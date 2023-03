A Previsão de Preço do UniSwap Permanece Estável Enquanto o Metacade Alcança Novas Alturas

A turbulência que os mercados cripto sofreram em 2022 parece estar começando a passar, com a volatilidade de preços diminuindo e valor dos tokens em geral começando a se estabilizar. Moedas estabelecidas, como a UNI (o token nativo da corretora descentralizada Uniswap), estão passando por um período de estabilidade de preços enquanto os mercados cripto se acalmam, algo que está afetando a previsão de preço do Uniswap para o restante de 2023.

Alguns projetos cripto, como esta nova plataforma de jogos, o Metacade, estão indo contra a estabilidade do mercado e conseguindo um tremendo impulso durante seu evento de pre-sale. Grandes especialistas estão emitindo previsões de preço otimista para novos e empolgantes empreendimentos de blockchain, incluindo o Metacade.

O que é o Metacade (MCADE)?

O Metacade é um novo hub social de play-to-earn (P2E) que almeja se tornar o padrão para jogos na Web3 como um hub comunitário onde os entusiasta por jogos e fãs de cripto podem se unir, e explorarem o mundo do GameFi como nunca antes. A principal ambição da plataforma é ser um ponto central com a maior seleção de títulos clássicos de arcade junto com os melhores jogos da Web3, ao mesmo tempo que oferece mecânicas de P2E inigualáveis.

Além das capacidades tradicionais de P2E, o Metacade está incentivando a construção da comunidade ao recompensar todos os membros quando postam conteúdo no hub (seja reviews de jogos, alphas, publicações em fóruns e bate-papos ao vivo), através do esquema de Create2Earn.

As ofertas do Metacade para os fãs de jogos e cripto se estendem muito além de um arcade virtual onde os jogadores podem passar o tempo com outros como eles. Por exemplo, o inovador esquema Metagrants é parte do plano da plataforma de devolver o poder e controle da governança e das finanças, além do futuro da comunidade, aos seus membros.

Cada detentor de tokens MCADE pode votar em propostas para receberem financiamento cripto de desenvolvedores que querem criar novos títulos exclusivos para o Metacade. As ideias mais populares recebem financiamento para ajudar na criação desses títulos.

O excelente roteiro do Metacade, que destaca aspectos que fazem dele um bom investimento de longo prazo, tem obtido a atenção de milhares de jogadores de cripto e fãs de jogos, que estão migrando para investir no que está rapidamente se tornando a melhor plataforma de GameFi em 2023. Atualmente na fase 5 de sua pre-sale, tendo arrecadado mais de $8.3m, o Metacade parece preparado para novas alturas.

O que é o Uniswap (UNI)?

O Uniswap é uma corretora descentralizada que remove a necessidade de uma terceira parte centralizada para permitir a negociação de criptomoedas. Ao utilizar a rede do Ethereum, o token nativo do Uniswap, o UNI, recompensa aqueles que fornecem liquidez à corretora. Simultaneamente, seu uso como um token de governança empodera os usuários a votarem na direção futura da corretora, fazendo do UNI uma opção de investimento atraente para o longo prazo.

O bull market de 2021 catapultou a Uniswap aos rankings cripto graças à natureza descentralizada da corretora, permitindo aos usuários listarem e negociarem tokens não disponíveis em corretoras centralizadas como a Binance ou a Coinbase. Com a plataforma impulsionada exclusivamente por smart contracts, os usuários podem criar parcerias únicas de trading, em um processo inovador conhecido como swapping.

A confiança em corretoras centralizadas foi negativamente afetada pelo colapso da FTX em novembro de 2022, que resultou em um aumento massivo na atividade de carteiras usando as ofertas versáteis do Uniswap. Embora isso tudo indique que o UNI será um bom investimento no longo prazo, as previsões de preço do Uniswap permanecem mais modestas que as do MCADE, que parece pronto para decolar.

Previsão de Preço do Uniswap

O Uniswap está sendo negociado a $6,92, uma fração de sua máxima histórica de $44,97, obtida durante o bull market de 2021. As previsões de preço atuais do Uniswap indicam que o UNI vai aumentar para cerca de $8,41 ao final de 2023, oferecendo aos investidores querendo comprar tokens UNI hoje apenas ganhos moderados. No longo prazo, o preço do UNI em 2025 parece preparado para aumentar até cerca de $19,14, um aumento de pouco menos de 3X de seu valor atual.

Previsão de Preço do Metacade

O Metacade está disponível em seu evento de pre-sale por $0,0155 por token, um valor que aumentará com cada rodada da pre-sale até um valor eventual de $0,02, quando for listado em corretoras centralizadas e descentralizadas.

As previsões são de que o MCADE possa aumentar em 10x em 2023, à medida que a demanda pelo token disparar depois que o impulso da pre-sale chegar à consciência pública, com previsões de preço de $1 em alguns trimestres.

No longo prazo, com o mercado de GameFi pronto para crescer cerca de 70% a cada ano entre agora e 2027, o potencial para o Metacade se tornar um líder de mercado no espaço de jogos cripto é evidente. Muitos especialistas preveem que o preço do MCADE pode chegar até $5 até 2025 e continuar aumentando até o final da década.

O MCADE parece pronto para alcançar novas alturas em 2023

O futuro do Uniswap parece preparado para fornecer ganhos moderados em 2023 e nos anos seguintes, enquanto se posiciona como uma corretora descentralizada líder. As previsões de preço sugerem um crescimento mais estável que a explosão projetada para o preço do MCADE neste ano, o que são boas notícias para os detentores do token UNI.

Entretanto, investidores otimistas buscando ganhos enormes podem lucrar muito com investimentos na pre-sale do MCADE antes que o token chegue nas corretoras e viralize. Com todas as rodadas da pre-sale devendo vender rapidamente, é essencial agir agora para evitar desapontamentos.

Você pode comprar Uniswap (UNI) no eToro aqui.

Você pode participar da pre-sale do Metacade aqui.