Os últimos dias marcaram um período difícil para os investidores, já que não um, mas três bancos notáveis quebraram sob pressão, somando-se a um ambiente de investimento já tenso. Os investidores agora precisam lidar com o medo de novas falências bancárias além da inflação e das preocupações com o emprego, questões sobre como a economia reagirá a possíveis novos aumentos de taxas, a guerra em curso na Ucrânia e muito mais.

No entanto, ao mesmo tempo, o Bitcoin (BTC/USD) ganhou 15% no início da semana e negociou brevemente acima do principal nível de resistência de US$ 25.000 na terça-feira. Olhando para um período de 7, 30 e 60 dias, fica claro que os investidores estão favorecendo não apenas o Bitcoin, mas o mercado criptográfico mais amplo, com motivos para acreditar que o momento pode se sustentar ao longo do ano.

Esse entusiasmo pode e deve se espalhar por todo o setor cripto e até impactar positivamente projetos de pré-venda, como o Metacade.

Os investidores estão “procurando moedas alternativas”

Ainda podemos contar nos dedos de uma mão o número de dias desde o colapso do Banco do Vale do Silício (NASDAQ: SIVB) e o subsequente pânico que não diminuiu, apesar da recuperação dos preços das ações na terça-feira. As corridas bancárias observadas nos últimos dias e a possibilidade de outras futuras são mais evidências da natureza falha das finanças tradicionais e da falta de confiança dos investidores no conceito simples da capacidade de um banco de manter os fundos do cliente seguros e facilmente acessíveis.

Até mesmo investidores bilionários notáveis que estão no mercado há décadas e passaram por todos os tipos de sustos estão preocupados. Carl Icahn é um exemplo de investidor que está soando o alarme. Ele disse no “Closing Bell” da CNBC na terça-feira que “temos absolutamente um grande problema em nossa economia” e a inflação desenfreada é “a pior coisa que a economia pode ter”.

Então, isso representa um divisor de águas para criptomoedas e talvez para startups menores como o Metacade?

Nigel Green é o CEO do deVere Group, uma grande empresa de consultoria financeira independente. Ele disse em um comunicado obtido pela Invezz que o Bitcoin e as criptomoedas estão “agindo como um ativo de refúgio seguro”, já que a Wall Street está “paralisada por uma agenda implacável de aumentos nas taxas de juros”. Ele adiciona:

Os investidores estão, portanto, procurando moedas alternativas, como criptomoedas. No futuro, essas moedas criptográficas competirão cada vez mais com as moedas tradicionais e isso ajudará a desencadear a diminuição da dominância das moedas internacionais atualmente líderes.

Projetos criptográficos de pré-venda como o Metacade são atraentes

Os projetos criptográficos de “play-to-earn” representam uma das muitas opções disponíveis para investidores experientes em criptomoedas e para investidores comuns diversificarem suas holdings em fiat. O conceito é bastante simples: jogos baseados em criptografia para jogar e ganhar dinheiro permitem que os jogadores ganhem dinheiro enquanto jogam. Esse nicho tem um nome; é chamado de game-fi.

Game-fi é uma oferta única baseada em criptografia que não apenas permite que os usuários aproveitem os benefícios da criptomoeda, mas também garante que os usuários se divirtam enquanto usam. Um dos projetos na vanguarda de levar o game-fi para as massas é o Metacade.

Metacade é um projeto de criptomoeda de pré-venda focado em trazer o melhor dos jogos e finanças construídos em blockchain. Construído como uma comunidade Web3, o Metacade cria um ambiente para jogadores e fanáticos por criptomoedas colaborarem e se comunicarem uns com os outros. Além disso, a plataforma possui uma moeda nativa, $MCADE, que funciona como um incentivo para que os membros da comunidade se envolvam mais e ajudem a crescer o ecossistema de dentro para fora.

Em um ambiente como o que foi precipitado pela crise bancária em curso, o Metacade se destaca como um ativo que pode ter peso em qualquer carteira de investidor, mesmo que seja pequena.

MCADE é uma boa oportunidade de crescimento a longo prazo

De acordo com o site do Metacade, a atual sexta etapa de pré-venda está aproximadamente 97% vendido, o que mostra que o projeto continua a atrair novos investidores dispostos a comprar a um preço mais alto. O preço atual de US$ 0,017 representa um grande salto em relação à rodada beta que atraiu investidores a US$ 0,008.

Uma vez concluída a sexta etapa, o preço de compra do Metacade deve subir 9% antes de subir para US$ 0,02 na oitava etapa final, que termina no final de março. O fato de o projeto estar em fase de pré-venda implica que qualquer comprador hoje será o primeiro a lucrar com as expectativas de um aumento no valor assim que o Metacade se formar em uma notável exchange de criptomoedas.

Então, o que torna o Metacade uma boa oportunidade? Simplificando, o valor de mercado total de todas as moedas de game-fi é de apenas US$ 11 bilhões, de acordo com a Coingecko. Isso não se compara ao mercado global de jogos tradicionais, que gera $200 bilhões em receita. Como tal, o tamanho da indústria de criptografia de game-fi tem muito espaço para expansão ao longo dos anos, à medida que os projetos de criptografia e blockchain ganham popularidade.