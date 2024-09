Bank Rezerw Australii utrzymuje główną stopę procentową na niezmienionym poziomie od 12 lat

Bank Rezerw Australii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie 4,35%, najwyższym od 12 lat, stwierdzając, że inflacja jest w dalszym ciągu zbyt wysoka i spada wolniej niż oczekiwano.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

We wtorek bank centralny utrzymał główną stopę procentową szóste z rzędu na posiedzeniu, co było powszechnie oczekiwanym ruchem po tym, jak inflacja w czerwcowym kwartale w dużej mierze spełniła prognozy RBA, a na całym świecie zaczęły rozprzestrzeniać się zamieszanie na rynku.

„Inflacja znacznie spadła od szczytu w 2022 r., ponieważ wyższe stopy procentowe przyczyniają się do zbliżenia zagregowanego popytu i podaży do równowagi. Jednak inflacja nadal utrzymuje się nieco powyżej środkowego zakresu docelowego 2–3 procent” – podaje RBA. powiedział.

RBA stwierdziło, że najnowsze projekcje wskazują, że upłynie jeszcze trochę czasu, zanim inflacja będzie trwale utrzymywać się w docelowym przedziale.

Dane uwydatniły potrzebę zachowania czujności w obliczu ryzyka wzrostu inflacji, a Rada niczego nie wyklucza ani nie wyklucza. Polityka będzie musiała być wystarczająco restrykcyjna, dopóki Rada nie będzie miała pewności, że inflacja utrzymuje się w kierunku docelowego zakresu.

Prognozuje, że inflacja powróci do docelowego przedziału 2–3% pod koniec 2025 r. i zbliży się do środka w 2026 r.

Dolar australijski wzrósł, podczas gdy rentowność wrażliwych na politykę trzyletnich obligacji spadła z wcześniejszego spadku bezpośrednio po decyzji, ponieważ inwestorzy zmniejszyli zakłady na agresywne obniżki stóp procentowych w tym roku.

Perspektywy pozostają wysoce niepewne: RBA

Copy link to section

RBA stwierdziło, że perspektywy gospodarcze pozostają niepewne, a najnowsze dane pokazały, że proces powrotu inflacji do celu jest „powolny i wyboisty”.

Zauważył, że korekty konsumpcji i oszczędności, wysokie jednostkowe koszty pracy i utrzymująca się inflacja, zwłaszcza w sektorze usług, wskazują na potencjalne ryzyko inflacyjne. Chociaż wzrost płac osiągnął szczyt, pozostaje on na niezrównoważonym poziomie w porównaniu z tendencjami dotyczącymi wydajności.

Co więcej, stwierdzono, że aktywność gospodarcza wykazuje słabą dynamikę, przy powolnym wzroście PKB, rosnącym bezrobociu i presji biznesowej, co wskazuje na potencjał przedłużającego się ograniczonej produkcji i pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

„Na całym świecie rynki finansowe charakteryzują się ostatnio dużą zmiennością, a dolar australijski stracił na wartości. Niepewność geopolityczna pozostaje podwyższona, co może mieć konsekwencje dla łańcuchów dostaw” – stwierdzono.

Poglądy i prognozy analityków

Copy link to section

W komentarzu analityków wskazano, że choć nie byłby to rozważny moment na podwyżkę stóp procentowych, RBA w swojej ostrożności mogła odrzucić optymizm wynikający ze słabszej inflacji w II kwartale.

ING Think powiedział, że choć w zeszłym miesiącu przewidywał podwyżkę stóp procentowych na tym posiedzeniu, od poniedziałku prognoza ta „leżała w gruzach”.

Odnosząc się do zamieszania na rynku po danych o zatrudnieniu w USA, przyznał, że żaden rozsądny bank centralny nie podniósłby stóp procentowych w takiej sytuacji, i „nie był ani zaskoczony, ani rozczarowany”, że RBA pozostawił stopę procentową na niezmienionym poziomie.

Firma badawczo-analityczna stwierdziła jednak, że utrzymujący się optymizm rynku co do obniżek stóp procentowych do końca roku wydaje się nie mieć związku z oceną ryzyka inflacyjnego dokonaną przez gubernatora Michele Bullocka.

„Kontrakty terminowe na stopy procentowe wyceniły około 90% szans na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych do posiedzenia zaplanowanego na 10 grudnia. Może to w dalszym ciągu być pozostałością po zawirowaniach na rynku z ostatnich kilku dni i spodziewamy się dalszego ustąpienia nadmiernej paniki, która zawładnęło rynkiem w ten poniedziałek, kiedy kontrakty futures na stopy procentowe były blisko wycen w wyniku dwóch obniżek do grudnia.”

„Naszym zdaniem nawet pojedyncza grudniowa obniżka wydaje się zbyt wczesna i nasze zrewidowane prognozy stóp procentowych, które obniżą do 4,35% naszą prognozę szczytowych stóp procentowych (wcześniej zakładaliśmy, że wyniesie ona 4,6%), nie sprawdzą się rozważyć obniżki stóp procentowych do 2025 r.”

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.