazuje oznaki osłabienia.

Wzrost cen towarów i usług konsumenckich znacznie spowolnił, łagodząc obawy, które nasiliły się na początku tego roku w wyniku nieoczekiwanych zakłóceń gospodarczych. Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji wynosi obecnie 2,6%, co stanowi wyraźną poprawę w porównaniu z najwyższym poziomem w 2022 r.

Jednocześnie rynek pracy, kluczowy filar podwójnej mandatu Fed, wykazuje oznaki ochłodzenia. Zatrudnienie spadło w stosunku do poprzedniego tempa, co doprowadziło do wolniejszego wzrostu płac i wzrostu liczby zwolnień.

Średnia trzymiesięczna stopa bezrobocia wzrosła o 0,43 punktu procentowego, zbliżając się do progu 0,5% określonego w regule Sahma, co często sygnalizuje początek recesji.

Ta podwójna tendencja: łagodzenia inflacji i łagodzenia sytuacji na rynku pracy daje Fedowi swobodę rozważenia obniżenia kosztów finansowania zewnętrznego.

Kontrola inflacji a utrata miejsc pracy

Copy link to section

Brian Sack, były szef nowojorskiej grupy ds. rynków Fed i obecny szef strategii makro w Balyasny Asset Management, zauważa:

Fed jest coraz bliżej obniżki stóp procentowych i jego komunikaty w tym tygodniu powinny to odzwierciedlać.

Bank centralny dąży do zrównoważenia utrzymywania stabilności gospodarczej z unikaniem niepotrzebnej utraty miejsc pracy. Utrzymywanie zbyt wysokich stóp procentowych przez dłuższy okres może zagrozić kondycji rynku pracy, a prezes Fed Jay Powell ma się tym problemem zająć.

Mieszane sygnały w Fed

Copy link to section

Pomimo wyraźnych sygnałów spowolnienia gospodarczego, w Fed istnieje rozbieżność poglądów na temat odpowiedniego momentu na obniżki stóp procentowych.

W czerwcu decydenci byli niemal równo podzieleni co do perspektywy obniżenia stóp procentowych o ćwierć punktu w stosunku do dwóch w ciągu roku. Podział ten podkreśla ostrożne stanowisko, jakie Fed prawdopodobnie przyjmie na nadchodzącym posiedzeniu.

Czekam na więcej danych

Copy link to section

Do czasu wrześniowego posiedzenia Fed będzie miał więcej danych do rozważenia, w tym dwa zestawy raportów o inflacji i zatrudnieniu.

Aktualizacje te zapewnią krytyczny wgląd w trajektorię gospodarki i będą stanowić podstawę procesu decyzyjnego Fed.

Były prezes Fed w Nowym Jorku Bill Dudley ostrzega, że opóźnianie obniżek stóp procentowych może zwiększyć ryzyko recesji, chociaż przyznaje, że Fed woli pewność niż pośpiech.

Peter Hooper, wiceprezes ds. badań w Deutsche Bank i były ekonomista Fed, popiera wrześniowy harmonogram rozpoczęcia obniżek stóp procentowych.

Twierdzi, że czekanie pozwala Fed potwierdzić trendy i uniknąć ryzyka zmiany kursu.

Hooper przewiduje dodatkowe obniżki stóp w listopadzie i grudniu, po których nastąpi przerwa do września 2025 r., co ostatecznie doprowadzi do wprowadzenia podstawowej stopy procentowej do bardziej neutralnego poziomu 3,5–4%.

Droga przed Fed

Copy link to section

Podczas gdy Fed przygotowuje się do posiedzenia, wyzwaniem banku centralnego jest znalezienie balansu między kontrolowaniem inflacji a wspieraniem rynku pracy.

Oczekiwane dyskusje i oświadczenia w tym tygodniu prawdopodobnie dostarczą wyraźniejszych sygnałów co do przyszłego kierunku polityki Fed, kształtując oczekiwania na nadchodzące miesiące.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.