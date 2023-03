Quatro razões pelas quais o Metacade, uma comunidade da Web3, é um investimento muito melhor que NFTs cripto

À medida que o mercado cripto começa a mostrar sinais de recuperação depois de um 2022 complicado, os analistas têm trabalhado furiosamente para descobrir onde estão as melhores oportunidades de lucro na Web3. Os NFTs são uma das áreas com grande expectativa para o futuro.

Um novo projeto conhecido como Metacade parece ser um investimento muito melhor que todos os projetos de NFT no mercado. O mundo cripto está agitado com as notícias da incrível performance da pre-sale do Metacade, tendo arrecadado impressionantes $10.2m em apenas 16 semanas, com a pre-sale estando agora na fase 6. Muitos investidores têm se impressionado com a visão e as implementações planejadas que a equipe do Metacade revelou recentemente em seu elogiado whitepaper.

Com o projeto Metacade oferecendo tanto potencial, existem diversas razões pelas quais ele é visto como um melhor investimento, então continue lendo para saber mais.

O que é o Metacade?

O Metacade é um novo e incrível projeto que está no centro da revolução do GameFi. A equipe do Metacade tem definido seus planos para construir o maior arcade de play-to-earn da sua categoria, o que pode impactar imensamente como as pessoas jogam.

O projeto tem um sistema de recompensas robusto que recompensa os jogadores por aproveitarem jogos de todos os tipos, independente de preferirem um estilo mais casual ou mais competitivo. A plataforma também se beneficia de várias escolhas de design inteligente, como estender as recompensas para outras atividades além de jogar, e que beneficiem o ecossistema. Fazendo isso, muitos acreditam que o Metacade possa ter um significativo aumento do número de usuários.

O projeto usa um utility token chamado de MCADE para operar o ecossistema, que funciona como moeda para todas as trocas de valores na plataforma.

Porque o Metacade parece ser um investimento atraente agora

O whitepaper do Metacade delineou o projeto em detalhes. Com um ecossistema tão extenso sendo criado, muitos especialistas têm estimado o valor dessa proposta. Mas quais são os maiores fatores nesse enorme potencial que é previsto?

1. Uma atitude vencedora em relação ao GameFi

Ao construir o maior arcade P2E no planeta, o Metacade se destaca dos concorrentes no espaço. Enquanto a maioria dos projetos de GameFi focam em uma única experiência de jogos, o Metacade irá atender muitos usuários, o que significa um nível de uso muito maior.

2. Um token com utilidade crucial

O token MCADE é crítico para o funcionamento da plataforma, impulsionando não apenas o sistema de recompensas, mas também sendo utilizado para todas as outras transações na plataforma. À medida que o número de usuários do Metacade aumenta, é provável que a demanda pelo token MCADE também aumente, o que pode induzir um enorme aumento no preço do token.

3. Uma economia de tokens favorável aos investidores

O supply limitado do MCADE de apenas 2 bilhões de tokens é perfeito para os investidores buscando capitalizar sobre a esperada apreciação do preço do token. O recurso de investimento em staking incentiva os detentores a manterem os tokens pelo longo prazo. Diferente da maioria dos projetos de NFT, os detentores do MCADE podem deixar seus tokens trabalhando enquanto esperam o aumento do preço.

4. Um setor previsto para explodir em popularidade

É estimado que o mercado de jogos tenha um valor de cerca de $200 bilhões, e o GameFi parece pronto para capturar uma grande fatia desse mercado utilizando a tecnologia da Web3. As previsões variam de tamanho, mas está claro que o mercado de GameFi está pronto para ter um crescimento significativo nos próximos anos. Então, enquanto o Metacade cumprir sua missão, ele pode se colocar no centro do crescimento deste setor.

O Metacade pode ser uma excelente opção de investimento

Com certeza existem alguns projetos de NFT cripto atraentes, pois muitos casos de uso para essa inovadora tecnologia emergem e são colocados em prática. Os projetos de NFT provavelmente permitirão a “tokenização” de uma enorme variedade de classes de ativos, em um movimento que parece que será capturado por muitos projetos.

Entretanto, o Metacade parece ser uma oportunidade única de investimento. Levando em conta o enorme potencial do projeto e o que será entregue na parte técnica em 2023, não é surpresa que a pre-sale tenha despertado tanto interesse.

O Metacade parece ser uma oportunidade de investimento fantástica. Embora muitos projetos com diferentes focos possam ser bem-sucedidos, os investidores buscando ter os maiores lucros estão, compreensivamente, migrando para a pre-sale do Metacade.

Você pode participar da pre-sale do Metacade aqui.