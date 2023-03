O preço do MCADE está em uma trajetória ascendente desde o início da pré-venda do Metacade. Ele subiu de US$ 0,008 no estágio de pré-venda Beta para US$ 0,017 no atual sexto estágio de pré-venda. O token ganhou 112,5% em menos de três meses.

De acordo com o cronograma de pré-venda, espera-se que o MCADE atinja $ 0,020 no estágio final. Com a rapidez com que as etapas da pré-venda estão se esgotando, é apenas uma questão de tempo até que a pré-venda seja concluída. Se você quiser participar, pode entrar na pré-venda aqui.

O que é Metacade?

Metacade é uma plataforma de metaverso projetada para permitir que os usuários joguem jogos exclusivos “play-to-earn” (P2E), construam suas carreiras na Web3 e também fornece uma plataforma para desenvolvedores de jogos acessarem investidores dispostos a financiar seus projetos GameFi. Ele oferece uma oportunidade para investidores criptográficos por meio do token MCADE, que está atualmente em fase de pré-venda.

O token do Metacade, MCADE, é construído no popular blockchain Ethereum, tornando-o um token ERC20. Isso garante que o MCADE seja adquirido por meio de um blockchain seguro e de baixo custo.

Além de usá-lo no ecossistema Metacade, os detentores do MCADE, incluindo aqueles que o comprarem na fase de pré-venda, poderão negociá-lo em exchanges de criptomoedas antes do final do primeiro trimestre de 2023.

Previsão de preço do Metacade em 2023

Embora possa ser difícil fornecer uma previsão exata do preço do Metacade após a pré-venda, a crescente demanda do MCADE e a tendência de alta que ele exibiu desde o início da pré-venda podem ser um indicador do que esperar após a conclusão da pré-venda.

A sexta etapa atual está 96,24% esgotada e apenas 23.311.456 tokens MCADE permanecem fora do total de 855 milhões de tokens reservados para a pré-venda do Metacade. Isso significa que a pré-venda está chegando rapidamente ao fim para abrir caminho para outros marcos.

De acordo com o whitepaper do Metacade, existem várias outras atividades programadas para o primeiro trimestre de 2023 além da pré-venda. Assim que a pré-venda for concluída, espera-se que o Metacade faça um lançamento público antes de prosseguir com a listagem do token MCADE no CoinMarketCap e CoinGecko.

O Metacade também tem como meta ter o MCADE listado no Uniswap, além de três a cinco outras principais exchanges centralizadas (CEXs).

A maioria das criptomoedas apresenta movimentos de preços enormes após sua primeira listagem em exchanges de criptomoedas e o token MCADE pode não ser exceção. Com base na tração que o projeto Metacade está criando dentro do espaço GameFi, não seria surpreendente ver o preço do MCADE atingir $1,0 após sua primeira listagem.

Também existe o potencial de introduzir um mecanismo de queima ou recompra para os tokens MCADE, uma vez que a utilidade do token e os fluxos de receita sejam estabelecidos. Isso tornaria o token escasso, pois a oferta de tokens em circulação seria reduzida, tornando o MCADE mais valioso dependendo da demanda do momento.

O projeto Metacade é um bom investimento?

Isso depende de cada investidor, pois há vários fatores a serem considerados antes de investir em um projeto criptográfico. No entanto, dito isso, o mais importante é garantir que o projeto seja genuíno e viável.

Seguindo seu whitepaper, o Metacade prova ser um projeto criptográfico viável, visto que está quase concluindo a pré-venda de seu token nativo, MCADE. Além disso, também foi aprovado pela Certik, empresa líder em auditoria de blockchain, provando que é um projeto transparente. Ser um projeto aprovado pela Certik é um forte ponto de venda para o projeto, especialmente considerando o número de fraudes de criptografia no mercado.