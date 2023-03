O Metacade Vendeu Completamente Cada Fase de Sua Pre-Sale Até Agora – E Essa Pre-Sale Impressionante de Cripto Não Vai Durar Muito

Os investidores que estão procurando a próxima cripto quente não precisam procurar além da nova plataforma de jogos online, o Metacade, que está gerando grande impulso durante seu evento de pre-sale. O token nativo da plataforma, o MCADE, tem feito investidores migrarem aos milhares para se juntar a esse novo projeto, que parece pronto para ter um impacto transformativo para o setor de GameFi nos próximos anos.

O Metacade está vendendo muito rapidamente em sua fase 5 da pre-sale. Essa pre-sale de cripto certamente venderá todos os tokens disponíveis antes de seu lançamento em corretoras.

O Metacade é uma das pre-sales mais impressionantes para se investir agora

Uma pre-sale de um criptoativo pode facilmente se tornar uma das melhores oportunidades de investimento no mundo das cripto, com novos projetos oferecendo um grande potencial de tomar a liderança nesse setor, por um preço introdutório muito baixo. Embora essas oportunidades sejam raras, quando elas aparecem, elas ganham tração rapidamente, com os investidores tentando obter tantos tokens quanto possível para maximizar seus retornos.

O progresso do Metacade durante seu evento de pre-sale o destacou com uma rara oportunidade, com $8,3m arrecadados em apenas 14 semanas desde o lançamento. A alocação de moedas MCADE para a fase 5 continua vendendo rapidamente, com a empolgação entre os investidores crescendo enquanto eles buscam fazer parte dessa pre-sale impressionante.

A enorme seleção de jogos de arcade online do Metacade, com uma capacidade de play-to-earn (P2E) inigualável, parece pronta para dirigir a revolução do GameFi, que deve crescer incrivelmente nos próximos anos. Com o Crypto.com afirmando que ele deve ser 10x maior que os jogos tradicionais até 2025, o roteiro inovador e incrivelmente empolgante do Metacade fornece aos investidores otimistas uma incrível oportunidade de obter enormes retornos quando o MCADE atingir seu potencial.

O MCADE pode chegar a $5 em 2025?

O Metacade almeja oferecer recursos de ponta para os fãs de GameFi e Web3 aproveitarem. Nesse contexto, a moeda MCADE será lançada em corretoras centralizadas e descentralizadas, levando a conscientização sobre o projeto para novas audiências e fazendo o preço disparar.

Alguns analistas ponderam sobre o empolgante plano do projeto Metacade e a provável atenuação das condições de bear market em 2023. Eles preveem que $1 é atingível em 2023, com o preço continuando a decolar em 2024 e nos anos seguintes. Com um retorno a condições de bull market esperado para os próximos anos, o MCADE pode atingir preços impressionantes.

Nesse caso, previsões de que o MCADE possa chegar a $5 parecem realistas. De fato, especialistas mais otimistas vão além, com $7 sendo alcançável até o final de 2025. Com o Metacade demonstrando um potencial de longo prazo que falta em muitos outros projetos de GameFi, é óbvio porque o MCADE é visto como uma oportunidade de pre-sale tão quente em 2023.

O que é o Metacade?

O Metacade está construindo a maior biblioteca de jogos de arcade online P2E no metavarso. Combinando títulos de arcade clássicos do passado com os mais avançados jogos da Web3 e Blockchain, o Metacade parece preparado para dominar o mercado de GameFi nos próximos anos, com uma combinação de mecânicas integradas de renda e uma jogabilidade viciante.

O foco do Metacade se estende para além de hospedar títulos de P2E, construindo uma vasta comunidade de entusiastas de jogos e fãs de cripto, cada um deles colaborando com a descoberta e compartilhamento de conhecimentos, dicas e alphas. O comprometimento do Metacade com sua comunidade se estende além de oferecer apenas mecânicas de P2E, com os usuários que postarem conteúdo social recebendo recompensas em cripto cada vez que contribuem.

Como o MCADE Funciona?

O MCADE é o combustível que impulsiona o Metacade, sustentando toda a atividade na plataforma. Desde fornecer uma fonte para as recompensas, até reinvestir de volta na plataforma através de seus vários esquemas inovativos, como o Metagrants ou o Compete2Earn, o MCADE é gerado por diversas fontes internas e externas.

A comunidade interna contribui investindo em staking os tokens através do esquema de Compete2Earn, permitindo aos membros entrarem em campeonatos online e sorteios de prêmios, podendo também experimentarem jogos de pay-to-play. Enquanto isso, o financiamento externo será gerado através de publicidade, lançamento de jogos de arcade externos, e a postagem de vagas da Web3 no quadro de empregos do hub.

Metacade: Na vanguarda da inovação no GameFi

De todos os recursos atraentes trazendo investidores para a plataforma, o mais interessante é o esquema Metagrants. Projetado para promover a criação de novos jogos P2E exclusivamente para o Metacade, a iniciativa busca elevar o setor de GameFi a novas alturas.

Os desenvolvedores são convidados a enviar propostas para receber financiamento para ajudá-los a criar e desenvolver novos jogos. Cada proposta é apresentada à comunidade do MCADE, que vota nas suas favoritas. Aquelas com mais votos recebem como prêmio um financiamento e são postas em produção. O esquema será lançado no Q3 de 2023, com o primeiro título lançado no Q1 de 2024.

Com o Metacade se mantendo à frente de seus concorrentes com o lançamento regular dos melhores novos jogos de Web3, o setor de GameFi como um todo se beneficia com as empresas de Web3 ganhando acesso aos novos e mais brilhantes talentos do ramo.

MCADE: Confira essa pre-sale cripto impressionante para evitar arrependimentos

A fase 5 da pre-sale do MCADE está vendendo rápido, o que significa que o tempo está acabando para os investidores obterem moedas MCADE ao baixo preço de $0,0155. Com aumentos de preços no horizonte graças aos empolgantes planos da plataforma, essa pre-sale representa uma rara oportunidade para investidores colocarem suas mãos em um novo projeto líder antes dele chegar nas principais exchanges!

