Eric Trump powtarza byczy pogląd na BTC: czy może to zwiększyć zainteresowanie Bitcoin Pepe?

Bitcoin nadal spada w związku z wojną handlową opartą na taryfach celnych i obawami przed recesją.

Cena tego cyfrowego aktywa wynosi obecnie około 77,000 USD w porównaniu ze szczytowym poziomem 109,000 USD pod koniec stycznia.

Mimo to Eric Trump pozostaje niezmiennie optymistyczny co do przyszłości króla kryptowalut. W niedawnym wywiadzie dla CNBC drugi syn prezydenta USA nazwał kryptowaluty „przyszłością nowoczesnego systemu finansowego”.

Trump widzi wielką przyszłość dla kryptowalut, ponieważ są one „szybsze, bardziej pragmatyczne i o wiele bardziej przejrzyste”.

Jeśli to wszystko nadal będzie napędzać zainteresowanie Bitcoinem i w nadchodzących miesiącach wznowi on swój wzrostowy trend, reszta rynku kryptowalut, w tym nawet memiczne monety takie jak Bitcoin Pepe, może pójść w jego ślady.

Eric Trump ogłasza nową firmę wydobywającą BTC

Copy link to section

Optymistyczne nastawienie Erica Trumpa do Bitcoina potwierdza niedawno ogłoszone przez niego partnerstwo z firmą Hut 8 z Miami, mające na celu utworzenie nowej firmy zajmującej się wydobyciem BTC o nazwie American Bitcoin.

Trump jest również zaangażowany w wykorzystanie World Liberty Financial do uruchomienia nowego stablecoina wspieranego przez USD.

Inwestorzy powinni zauważyć, że wotum zaufania ze strony znanych osobistości, takich jak Eric Trump, zwykle dodaje warstwę legitymizacji do całego rynku kryptowalut i zazwyczaj napędza na niego więcej pieniędzy.

Jednak nie wszystkie z nich trafiają do Bitcoina. W rzeczywistości drobni inwestorzy często wybierają memiczne monety, ponieważ mogą zbudować w nich sporą pozycję za zaledwie 10 USD.

Ponadto, memiczne monety mają również historię oferowania ogromnych początkowych zwrotów.

To właśnie sprawia, że inwestowanie w takie kryptowaluty jak Bitcoin Pepe jest ekscytującą propozycją inwestycyjną na 2025 rok. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej obiecującej memicznej monecie.

Bitcoin Pepe już przyciąga kapitał

Copy link to section

Należy zauważyć, że wyżej wspomniana narracja już w tym roku wzbudziła ogromne zainteresowanie Bitcoin Pepe.

Przedsprzedaż monety meme zebrała w ostatnich tygodniach ponad 6,1 mln USD.

Bitcoin Pepe ma na celu stworzenie rozwiązania warstwy 2 na blockchainie Bitcoina, wprowadzając standard tokena PEP-20.

Pozwala to na szybsze transakcje, obniżenie opłat i rozwój dApps, a wszystko to przy jednoczesnym wykorzystaniu bezpieczeństwa Bitcoina.

Twórcy Bitcoin Pepe są więc w pełni zaangażowani w użyteczność, co sprawia, że różni się on od zwykłej monety która jest sztucznie pompowana i dumpingowana, wyłącznie dla zabawy.

Inwestorzy będą mieli również łatwiejszy dostęp do Bitcoin Pepe, gdy pojawi się on na giełdzie kryptowalut, co może przyciągnąć więcej kapitału i ostatecznie podnieść cenę tej memicznej monety w miarę upływu pozostałej części 2025 roku.

Jeśli interesuje Cię, jak zająć wczesną pozycję w Bitcoin Pepe, aby skorzystać z jego przyszłego potencjalnego wzrostu, możesz odwiedzić stronę projektu pod tym linkiem.