Saudi Aramco zwiększa udziały w Petro Rabigh od Sumitomo za 702 mln dolarów

Jak ogłoszono we wspólnym oświadczeniu, Saudi Aramco zgodziło się kupić 22,5% udziałów w petrochemicznej spółce joint venture Petro Rabigh od japońskiego Sumitomo Chemical za 702 mln dolarów.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Aramco i Sumitomo Chemical z siedzibą w Tokio posiadają obecnie 37,5% udziałów w spółce Petro Rabigh, która w 2008 r. była notowana na saudyjskiej giełdzie.

Po sfinalizowaniu transakcji, której cena za akcję wynosi 7 SAR, Aramco stanie się największym akcjonariuszem Petro Rabigh z udziałem w kapitale zakładowym na poziomie około 60%, podczas gdy Sumitomo Chemical zachowa udział w kapitale na poziomie 15%.

Umowa mająca na celu pomoc w ekspansji Aramco na rynku niższego szczebla

Copy link to section

Zgodnie z warunkami umowy cały dochód otrzymany przez Sumitomo Chemical ze sprzedaży zostanie przekazany Petro Rabigh w ramach mechanizmu uzgodnionego ze wspólnym przedsięwzięciem.

Aramco zapewni także Petro Rabigh dodatkowe fundusze za pośrednictwem mechanizmu, który również zostanie uzgodniony, uzupełniając kwotę 702 mln dolarów od Sumitomo Chemical w celu poprawy sytuacji finansowej Petro Rabigh i wsparcia przyszłej strategii Petro Rabigh, zwiększając łączną kwotę zastrzyku do 1,4 miliarda dolarów.

Ponadto Aramco i Sumitomo Chemical zgodziły się na stopniowe umorzenie pożyczek od akcjonariuszy po 750 mln dolarów każda, co skutkuje bezpośrednią redukcją zobowiązań Petro Rabigha o 1,5 miliarda dolarów.

Oczekuje się, że środki te poprawią bilans i płynność gotówkową Petro Rabigh w ramach planu naprawczego, który Aramco i Sumitomo Chemical zamierzają zbadać wspólnie z Petro Rabigh.

Obejmuje także inicjatywy mające na celu modernizację rafinerii, aby poprawić rentowność przedsiębiorstwa, twierdzi Saudi Aramco.

Umowa jest również zgodna z ekspansją Aramco na rynku niższego szczebla oraz odejściem Sumitomo Chemical od standardowych chemikaliów na rzecz chemikaliów specjalistycznych.

Naftowy gigant ogłosił we wtorek spadek zysków netto o 3,36% do 29,07 miliardów dolarów w wynikach kwartalnych od kwietnia do czerwca roku kalendarzowego 2024, w porównaniu do 30,08 miliardów dolarów w tym samym kwartale roku poprzedniego.

Spółka zwiększyła swoją koncentrację na programie gazowym i rozszerzeniu nowej działalności w zakresie portfela energii.

Hussain A. Al Qahtani, starszy wiceprezes ds. paliw Aramco, powiedział:

Aramco w dalszym ciągu identyfikuje możliwości wzmocnienia swojego łańcucha wartości na dalszym etapie łańcucha wartości, zabezpieczania lokowania swojej ropy naftowej w wydobyciu w stowarzyszonych rafineriach oraz przekształcania większej liczby swoich węglowodorów w materiały o wysokiej wartości. Zwiększając nasze udziały, spodziewamy się osiągnąć jeszcze bliższą integrację z Petro Rabigh i ułatwić jej strategię naprawczą.”

Seiji Takeuchi, starszy dyrektor zarządzający Sumitomo Chemical, powiedział:

W obliczu zmieniającego się krajobrazu biznesowego zarówno w sektorze rafineryjnym, jak i petrochemicznym, Aramco i Sumitomo Chemical rozważyły opcje znalezienia odpowiedniej strategii naprawczej dla Petro Rabigh. Wierzymy, że ta transakcja znacząco poprawi sytuację finansową Petro Rabigh.

Po tym ogłoszeniu dolar australijski wzrósł, a rentowność wrażliwych na politykę trzyletnich obligacji odrobiła wcześniejszy spadek, w miarę jak inwestorzy korygowali swoje nastawienia na agresywne obniżki stóp procentowych.

Strategiczne znaczenie Petro Rabigha

Copy link to section

Strategiczne znaczenie transakcji zostało podkreślone przez zaangażowanie Aramco we wzmocnienie swojej działalności na rynku niższego szczebla oraz skupienie się Sumitomo Chemical na specjalistycznych chemikaliach o wyższej marży.

Projekt został zainicjowany jako wspólne przedsięwzięcie Saudi Aramco i Sumitomo Chemical w 2005 roku.

Początkowa faza projektu, znana jako Petro Rabigh Phase I, obejmowała inwestycję o wartości około 10 miliardów dolarów.

Rafineria ta przetwarza ropę naftową na różnorodne produkty rafinacji, w tym benzynę, olej napędowy i benzynę ciężką, i jest w stanie przetworzyć 400 000 baryłek ropy dziennie.

Petro Rabigh odgrywa kluczową rolę w gospodarce Arabii Saudyjskiej, tworząc miejsca pracy, wspierając lokalny przemysł i przyczyniając się do wysiłków na rzecz dywersyfikacji gospodarczej zgodnych z saudyjską wizją 2030.

Dla Saudi Aramco projekt stanowi strategiczne posunięcie mające na celu integrację produkcji ropy naftowej na wyższym szczeblu łańcucha dostaw z działalnością rafineryjną i petrochemiczną na niższym szczeblu łańcucha dostaw, zwiększając w ten sposób tworzenie wartości w całym łańcuchu węglowodorowym.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.