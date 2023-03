O Que Acontecerá se o Metacade Performar Melhor Que o Litecoin em 2023?

O Metacade, um novo projeto do universo cripto, tem gerado muito hype nas últimas semanas. Mas como ele se compara ao Litecoin? Nesse artigo, você aprenderá porque o Litecoin pode não ter um desempenho como esperado em 2023, verá previsões de preço para o Litecoin, e descobrirá porque o Metacade pode oferecer aos investidores uma oportunidade de investimento muito melhor.

O Litecoin (LTC) Fica Para Trás, Apesar da Posição de Líder de Mercado

O Litecoin é uma das maiores criptomoedas do mercado desde seu lançamento em 2011. Enquanto o Bitcoin é chamado de “ouro digital”, o Litecoin alcançou o status de “prata digital” graças às suas similaridades com o Bitcoin. Embora seja baseado no código original do Bitcoin, o Litecoin é uma criptomoeda de proof-of-work que consegue processar transações de maneira mais rápida e barata que o Bitcoin. Ainda assim, muitos o criticam pela falta de utilidade para além de um meio de realizar transações.

Além disso, o Litecoin não teve muita inovação ou desenvolvimento recentemente, quando comparado a outros projetos. Como resultado, seus casos de uso limitados são um enorme fator reduzindo a viabilidade e adoção de longo prazo do Litecoin, levando em conta o mercado cripto em rápida evolução e cheio de moedas mais versáteis e inovadoras. A questão é se o Litecoin pode continuar a se manter como uma das maiores criptomoedas diante da crescente competição de projetos mais avançados.

Previsão de Preço do Litecoin (LTC)

Considerando esses fatores, as previsões de preço do Litecoin para 2023 não são nada especiais. Atualmente, o LTC vale cerca de $87. Na melhor das hipóteses, a previsão de preço do Litecoin para 2023 é de cerca de $254, embora muitos analistas tenham como alvo uma média de $146 – um aumento aproximado de 68%. Embora esses não sejam retornos ruins, muitos projetos no mercado devem superar muito as previsões de preço do Litecoin esse ano. Um desses tokens é o Metacade.

Metacade (MCADE) pode decolar em 2023

O Metacade é uma plataforma social construída para tudo relacionado ao GameFi. Ela fornece um espaço para os usuários se conectarem a outros entusiastas de play-to-earn (P2E), aprenderem sobre as mais recentes maneiras de impulsionarem sua renda P2E, e até mesmo ter um papel direcionando o futuro da indústria dos jogos. O objetivo do Metacade é subir o padrão dos espaços comunitários na Web3, criando um ecossistema único onde os jogadores podem jogar, aprender e crescer juntos.

Um aspecto da plataforma que tem atraído muita atenção dos investidores é o número de oportunidades de lucro que o Metacade oferece aos seus usuários. Junto com campeonatos regulares, competições e sorteios de prêmios, o Metacade está implementando um sistema de recompensa que incentiva contribuições à plataforma. Seja você novo no P2E ou um veterano, você pode ganhar tokens MCADE postando reviews, compartilhando dicas ou simplesmente se engajando com a comunidade.

Os jogadores podem até mesmo encontrar trabalho usando o quadro de empregos do Metacade, esperado para 2024. Nele, os jogadores encontrarão posições para testar jogos usando o ambiente nativo de testes do Metacade e vagas em algumas das empresas líderes da Web3.

Mas o Metacade não é apenas sobre lucrar; é também sobre união. O sistema Metagrant é um esquema revolucionário de financiamento que permite à comunidade alocar democraticamente os recursos da plataforma para desenvolvedores de jogos. Para vencer, os desenvolvedores só precisam obter o maior número de votos para suas ideias em uma das competições do Metagrant. Os títulos concluídos serão adicionados ao arcade virtual, oferecendo aos jogadores a chance de aproveitarem os jogos que ajudaram a criar.

Previsão de Preço do Metacade (MCADE)

Essa visão focada na comunidade tem feito muito sucesso com os investidores, apesar do MCADE ainda estar em pre-sale. O token já passou de $0,008 para $0,0155, e novos aumentos são esperados nas próximas semanas. Ao final da pre-sale, o MCADE estará valendo $0,02, mas muitos calculam que o token vai alcançar ao menos $0,20 até o começo de 2024.

Previsões de preço mais ambiciosas para o Metacade tem como alvo $0,50 – um retorno de 25x em menos de um ano. Esses ganhos não são incomuns para projetos incríveis como o Metacade, e em breve os investidores poderão colher os benefícios de entrarem cedo nessa plataforma inovadora.

O Que Acontecerá se o Metacade (MCADE) Tiver um Desempenho Melhor Que o do Litecoin (LTC) Este Ano?

É provável que o MCADE tenha um desempenho melhor que o do LTC em 2023, e isso pode criar um círculo virtuoso de aumento de preço, à medida que mais investidores se juntam ao projeto. Levando em conta os recursos inovadores do Metacade e o potencial de dominar a indústria florescente do GameFi, não se surpreenda se o MCADE decolar em 2023. É improvável que o Metacade vá alcançar o valor de mercado de $6,3 bilhões do Litecoin em 2023, mas não é impossível!

O Metacade (MCADE) Parece Ser a Melhor Oportunidade de Investimento

Concluindo, as previsões de preço do Litecoin para 2023 não são boas para os investidores do LTC. Embora seu status como um dos projetos cripto mais antigos o ajudem a manter seu valor, não espere nenhum aumento de preço dramático para o Litecoin esse ano.

Enquanto isso, o Metacade tem um potencial de lucro muito maior. Seu token, o MCADE, parece estar imensamente subvalorizado agora, e milhares de investidores já entraram na pre-sale, com muita antecedência. Confira a pre-sale do MCADE antes que você perca a chance de comprar tokens a esses preços incrivelmente baixos.

