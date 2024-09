Singapur wprowadza na lotnisku Changi biometryczne przetwarzanie imigracyjne bez paszportu

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces imigracyjny, Singapur rozpoczął przełomowe badanie umożliwiające niektórym pasażerom odprawę imigracyjną na lotnisku Changi bez konieczności używania tradycyjnych paszportów.

Inicjatywa ta wykorzystuje dane biometryczne – takie jak rozpoznawanie twarzy i oczu – w celu uproszczenia kontroli granicznej, co stanowi znaczący krok w szerzej zakrojonych wysiłkach Singapuru na rzecz modernizacji funkcjonowania lotnisk.

Skróć czas oczekiwania na imigrację o 40%

Od poniedziałku mieszkańcy Singapuru przybywający do Terminalu 3 na lotnisku Changi mogą ominąć konwencjonalne kontrole paszportowe dzięki nowemu systemowi „odprawy bez żetonów”.

Program ten, wykorzystujący zaawansowaną technologię rozpoznawania oczu i twarzy, ma skrócić czas oczekiwania na imigrację nawet o 40%.

Do września system zostanie rozszerzony na wszystkie terminale na lotnisku Changi, a do grudnia 2024 r. zostanie wdrożony również na lotnisku Seletar i Marina Bay Cruise Center.

Nowy system biometryczny jest dostępny dla obywateli Singapuru, stałych mieszkańców i posiadaczy przepustek długoterminowych.

Ponadto cudzoziemcy opuszczający Singapur mogą korzystać z systemu, jeśli wcześniej zarejestrowali swoje dane biometryczne – takie jak dane tęczówki, twarzy i odciski palców – w ręcznych stanowiskach imigracyjnych.

Jednakże dzieci poniżej szóstego roku życia są wyłączone z tego programu i muszą w dalszym ciągu korzystać z ręcznych pasów ruchu w celu rozpatrywania wniosków imigracyjnych.

Urząd ds. Imigracji i Punktów Kontrolnych (ICA) Singapuru wprowadził ten system biometryczny w ramach „Nowej koncepcji odprawy celnej”, która odzwierciedla znaczący krok w kierunku pełnej automatyzacji bezpieczeństwa granic.

ICA dąży do tego, aby do początku 2026 r. 95% podróżnych korzystało ze zautomatyzowanych pasów ruchu, a pozostałe 5% to osoby niekwalifikujące się do odprawy biometrycznej, np. bardzo małe dzieci.

Chociaż system przetwarzania biometrycznego spotkał się z pewnym oporem, władze utrzymują, że zwiększa on zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność, znacznie poprawiając komfort podróży.

Odprawa za pomocą kodu QR w lądowych punktach kontrolnych

Oprócz przetwarzania biometrycznego Singapur wdrożył również metodę odprawy bez konieczności posiadania paszportu, obejmującą samodzielnie generowane kody QR na lądowych punktach kontroli.

Od maja podróżni mogą używać kodów QR do wjazdu i wyjazdu przez dwa lądowe punkty kontrolne pomiędzy Singapurem a Malezją.

System ten przeznaczony jest do zarządzania przejściami granicznymi, gdzie nie jest możliwe wcześniejsze powiadomienie o ruchu podróżnych.

Zarówno system biometryczny, jak i system kodów QR stanowią część szerszej strategii Singapuru mającej na celu modernizację i usprawnienie operacji kontroli granicznej. Innowacje te mają na celu zarządzanie rosnącą liczbą podróżnych i sprostanie wyzwaniom stawianym przez starzejącą się siłę roboczą.

Podejście Singapuru do przetwarzania biometrycznego odzwierciedla rosnący trend światowy. Sumesh Patel, prezes SITA na region Azji i Pacyfiku, zauważa, że oczekuje się, że w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat około 85% lotnisk na całym świecie przyjmie jakąś formę przetwarzania biometrycznego.

Technologia ta może zwiększyć bezpieczeństwo, skrócić czas oczekiwania i poprawić ogólną efektywność podróży.

Ponieważ Singapur jest liderem w zakresie innowacji w zakresie kontroli granic, jego pomyślne wdrożenie może stanowić precedens dla innych krajów.

Skuteczność tych inicjatyw może doprowadzić do szerszego przyjęcia na całym świecie metod biometrycznych i innych metod niewymagających paszportu, potencjalnie zmieniając przyszłość podróży międzynarodowych.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.