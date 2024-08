Giełda w Japonii spada do najniższego poziomu od 8 miesięcy po podwyżce stóp procentowych BOJ: co dalej z inwestorami?

W piątek japońska giełda spadła do najniższego poziomu od ośmiu miesięcy w następstwie decyzji Banku Japonii (BOJ) o podniesieniu referencyjnych stóp procentowych do najwyższego poziomu od 2008 roku.

Spadek ten, trwający dwa kolejne dni, wstrząsnął inwestorami i analitykami, prowadząc do znacznej zmienności na rynku.

Indeks Nikkei 225 spadł o 5,81%, zamykając się na poziomie 35 909,7, co oznacza najgorszy dzień od marca 2020 r. i po raz pierwszy od stycznia spadł poniżej poziomu 36 000.

Tymczasem szerszy indeks Topix odnotował jeszcze większy spadek o 6,14%, zamykając się na poziomie 2537,6, co oznacza najgorszy dzień od ośmiu lat.

Najgorszy dzień Nikkei 225 od marca 2020 r

Ten gwałtowny spadek wyraźnie kontrastuje z wynikami Nikkei niecały miesiąc temu, kiedy 11 lipca osiągnął on najwyższy poziom w historii na zamknięciu wynoszący 42 224,02.

Nagłe pogorszenie koniunktury wywołało dyskusje wśród analityków na temat przyszłej trajektorii rynków japońskich. Bruce Kirk, główny strateg ds. japońskich akcji w Goldman Sachs, w wywiadzie dla CNBC opisał sytuację jako „fazę przejściową”.

Niedawny wzrost na japońskich giełdach był spowodowany trzema głównymi czynnikami: osłabieniem jena, na którym skorzystali eksporterzy i banki największych spółek, oczekiwania dotyczące normalizacji polityki pieniężnej oraz reforma ładu korporacyjnego.

Jednak niedawna podwyżka stóp procentowych przez BOJ zmieniła tę dynamikę.

„Zasady gry zdecydowanie się zmieniły, szczególnie jeśli chodzi o kursy i waluty” – zauważył Kirk.

Inwestorzy dokonują obecnie ponownej oceny swojej pozycji w sektorze w świetle nowego otoczenia gospodarczego.

Przejdź na akcje zorientowane na popyt krajowy

Pomimo gwałtownych spadków, zmiana ta ma pozytywne strony.

Zainteresowanie inwestorów japońskimi spółkami o małej i średniej kapitalizacji rośnie po raz pierwszy od około trzech lat.

Spółki te, charakteryzujące się większą ekspozycją na popyt krajowy i zmniejszoną wrażliwością na wahania kursów walut, stają się coraz atrakcyjniejsze dla inwestorów.

Kirk podkreślił, że „ludzie szukają obecnie obszarów, które są bardziej skoncentrowane na popycie krajowym, co naprawdę powoduje ponowne zainteresowanie japońskich spółek o małej i średniej kapitalizacji”.

Kirk przedstawił dwie możliwe przyczyny obecnej ponownej oceny po podwyżce stóp procentowych przez BOJ.

Po pierwsze, wśród inwestorów panuje sceptycyzm co do zdolności japońskiej gospodarki do wytrzymania podwyżki stóp procentowych o 25 lub 50 punktów bazowych.

Po drugie, istnieją obawy co do rentowności japońskich korporacji przy kursie jena w stosunku do dolara poniżej 150. Obecnie kurs jena w stosunku do dolara wynosi 149,4, po tym jak od środowej decyzji BOJ spadł poniżej poziomu 150.

W ubiegłym roku rynki japońskie osiągnęły najlepsze wyniki w Azji i utrzymywały się na wysokim poziomie aż do czerwca tego roku.

Niedawne pogorszenie koniunktury oznacza znaczącą zmianę, ale analitycy tacy jak Kirk uważają, że historia wzrostów rynku nie została całkowicie przerwana.

Zamiast tego narracja ewoluuje, a ewolucji tej prawdopodobnie będzie towarzyszyć ciągła zmienność i agresywna rotacja sektorów.

Ponowna ocena inwestorów wskazuje na poszukiwanie nowych możliwości w zmieniającym się krajobrazie gospodarczym.

