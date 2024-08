Przedsprzedaż Poodlana osiąga 4,2 mln USD, chociaż spadek na rynku kryptowalut powoduje masowe likwidacje

Rynek kryptowalut doświadczył ostatnio znacznych zawirowań, co doprowadziło do powszechnych likwidacji i spadków kursów głównych monet.

Jednak wśród tej zmienności Poodlana, nowy projekt kryptowalutowy, nadal przyciągał znaczne inwestycje, przekraczając 4,2 mln USD w fazie przedsprzedaży.

Niniejszy artykuł analizuje wpływ niedawnego spowolnienia na rynku, specyfikę przedsprzedaży Poodlana oraz szersze warunki rynkowe wpływające na te wydarzenia.

Zawirowania i likwidacje na rynku kryptowalut

Na początku sierpnia nastąpiło gwałtowne załamanie na rynku kryptowalut, a główne monety, takie jak Bitcoin, Ethereum i Solana, poniosły znaczne straty.

Bitcoin, w szczególności, spadł do 62,000 USD, najniższego poziomu od połowy lipca, wywołując 312 mln USD likwidacji, głównie wpływających na długie pozycje, zgodnie z danymi CoinGlass. I chociaż od tego czasu odbił się do około 64,349 USD, nastroje na rynku są nadal niedźwiedzie.

Ethereum i Solana również doświadczyły gwałtownych spadków, przy czym Ethereum cofnęło się do poziomu 3000 USD przed odbiciem do około 3148 USD, a Solana spadła do 160 USD przed odbiciem do około 163 USD w momencie publikacji tego artykułu.

To ogólnorynkowe załamanie spowodowało zmniejszenie globalnej kapitalizacji rynkowej kryptowalut do 2,3 bln USD, czemu towarzyszył ogólny spadek o 5,7%.

Kluczowe czynniki przyczyniające się do tego spadku to publikacje danych ekonomicznych, napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz reakcje na posiedzenie FOMC Rezerwy Federalnej.

Dow Jones i S&P 500 odzwierciedlały te ruchy, ze znacznymi stratami odzwierciedlającymi niepokój inwestorów.

Odporność Poodlana na niedźwiedzim rynku

Pomimo niekorzystnych warunków rynkowych, projekt Poodlana zdołała przyciągnąć wiele inwestycji w fazie przedsprzedaży.

Projekt, który sam siebie nazywa “Hermèsem kryptowalut”, zebrał 4,257,299.39 USD, wykazując duże zainteresowanie inwestorów.

Obecnie wyceniana na 0,0375 USD, cena tokena na kolejnym etapie ma wzrosnąć do 0,0416 USD, z przewidywaną ceną wejścia na giełdę w wysokości 0,060 USD w dniu 16 sierpnia.

Przedsprzedaż Poodlana została skonstruowana tak, aby przyciągać różnorodne inwestycje, akceptując płatności w BASE, SOL, BNB, ETH, USDT i USDC.

W szczególności nie ma żadnych blokad tokenów ani okresów nabywania uprawnień, co zapewnia natychmiastową płynność dla inwestorów. Strategia marketingowa projektu obejmuje partnerstwa z głównymi giełdami i influencerami, mając na celu pozycjonowanie Poodlana jako głównego tokena zarówno na zdecentralizowanych, jak i scentralizowanych giełdach.

Przy całkowitej podaży wynoszącej 1,000,000,000 tokenów i 50% przydzielonych do przedsprzedaży, mapa drogowa Poodlana obejmuje platformy stakingowe, ekskluzywne zrzuty i globalne inicjatywy informacyjne.

To kompleksowe podejście przyciągnęło uwagę, nawet gdy szerszy rynek stoi w obliczu presji spadkowej, podkreślając atrakcyjność projektu w obliczu niepewności rynkowej.

Perspektywy rynkowe i nastroje inwestorów

Szerszy rynek kryptowalut pozostaje na krawędzi, ponieważ inwestorzy monitorują kluczowe poziomy wsparcia dla głównych monet.

Niedawne odrzucenie Bitcoina na poziomie 70,000 USD i późniejszy spadek do 62,000 USD podkreśla zmienność i potencjał dalszego spadku. Analitycy sugerują, że 99-dniowa EMA Bitcoina w okolicach 63,694 USD jest krytycznym poziomem do obserwowania, a przełamanie poniżej sygnalizuje potencjalne spadki do 55,000 USD.

Ethereum odzwierciedla trajektorię Bitcoina, a jego akcja cenowa jest teraz skierowana na poziom wsparcia 3000 USD. Przełamanie poniżej tego poziomu może spowodować, że Ethereum ponownie przetestuje niższe poziomy około 2850 USD.

W międzyczasie Solana i inne altcoiny, takie jak XRP i Dogwifhat, odnotowały znaczne straty, odzwierciedlając ogólny niedźwiedzi nastrój na rynku.

Napięcia geopolityczne, w szczególności między Izraelem a Iranem, zwiększyły zmienność rynku, przyczyniając się do gwałtownych spadków cen i likwidacji.

Ogólnie rzecz biorąc, długoterminowe perspektywy pozostają ostrożnie optymistyczne, a niektórzy analitycy przewidują potencjalne katalizatory zwyżkowe, takie jak nadchodzące wybory w USA i perspektywa utworzenia rządowej rezerwy Bitcoian.

Jednak pomimo tego, udana przedsprzedaż Poodlany podkreśla ciągłe zainteresowanie innowacyjnymi projektami w przestrzeni kryptowalut.

Jeśli jesteś zainteresowany Poodlana, możesz odwiedzić ich oficjalną stronę internetową, aby wziąć udział w przedsprzedaży.

Zawsze jednak należy zachować należytą staranność przed zainwestowaniem w projekty kryptowalutowe ze względu na ich dużą zmienność rynkową, co czyni je aktywami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka.

Ten artykuł powstał w wyniku współpracy naszej Redakcji z naszymi Partnerami i może zawierać sponsorowane treści reklamowe oraz linki. Treści te nie stanowią porady finansowej i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.