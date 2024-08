CEO BlackRock nazywa Bitcoina legalnym instrumentem finansowym: co to oznacza dla Poodlana?

Larry Fink, dyrektor generalny BlackRock Inc, przyznał, że jego opinia na temat Bitcoina była błędna pięć lat temu, a BTC jest “legalnym instrumentem finansowym”.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Największa na świecie kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej była dość niestabilna w ostatnich miesiącach, a jej cena osiągnęła najwyższy poziom 73,000 USD, a następnie spadła do około 55,000 USD.

Obecnie jej cena wynosi nieco ponad 60,000 USD.

Fink postrzega Bitcoina jako “cyfrowe złoto”

Copy link to section

Fink wierzy teraz w Bitcoina jako aktywo, w które można inwestować, “gdy jesteś bardziej przestraszony, gdy kraje osłabiają swoją walutę przez nadmierne deficyty”.

Dyrektor generalny BlackRock postrzega BTC jako “cyfrowe złoto”, które oferuje inwestorom większą kontrolę finansową.

Dyrektor generalny powtórzył swoje pozytywne stanowisko w sprawie Bitcoina w programie CNBC “Squawk on the Street” w tym tygodniu. A oto dlaczego może to być również pozytywne dla takich graczy jak Poodlana (POODL).

Siła Bitcoina może znaleźć odzwierciedlenie w Poodlana

Copy link to section

Jeśli wierzyć optymizmowi dyrektora generalnego BlackRock Larry’ego Finka w sprawie Bitcoina, może to również dobrze wróżyć Poodlana, ponieważ BTC jest liderem przestrzeni. Niezależnie od tego, jaki kierunek obierze, reszta rynku kryptowalut ma tendencję do podążania w tym samym kierunku.

Tak więc, jeśli byczy pogląd Finka na Bitcoina się sprawdzi i będzie on dalej rósł w nadchodzących miesiącach, nowe projekty, takie jak Poodlana (POODL), również mogą zyskać w tandemie.

Dobrą wiadomością jest to, że Fink nie jest jedynym, który konstruktywnie podchodzi do Bitcoina. Analitycy Standard Chartered spodziewają się, że wycena cyfrowego aktywa osiągnie 100,000 USD do końca 2024 roku. Więcej informacji na temat Poodlana można znaleźć pod tym linkiem.

POODL nie wymaga dużego kapitału

Copy link to section

Modna moneta meme POODL, która zasila platformę kryptowalutową Poodlana, może być warta zakupu w sierpniu, ponieważ jest w pewnym sensie znacznie bardziej dostępna niż Bitcoin w momencie pisania tego tekstu.

Powiedzmy sobie szczerze, BTC za ponad 60,000 USD może nie być odpowiednią inwestycją dla przeciętnego tradera z ograniczoną ilością kapitału. Ale POODL po cenie 0,0375 USD oferuje jedynie możliwość gry na oczekiwanej sile Bitcoina za ułamek jego ceny.

Token Poodlana znajduje się obecnie w przedsprzedaży, podczas której jego cena rośnie co 72 godziny. Budowanie wczesnej pozycji w POODL może być również ekscytujące, ponieważ monety meme mają historię gwałtownego wzrostu na wczesnych etapach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Poodlana (POODL).

Przedsprzedaż Poodlana trwa

Copy link to section

Czynnikiem, który zazwyczaj sugeruje, że inwestycja jest dobra, jest popyt – i to jest coś, czego przedsprzedaż Poodlana ma dużo.

Minęło zaledwie kilka dni, odkąd POODL uruchomił miesięczną przedsprzedaż. Mimo to udało się już zebrać ponad 4,6 mln USD, co sygnalizuje duże zainteresowanie ze strony społeczności inwestycyjnej.

Ponadto zespół stojący za Poodlana obiecał notowanie w ciągu godziny po przedsprzedaży. Może to dodać do listy powodów, dla których warto zbudować wczesną pozycję w POODL.

Należy pamiętać, że planują oni ostatecznie uruchomić platformę stakingową oraz wprowadzić ekskluzywne airdropy i bonusy. Tak więc zespół Poodlana nie jest tutaj wyłącznie po to, by zebrać fundusze i spocząć na laurach. Odwiedź stronę internetową POODL, aby dowiedzieć się więcej.

Ten artykuł powstał w wyniku współpracy naszej Redakcji z naszymi Partnerami i może zawierać sponsorowane treści reklamowe oraz linki. Treści te nie stanowią porady finansowej i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.